Estados Unidos

Así funcionan los robotaxis sin conductor de Waymo en Los Ángeles: cómo son, cuánto cuestan y qué pueden hacer

La filial de Alphabet estrena el modelo Ojai, más barato de fabricar y con nueva generación de conducción autónoma, con un despliegue inicial limitado en la ciudad de California y pruebas con viajes gratuitos para usuarios seleccionados

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Un coche Waymo autónomo azul claro en una calle urbana. Un peatón camina de espaldas en primer plano. Otros coches y un letrero de 'Stop' son visibles al fondo
Un vehículo autónomo Waymo, de tipo subcompacto, transita por una calle urbana mientras un peatón camina en primer plano, evidenciando su integración en el paisaje diario de la ciudad. (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

Waymo lanzó en Los Ángeles su nuevo servicio de taxis sin conductor con el modelo Ojai, un robotaxi más barato de fabricar que su flota actual y con una nueva versión de su sistema autónomo.

La empresa, propiedad de Alphabet, empezará a operarlo en las próximas semanas para usuarios seleccionados en Los Ángeles, San Francisco y Phoenix, informó Los Angeles Times.

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Los viajes serán gratuitos durante la etapa inicial, mientras la compañía reúne opiniones de los pasajeros, según Los Angeles Times.

Waymo incorporará alrededor de 100 vehículos Ojai en esta primera fase y planea aumentar la producción para sumar unidades a su flota de Jaguar I-Pace.

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Waymo proyecta fabricar decenas de miles de taxis autónomos por año y prevé escalar luego con Hyundai IONIQ 5 adaptados, de acuerdo con Los Angeles Times.

Waymo busca liderar el mercado de taxis sin conductor en EE. UU. al enfrentar a rivales como Zoox, Tesla y Uber en la vía pública (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
Waymo busca liderar el mercado de taxis sin conductor en EE. UU. al enfrentar a rivales como Zoox, Tesla y Uber en la vía pública (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

En el mercado, la firma busca ampliar su operación en vía pública frente a competidores como Zoox, de Amazon, y Tesla, indicó el medio.

Cómo funciona el sistema Waymo Driver en el Ojai

El Ojai debuta con la sexta generación de Waymo Driver, el conjunto de software y hardware de conducción autónoma de la empresa.

Esa versión fue diseñada para responder mejor ante nieve y situaciones de manejo complejas, con la mira puesta en ampliar el servicio a ciudades con climas más exigentes, según Los Angeles Times.

Waymo afirmó a Los Angeles Times que el nuevo robotaxi usa su tecnología de manera más eficiente. El Ojai opera con 13 cámaras, cinco lidars y seis radares, mientras que los Jaguar I-Pace emplean 29 cámaras, detalló el medio.

La compañía atribuyó a esa reducción de sensores la simplificación del vehículo y una baja en costos de equipamiento.

Interior de un vehículo utilitario deportivo compacto con puertas delanteras y traseras abiertas, mostrando asientos oscuros con cinturones de seguridad azules y el panel de instrumentos
Waymo reduce el número de sensores en el Ojai para simplificar el vehículo y abaratar la fabricación frente al Jaguar I-Pace (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

La actualización llega tras incidentes recientes. Los Angeles Times informó que la compañía suspendió la semana pasada su servicio en autopistas de Estados Unidos por preocupaciones de seguridad vinculadas al desempeño ante caminos inundados y zonas en obras.

En abril, la empresa retiró de forma voluntaria más de 3.000 vehículos por un problema de software que podía llevar a algunos autos a avanzar hacia agua estancada, según el mismo medio.

Cómo es el Ojai: diseño, fabricante y experiencia del pasajero

El Ojai es fabricado para Waymo por Zeekr, una automotriz china, según Los Angeles Times. Aunque el vehículo puede verse más voluminoso que el Jaguar I-Pace, Waymo sostuvo que su tamaño es apenas 1% mayor.

En el interior, el robotaxi incorpora puertas corredizas, más espacio para las piernas, tres pantallas y funciones de accesibilidad como braille, de acuerdo con Los Angeles Times.

Puede transportar a cuatro pasajeros y ofrece más capacidad de carga que los vehículos actuales de la compañía, en un formato pensado para viajes urbanos con equipaje o compras.

Waymo señaló a Los Angeles Times que el Ojai incluye baterías mejoradas y que su limpieza y mantenimiento requieren menos esfuerzo que en modelos anteriores, un factor que impacta en los costos operativos de una flota por el tiempo que cada unidad pasa disponible para circular.

La primera etapa del servicio de taxis autónomos Ojai será gratuita para usuarios seleccionados en Los Ángeles, San Francisco y Phoenix (REUTERS/Daniel Cole)
La primera etapa del servicio de taxis autónomos Ojai será gratuita para usuarios seleccionados en Los Ángeles, San Francisco y Phoenix (REUTERS/Daniel Cole)

Cuánto cuestan y qué busca Waymo al abaratar la fabricación

El eje del lanzamiento es el recorte de costos por vehículo. Según Los Angeles Times, Waymo diseñó el Ojai para facilitar una expansión más rápida y con menor inversión porque es más barato de fabricar y equipar que el Jaguar I-Pace, el modelo que hoy sostiene su operación.

La compañía no informó un precio unitario del vehículo en el reporte citado por el medio.

El plan industrial apunta al volumen. Waymo planea fabricar decenas de miles de taxis autónomos por año, comenzando por el Ojai y ampliando luego la escala con Hyundai IONIQ 5 adaptados, de acuerdo con Los Angeles Times.

Dónde operará y cuál es el plan de despliegue

El Ojai empezará a operar en las próximas semanas para clientes seleccionados en Los Ángeles, San Francisco y Phoenix, con viajes gratuitos mientras Waymo reúne opiniones, informó Los Angeles Times. La empresa ajustará el servicio durante esa etapa antes de extenderlo a más usuarios.

Según Los Angeles Times, Waymo lidera el despliegue de taxis sin conductor en vía pública por delante de Zoox, de Amazon, y Tesla, y compite también con proyectos vinculados a Uber.

Un vehículo autónomo de Waymo circula por las calles de Los Ángeles, donde la empresa amplía su servicio de taxis sin conductor con nuevos modelos y tecnología actualizada (REUTERS/ Mike Blake)
Un vehículo autónomo de Waymo circula por las calles de Los Ángeles, donde la empresa amplía su servicio de taxis sin conductor con nuevos modelos y tecnología actualizada (REUTERS/ Mike Blake)

En ese escenario, el Ojai combina dos objetivos: reducir el costo por unidad para acelerar el crecimiento y actualizar el sistema de conducción para responder a condiciones más exigentes.

Waymo ya completó más de 20 millones de viajes totalmente autónomos en ciudades como Los Ángeles, Atlanta, Miami y Nashville, según Los Angeles Times.

El medio indicó que la empresa busca reforzar su presencia con una expansión que apunte a más de 10 ciudades donde ya traslada pasajeros con su flota actual.

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