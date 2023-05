¿El adiós a Nikki Beach? Miami Beach evalúa reemplazar el icónico club de playa

¿Adiós a Nikki Beach? Un nuevo proyecto podría cambiar el panorama. (Foto: Opy Morales)

Nikki Beach, el conocido club de playa en el sur de Miami Beach, donde frecuentaban en el pasado Leonardo DiCaprio y Paris Hilton, podría enfrentar la no renovación de alquiler para dejar el espacio a un proyecto del grupo gastronómico dueño del exclusivo restaurante Carbone. El terreno es propiedad de la ciudad y está valorado en mil millones de dólares podría ser cedido a Boucher Brothers, un poderoso grupo que ofrece soluciones de gestión hotelera y servicios en la playa de Miami Beach.

Boucher Brothers contará con el apoyo de Major Food Group para diseñar el nuevo emprendimiento en el sitio. La Comisión de la Ciudad de Miami Beach, el viernes pasado votó 5-2 a favor de entablar negociaciones con Boucher Brothers para asumir un nuevo contrato de alquiler y gestión de Nikki Beach, el cual finaliza en mayo de 2026. según informó NY Post.

Nikki Beach: el emblemático santuario para celebridades en Miami Beach.

El comisario Steven Meiner, quien junto con Alex Fernández votaron en contra, expresó que prefería llevar a cabo una licitación para el contrato del sitio de Nikki Beach, afirmando que “deberíamos dejar que el mercado no sólo dicte las ideas, sino también el valor”. Meiner agregó que al negociar exclusivamente con Boucher Brothers, los comisionados municipales generan una percepción pública de favoritismo, según publicó The Real Deal.

Desde que se inauguró Carbone hace un par de años, ubicado también en South of Fifth, el grupo culinario ha abierto ocho establecimientos. En junio, firmaron un contrato de alquiler en Coconut Grove, con miras a la posible apertura de un espacio gastronómico al aire libre, según reportó Commercial Observer.

Major Food Group, fundado por Mario Carbone, Rich Torrisi y Jeff Zalaznick, cosechó un gran éxito desde que abrió Carbone en South Beach, consolidando su posición en el mercado de Miami. A su lista de restaurantes se suman Sadelle’s Coconut Grove, Contessa, Dirty French Steakhouse y ZZ’s Club, donde su lista de clientes célebres incluye a LeBron James e Ivanka Trump.

Mario Carbone, un destacado chef y visionario culinario, ha dejado su marca en el mundo de la gastronomía con sus innovadores y deliciosos platillos. (MFG)

Mario Carbone además de cofundador de Major Food Group, es un reconocido chef respetado y admirado en la industria de la gastronomía con raíces italianas y con formación en prestigiosas escuelas de cocina. Carbone demostró su habilidad para combinar la tradición culinaria con un enfoque innovador y moderno.

Si se llega a un acuerdo, Boucher Brothers tomará el control de Nikki Beach en tres años (mayo de 2026), cuando venza el contrato de arrendamiento actual.

Los propietarios de Nikki Beach son Lucia y Jack Penrod, quienes alquilaron el lugar de aproximadamente 2,137 metros cuadrados (23,000 pies cuadrados) durante más de 20 años. En 1998 crearon el lujoso club de playa que ha sido frecuentado por celebridades como Kate Hudson, Naomi Campbell y Pharrell Williams entre otros, expandiendo la marca a nivel mundial con locales en St. Barts, St. Tropez, Dubai y otros destinos.

Nikki Beach: El legendario destino predilecto de celebridades en la vibrante Miami Beach en riesgo de desaparecer (Foto: Opy Morales)

Las autoridades de la ciudad de Miami Beach están tomando medidas enérgicas contra establecimientos ruidosos para cambiar la imagen de ciudad de vida nocturna alocada, mientras las negociaciones con Boucher Brothers avanzan en este contexto de cambios.

SEGUIR LEYENDO