La pista sobre Hulk en ‘Spider-Man: Brand New Day’ que se filtró gracias a un juguete

La descripción de una figura de acción reveló que Bruce Banner volvería a perder el control de su alter ego verde.(Composición fotográfica/Marvel)

Una nueva filtración relacionada con Spider-Man: Brand New Day ha sido descubierta por los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Esta vez, la pista fue hallada en la descripción de un juguete coleccionable que habría adelantado detalles importantes sobre el regreso de Hulk a la pantalla grande.

Según informó IGN, una figura de acción de Bandai SH Figuarts publicada por la tienda France-Figures incluyó información inédita sobre el papel de Bruce Banner en la próxima película protagonizada por Tom Holland.

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Aunque Marvel Studios ya había mostrado a Mark Ruffalo en el primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day, hasta ahora el estudio no había confirmado oficialmente la aparición de Hulk en su versión clásica y descontrolada.

La descripción del producto filtrado señala que “en Spider-Man: Brand New Day, Bruce Banner utiliza un inhibidor que lo mantiene en forma humana desde los eventos de Endgame”. Sin embargo, el texto añade que “este mecanismo tiene sus límites: la película marca el regreso de Hulk en su forma salvaje, alejándose del Smart Hulk de películas anteriores”.

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El filme mostraría una versión más salvaje y feroz de Hulk, distinta al Smart Hulk visto en entregas anteriores.(Captura de sitio web)

La información filtrada también apunta a que la historia establecerá semejanzas entre Peter Parker y Bruce Banner. Según la descripción del juguete, “Banner y Peter Parker, ambos lidiando con una transformación incontrolable, se encuentran en un paralelismo narrativo en el corazón de la película”.

Ese detalle coincide con la sinopsis oficial compartida por Marvel sobre Brand New Day, en la que se adelanta que Peter comenzará a sufrir una extraña evolución física mientras intenta reconstruir su vida tras los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home.

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“Han pasado cuatro años desde los eventos de No Way Home, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, después de haberse borrado voluntariamente de las vidas y recuerdos de las personas que ama”, indica la descripción oficial difundida por Marvel. El texto añade que el héroe está “dedicado por completo a proteger su ciudad” mientras “la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia”.

Tom Holland interpretará a un Peter Parker más adulto, solitario y dedicado por completo a ser héroe.(Captura de tráiler oficial)

Estas pistas alimentaron teorías entre los fans sobre la posible aparición de Man-Spider (la versión mutada del héroe con múltiples extremidades) o incluso una conexión con el simbionte de Venom que apareció brevemente en la escena postcréditos de No Way Home.

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Marvel apuesta por un Spider-Man más clásico

Este jueves, la revista Empire también reveló nuevos detalles oficiales sobre el enfoque creativo de la película. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, aseguró que esta entrega será la más cercana a la esencia clásica del personaje.

“Es la primera película de Spider-Man que hacemos en el MCU enfocada en los elementos clásicos de Spider-Man”, declaró Feige a Empire. “Está haciendo lo típico de Spidey: vivir en un apartamento pequeño y triste, escuchar el escáner de la policía y salir a usar su gran poder responsablemente”.

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Asimismo, el director Destin Daniel Cretton explicó que la soledad tras cortar vínculos con sus amigos, familia y su novia será uno de los temas centrales de la película.

“Está dedicando toda su existencia a su trabajo. Ese es el tema central que encuentro increíblemente realista y cercano”, señaló el cineasta. “Creo que muchas personas, en ciertos momentos de nuestras vidas, atravesamos pérdidas. Y el resultado puede ser: ‘Al diablo. Solo voy a trabajar. No voy a hacer nada más’. Obviamente, ese no es el estado más saludable”.

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La nueva cinta explorará el impacto emocional de las pérdidas sufridas por Peter Parker en el MCU.(Sony Pictures/Marvel Studios)

Por su parte, la productora Amy Pascal adelantó que la historia tendrá un tono más emocional e íntimo que otras producciones recientes del MCU. “Es una película más interna, y la grandeza de ella es emocional, no de mundos explotando”, afirmó.

Spider-Man: Brand New Day contará nuevamente con Tom Holland como Peter Parker y Zendaya como MJ. También regresarán Jacob Batalon como Ned y Michael Mando como Scorpion.

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Entre las nuevas incorporaciones destacan Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher, Tramell Tillman como Bill Metzger —jefe del Departamento de Control de Daños— y Sadie Sink en un papel todavía no revelado oficialmente. Su estreno está programado para el 30 de julio.