La Unión Europea aprobó sanciones contra organizaciones y líderes vinculados a la violencia de colonos israelíes en Cisjordania

La zona E1, cerca del asentamiento israelí de Maale Adumim en Cisjordania, con Jerusalén visible a lo lejos. Europa Press/Wang Zhuolun

La Unión Europea impuso este jueves sanciones a cuatro organizaciones y tres personas vinculadas a la violencia de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania, según confirmó el Consejo de la UE en un comunicado. Las medidas contemplan la congelación de activos en territorio europeo y la prohibición de entrada a los países miembros.

El Consejo de la Unión Europea (UE) precisó que las restricciones se enmarcan en su régimen global de sanciones en materia de derechos humanos, que ya abarca a 136 personas físicas y jurídicas y 41 entidades de distintos países. La institución justificó las medidas por “abusos graves y sistemáticos” contra la población palestina en Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967.

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Entre los sancionados figura el Movimiento de Asentamientos Nachala y su directora, Daniella Weiss, a quienes el Consejo responsabilizó de fomentar y facilitar “actos coercitivos que provocan el desplazamiento forzoso de palestinos”. Según el comunicado, los asentamientos vinculados al movimiento “obstaculizan el acceso a las tierras agrícolas y de pastoreo palestinas y han sido fuentes constantes de violencia”.

La ONG israelí Regavim y su director, Meir Deutsch, también quedaron incluidos en la lista por presionar a favor de la “demolición de propiedades palestinas con el objetivo de ampliar el control de Israel a toda Cisjordania”. El Consejo señaló además que la organización impulsó la demolición de una escuela primaria palestina financiada por la UE en la localidad de Jabbet al Dhib.

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La ONG Hashomer Yosh y su presidente, Avichai Suissa, fueron sancionados por prestar apoyo y material a voluntarios en granjas ganaderas de al menos 28 asentamientos en Cisjordania, así como por reclutar “voluntarios armados y guardias que participan en ataques violentos”. La lista se completa con la asociación cooperativa Amana, perteneciente al movimiento de colonos Gush Emunim, a la que el Consejo atribuyó “un papel clave en la creación, financiación y facilitación de al menos 30 asentamientos y puestos de avanzada violentos, incluidos aquellos fundados por personas sancionadas por la UE”.

Soldados israelíes montan guardia durante una visita semanal a los colonos en Hebrón, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 23 de mayo de 2026. REUTERS/Mussa Qawasma

Las medidas habían permanecido bloqueadas durante meses por el veto de Hungría bajo el gobierno del nacionalista Viktor Orbán. La victoria del conservador proeuropeo Peter Magyar en las elecciones legislativas del 12 de abril en ese país desbloqueó el acuerdo político que permitió la adopción formal de este jueves, alcanzado durante una reunión de cancilleres de los 27 estados miembros.

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En un comunicado separado, el Consejo anunció que también ampliaría el alcance de las sanciones vigentes contra Hamás y la Yihad Islámica Palestina para incluir a los miembros del Buró Político de Hamás que promuevan, defiendan o justifiquen actos de violencia.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

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