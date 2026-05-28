Starmer rechazó las críticas del ex primer ministro Tony Blair sobre la gestión laborista en Reino Unido

Keir Starmer rechaza las críticas de Tony Blair y defiende la gestión del gobierno laborista en Reino Unido. (REUTERS)

Keir Starmer rechazó este jueves las críticas del ex primer ministro Tony Blair, quien en un ensayo de más de 5.000 palabras acusó al gobierno laborista de carecer de un plan coherente para el país. La disputa se da en un contexto de creciente presión interna sobre un gobierno que, desde su llegada al poder en 2024, acumula dimisiones ministeriales y derrotas electorales.

Blair, quien llevó al Partido Laborista a la victoria en tres elecciones generales entre 1997 y 2007, publicó el martes un texto en el que sostuvo que el “problema principal” del gobierno no era “la personalidad de Keir” ni “la falta de comunicación de los logros”, sino la ausencia de un plan de gobierno estructurado

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En el documento señaló que la subida de las cotizaciones patronales a la Seguridad Social, la nueva legislación de derechos laborales impulsada por la ministra Angela Rayner y la retirada gradual de las licencias de extracción de petróleo y gas en el Mar del Norte habían frenado la actividad económica. Esas medidas, escribió, habían dado “vientos en contra, no a favor” de las empresas británicas.

El ex primer ministro Tony Blair acusa al gobierno de Starmer de carecer de un plan coherente para el país.

En cuanto a un eventual cambio de liderazgo, el ex mandatario sostuvo que un relevo al frente del partido sería “irrelevante si no comenzaba con un debate político”. Instó además al gobierno a revisar los tramos de la agenda de cero emisiones netas que priorizan la energía limpia sobre la más barata y a reformar el sistema de prestaciones sociales.

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Starmer respondió durante una visita a un centro de formación de aprendices en el oeste de Londres. Reconoció que coincide con Blair en la necesidad de debatir sobre políticas e ideas, pero rechazó su diagnóstico sobre la gestión del gobierno. “La situación en 2024 es muy diferente a la de 1997”, afirmó, en referencia al contexto económico que encontró al asumir el cargo.

El primer ministro argumentó que sus decisiones estuvieron determinadas por la herencia recibida de los conservadores y por un entorno económico adverso, agravado por los conflictos en Ucrania e Irán. Mencionó la mejora de las relaciones con Bruselas, el crecimiento económico superior al previsto a principios de año y la reducción de las listas de espera del Servicio Nacional de Salud (NHS) como pruebas de avance.

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El primer ministro atribuye los desafíos actuales a la herencia de los conservadores y a conflictos internacionales como Ucrania e Irán. (REUTERS/Jaimi Joy)

En un ensayo de casi 3.000 palabras publicado ese mismo día por Downing Street —sede del gobierno británico—, Starmer admitió que el tono inicial de su gobierno “era demasiado negativo” y debería haberse equilibrado con más esperanza. Ratificó que las decisiones adoptadas fueron las adecuadas y reiteró que no tiene intención de abandonar el cargo.

Los dos principales aspirantes a suceder a Starmer también rechazaron el ensayo. Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, y Wes Streeting —quien dimitió a principios de mayo en protesta por el liderazgo del primer ministro— sostuvieron que Blair no había dimensionado el peso de la desigualdad en el voto británico.

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Burnham publicó su propia réplica en The Times, donde argumentó que era inútil defender un programa político que ignorara el deterioro del nivel de vida desde la crisis financiera de 2008. “La teoría del goteo económico, al final, no tuvo el efecto deseado”, escribió. Streeting, por su parte, confirmó que se presentará a cualquier contienda por el liderazgo que se convoque.

Las elecciones parciales en Makerfield, previstas para las próximas semanas, añaden presión al momento que atraviesa el Partido Laborista. Reform UK y el Partido Verde lograron avances en la zona durante las municipales de mayo. Burnham encabeza la candidatura laborista en esa circunscripción y, de resultar victorioso, se espera que desafíe a Starmer por la conducción del partido.

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(Con información de BCC, Reuters y The Guardian)