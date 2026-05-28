Cómo es el plan de Nueva York para reducir el tiempo de pantallas en niños y adolescentes

La gobernadora Kathy Hochul y el HHS advierten sobre los riesgos del uso excesivo de pantallas en adolescentes y niños en Estados Unidos (REUTERS/Kevin Lamarque)

La gobernadora Kathy Hochul y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) difundieron esta semana un mensaje coincidente: reducir el tiempo de pantallas en niños y adolescentes, porque el uso digital intensivo ya es presentado por autoridades estatales y federales como un problema de salud pública con efectos sobre la vida física, emocional y social.

El diagnóstico común parte de una cifra que atraviesa ambas iniciativas: los adolescentes en Estados Unidos pasan entre siete y nueve horas al día frente a pantallas, muchas veces por la noche, de acuerdo con información incluida en anuncios oficiales. Ese patrón activó alertas por su impacto en el sueño, la salud mental, la actividad física y el desarrollo de vínculos presenciales.

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La coincidencia tomó forma en dos anuncios: por un lado, la campaña estatal “Get Offline, Get Outside” de Nueva York; por el otro, una advertencia nacional del HHS y la Oficina del Cirujano General sobre los riesgos del uso excesivo de pantallas en menores, con recomendaciones para familias, escuelas, legisladores, profesionales de la salud y empresas tecnológicas.

En el plano estatal, Hochul presentó la apertura de mejoras en Buffalo Harbor State Park, en el oeste de Nueva York, como ejemplo de infraestructura recreativa para ofrecer una alternativa concreta a la permanencia en casa frente a dispositivos. La iniciativa fue planteada como política pública orientada a ampliar el tiempo al aire libre para niños, adolescentes y familias.

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“Este parque, nuevo y mejorado, ofrece características que ayudarán a que cada integrante de la familia pueda ‘desconectarse y salir al aire libre’ en un ambiente divertido, acogedor y accesible”, afirmó Hochul al inaugurar las obras, según el comunicado oficial del gobierno estatal.

Inversión en espacios públicos para ampliar opciones fuera de la pantalla

El nuevo sprayground en Buffalo Harbor State Park, con 162 elementos de agua y áreas diferenciadas por edades, busca fomentar la recreación al aire libre (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

El gobierno estatal informó que las obras en Buffalo Harbor State Park incluyeron un sprayground, un área de juegos accesible, un café/espacio comercial, baños públicos y oficinas del parque.

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En ese reporte, la administración de Hochul detalló que el sprayground tiene 622 m² (6.700 pies cuadrados) y cuenta con 162 elementos de agua, con zonas diferenciadas por edades, y que el sistema recircula 41.600 litros por minuto (11.000 galones por minuto) para reducir el volumen descargado en el sistema de aguas residuales.

También indicó que funcionará de 11:00 AM a 8:00 PM, siempre que el clima lo permita.

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El mismo documento oficial consignó que el proyecto incorporó una escultura central en forma de búfalo, realizada por la artista Ai Qiu Hopen. La obra está compuesta por 2.000 aves de acero inoxidable que representan 15 especies nativas de Nueva York, con dimensiones de 5,5 metros de ancho y 4 metros de alto (18 pies y 13 pies).

En la comunicación institucional, el estado enmarcó la intervención como parte de un esfuerzo por sumar opciones “asequibles” de recreación y fortalecer el atractivo del área costera del Outer Harbor.

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El argumento político es directo: si la preocupación pública es el tiempo de exposición a pantallas, la respuesta no se limita a pedir “moderación”, sino que busca ampliar el acceso a actividades seguras y de bajo costo que compitan con el consumo digital, especialmente durante el tiempo libre y los meses de mayor calor.

Regulación y restricciones a diseños considerados adictivos en redes sociales

La agenda del estado no se concentró solo en infraestructura. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, informó en un comunicado oficial que su oficina avanzó con reglas propuestas para implementar la Stop Addictive Feeds Exploitation (SAFE) for Kids Act, una norma que apunta a restringir funciones asociadas —según la comunicación oficial— a depresión y ansiedad en menores.

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Ese texto explicó que la SAFE for Kids Act, firmada por Hochul, exige que las empresas restrinjan los feeds algorítmicos personalizados y las notificaciones nocturnas para usuarios menores de 18 años, salvo que exista consentimiento parental verificable. La prohibición citada incluye el envío de notificaciones a menores entre las 12:00 AM y las 6:00 AM sin consentimiento parental.

En el mismo comunicado, Hochul defendió la ley como una herramienta para proteger a jóvenes usuarios de diseños que fomentan la permanencia prolongada en plataformas. La narrativa estatal combinó dos carriles: limitar mecánicas de captación de atención en entornos digitales y, al mismo tiempo, ampliar opciones recreativas comunitarias.

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NY SWIMS: infraestructura recreativa y programas con foco territorial

El programa NY SWIMS otorgó más de USD 63 millones para ampliar la infraestructura de natación y acceso a actividades seguras en comunidades desatendidas del estado (REUTERS/Hollie Adams)

En ese segundo carril, el gobierno de Hochul también difundió resultados del programa NY SWIMS, orientado a ampliar y modernizar infraestructura de natación. En un comunicado oficial, el estado informó que otorgó más de USD 63 millones para financiar 21 proyectos en una segunda ronda de subvenciones. Según ese informe, a través de dos rondas del programa se adjudicaron USD 200 millones a 57 proyectos.

El mismo documento añadió que más de USD 34 millones se asignaron a comunidades “desatendidas” para ampliar el acceso a instalaciones de natación seguras, con objetivos que incluyen educación en seguridad acuática, programación juvenil y opciones recreativas durante el clima cálido.

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En la lógica de “desconexión”, la inversión pública busca sostener alternativas presenciales con infraestructura disponible en distintos puntos del estado.

La advertencia federal y las señales de uso problemático en menores

A nivel nacional, la advertencia del HHS y la Oficina del Cirujano General puso el foco en el impacto del uso excesivo de pantallas en la salud y el desarrollo. Según lineamientos difundidos por el gobierno federal, el informe vinculó el uso intensivo con ansiedad, depresión, trastornos del sueño, obesidad y dificultades en el desarrollo social.

También enumeró señales de posible uso problemático, como irritabilidad cuando se retiran dispositivos, aislamiento social y dificultad para reducir el tiempo de exposición.

El documento federal incluyó además riesgos asociados al contenido y a la dinámica de uso: exposición a material inapropiado, desafíos virales peligrosos y situaciones que pueden derivar en explotación en línea. En ese marco, recomendó acciones para distintos actores, desde familias y escuelas hasta legisladores y compañías tecnológicas.

Entre las líneas de intervención, el esquema federal contempló limitar el uso de celulares y pantallas en escuelas, reducir o prohibir el uso no educativo de dispositivos durante la jornada escolar y reforzar la educación digital en ciudadanía, seguridad en línea y uso responsable de tecnología.

En el hogar, el eje apuntó a establecer reglas, definir horarios y espacios sin dispositivos —en particular antes de dormir— y sostener rutinas que protejan el descanso.

La Academia Estadounidense de Pediatría, una de las principales organizaciones médicas pediátricas, actualizó orientaciones para familias a través de su Centro de Excelencia en Redes Sociales y Salud Mental Juvenil.

En un artículo institucional, la entidad planteó que el debate no debe reducirse a contar horas, sino considerar el contexto, el contenido y los hábitos familiares, además de reconocer el peso del diseño de productos digitales que incentivan la permanencia prolongada.