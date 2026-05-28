Estados Unidos

Estas son las ciudades de EE.UU. donde más suben los alquileres este verano, según Zillow

Providence encabeza la lista de mercados más tensos para 2026, con el noreste y la costa californiana concentrando la mayor presión por la brecha entre interesados y unidades disponibles

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Horizonte de Providence con edificios variados, un río con barcazas de trabajo y la orilla con construcciones y grafitis bajo un cielo azul
Providence encabeza el ranking de las ciudades de Estados Unidos con mayor aumento en los alquileres para el verano de 2026, según el informe de Zillow (Kenneth C. Zirkel)

Zillow ubicó a Providence al frente de los mercados de alquiler más demandados de Estados Unidos para el verano de 2026, en un escenario en el que la demanda supera con amplitud a la oferta en el noreste del país y en la costa de California, según un análisis citado por Fox Business.

La explicación, de acuerdo con la economista jefe sénior de Zillow Kara Ng en declaraciones recogidas por ese medio, es que más personas quieren vivir en esas zonas de las que hoy pueden encontrar una vivienda disponible para rentar.

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El ranking, difundido por Fox Business, sintetiza una tendencia que se vuelve visible cada verano: en ciudades con empleo, servicios y conectividad, los inquilinos compiten por un número limitado de unidades, lo que se traduce en más presión sobre los precios.

En la lectura de Ng, la cuenta es directa y se repite en los mercados que encabezan la lista: “En los mercados de alquiler más calientes de Zillow, la cuenta es simple: más personas quieren vivir allí de las que hay viviendas para alquilar, ya sea por acceso a servicios, mercados laborales sólidos o vínculos familiares; los inquilinos compiten por una oferta limitada”.

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Ese desequilibrio convive con un dato nacional que, a primera vista, luce contradictorio. Estados Unidos construyó en 2024 más unidades nuevas que en cualquier otro año del último medio siglo, dijo Ng a Fox Business.

Edificios residenciales en Nueva York, uno de los mercados donde la demanda de alquiler supera a la oferta este verano, según el ranking de Zillow (REUTERS/Jeenah Moon)
Edificios residenciales en Nueva York, uno de los mercados donde la demanda de alquiler supera a la oferta este verano, según el ranking de Zillow (REUTERS/Jeenah Moon)

La economista sostuvo que ese auge de construcción dejó en gran medida fuera al noreste y a la California costera, y atribuyó a esa ausencia la intensidad actual de la competencia por los alquileres en esos mercados.

Cómo construyó Zillow el ranking de los mercados “más calientes” del verano

El informe de Zillow, citado por Fox Business, elaboró su clasificación de los 10 mercados de alquiler más tensos para el verano de 2026 a partir de tres variables: el crecimiento anual de los alquileres, la previsión de vacancia y el índice Zillow Observed Rent Index, conocido como ZORI.

Con esa combinación, la empresa buscó medir no solo cuánto suben las rentas, sino también qué tan ajustada se proyecta la oferta de unidades disponibles.

La conclusión operativa del análisis es que los mercados más presionados no son necesariamente los de mayor tamaño, sino los que exhiben un desbalance más persistente entre la llegada de nuevos inquilinos y el ritmo al que se incorpora oferta.

Ng explicó a Fox Business que algunas ciudades no aparecen en el listado no porque falte interés, sino porque “simplemente hicieron un mejor trabajo para incorporar nueva oferta”.

El reporte de Zillow destaca que el noreste y la costa de California experimentan la mayor presión sobre los alquileres debido a una demanda que supera con creces la oferta disponible (REUTERS/Mike Blake)
El reporte de Zillow destaca que el noreste y la costa de California experimentan la mayor presión sobre los alquileres debido a una demanda que supera con creces la oferta disponible (REUTERS/Mike Blake)

La fotografía territorial del ranking también refuerza esa lectura: el noreste concentra varias posiciones y California aporta un bloque decisivo con áreas metropolitanas de alta demanda.

La lista, según Fox Business, funciona como un indicador de dónde se intensifica la competencia este verano y, por extensión, dónde los aumentos encuentran un terreno más favorable.

Providence lideró una lista dominada por el noreste y California

La ciudad de Providence, en Rhode Island, encabezó el listado de Zillow difundido por Fox Business. Detrás se ubicaron varios mercados del noreste y de California, una concentración geográfica que, de acuerdo con el análisis, refleja una misma dinámica: allí la oferta disponible no siguió el ritmo de la demanda.

Entre las ciudades incluidas en la clasificación figuran Nueva York, Hartford, Los Ángeles, Boston y San José, según Fox Business.

También entraron San Francisco, Chicago, Milwaukee y Virginia Beach, que completaron el grupo de 10 mercados con mayor presión sobre el alquiler para este verano.

Vista de edificios de apartamentos en Los Ángeles, una de las ciudades con mayor presión sobre el mercado de alquiler en 2026 (REUTERS/Mike Blake)
Vista de edificios de apartamentos en Los Ángeles, una de las ciudades con mayor presión sobre el mercado de alquiler en 2026 (REUTERS/Mike Blake)

En el detalle, el listado final quedó integrado por 10 mercados: Providence, Nueva York, San Francisco, Hartford, Los Ángeles, Chicago, Boston, Milwaukee, Virginia Beach y San José, de acuerdo con la clasificación citada por Fox Business.

La presencia simultánea de grandes áreas urbanas y mercados más acotados sugiere que el factor común no es el tamaño, sino la tensión entre oferta y demanda.

La paradoja de la construcción: récord nacional, alivio desigual por regiones

El ranking de Zillow se publicó en un momento en el que la construcción de viviendas mostró un impulso fuerte a nivel nacional.

Ng afirmó a Fox Business que 2024 fue el año con más unidades nuevas en 50 años, pero matizó que esa expansión no se distribuyó de manera uniforme.

En su evaluación, el noreste y la California costera quedaron relativamente al margen de ese ciclo, por lo que no registraron un alivio equivalente en su mercado de alquiler.

Complejos residenciales y el skyline de San Francisco, ciudad incluida entre los mercados de alquiler más demandados para el verano de 2026 según Zillow (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)
Complejos residenciales y el skyline de San Francisco, ciudad incluida entre los mercados de alquiler más demandados para el verano de 2026 según Zillow (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

Bajo esa lógica, el verano de 2026 llega con una competencia reforzada entre inquilinos en ciudades donde pesan factores como el acceso a servicios, los mercados laborales y los lazos familiares, mientras la oferta de alquiler se mantiene insuficiente.

El informe, según Fox Business, midió esa presión con la evolución anual de las rentas, la vacancia proyectada y el indicador ZORI, y concluyó que el ajuste se concentra en zonas donde la demanda corre por delante de la disponibilidad de unidades.

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