El histórico parque de Queens será uno de los principales puntos de encuentro para aficionados durante la fase de grupos del torneo internacional.

Flushing Meadows será uno de los principales puntos del Mundial 2026 en Nueva York porque el comité organizador NYNJ World Cup 26 confirmó que el USTA Billie Jean King National Tennis Center funcionará como sede del Queens Group Stage HQ entre el 11 y el 27 de junio de 2026, un centro de aficionados con transmisiones diarias, experiencias culturales y programación ligada a la fase de grupos.

La decisión desplaza parte del foco del torneo fuera de Manhattan y coloca a Queens en una posición central dentro del dispositivo urbano del campeonato. El nuevo hub busca distribuir el flujo de visitantes, reducir presión sobre el eje Midtown-Times Square y ampliar la actividad económica y comunitaria en otros sectores de la ciudad, según surge del propio planteo organizativo descrito en el texto fuente.

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La icónica esfera metálica de Flushing Meadows aparece como uno de los símbolos visuales de Nueva York rumbo al Mundial 2026.

El parque de Queens, donde se encuentran el Unisphere y el complejo que alberga el US Open, ya concentraba atención por su peso simbólico y deportivo. Con esta designación, pasará durante varias semanas de ser un gran espacio público histórico a convertirse en una de las principales puertas de entrada del Mundial dentro de la ciudad.

El centro del US Open será un hub diario durante la fase de grupos

El punto operativo será el USTA Billie Jean King National Tennis Center, sede habitual del Abierto de Estados Unidos de tenis. Según NYNJ World Cup 26, el predio será adaptado de forma temporal para recibir transmisiones en vivo de partidos, activaciones de patrocinadores, programación cultural, experiencias inmersivas y eventos comunitarios.

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El USTA Billie Jean King National Tennis Center recibirá transmisiones en vivo y actividades especiales entre el 11 y el 27 de junio de 2026.

La inclusión de ese espacio dentro del calendario oficial también aparece en NYC 311, que incorpora el Queens Group Stage HQ como uno de los puntos de programación pública diaria durante la fase de grupos. Esa definición convierte al complejo en un espacio híbrido: durante el torneo dejará de estar asociado solo al Grand Slam y pasará a operar como plaza mundialista.

El tramo temporal ya está fijado: del 11 al 27 de junio de 2026. Ese calendario concentra las actividades en el momento de mayor continuidad competitiva del torneo, cuando los partidos y la circulación de aficionados suelen ser diarios.

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La designación de Flushing Meadows redistribuye el flujo de visitantes más allá de Manhattan y fortalece el perfil internacional del borough.

La propuesta no se limita a la exhibición de encuentros en pantallas. Según la descripción del texto fuente, el formato combina fútbol, entretenimiento, música, cultura comunitaria y espacios familiares, en línea con el tipo de experiencia que FIFA presenta para estos centros de celebración pública.

El Unisphere y la diversidad de Queens refuerzan la imagen del torneo

En términos visuales, pocos lugares de Nueva York ofrecen una asociación tan directa con un campeonato global como Unisphere, la esfera metálica construida para la Feria Mundial de 1964. Su presencia dentro de Flushing Meadows suma una imagen vinculada a la idea de conexión internacional, en un distrito definido en el texto fuente como el borough más diverso de la ciudad.

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La amplitud del predio y su conectividad convierten al parque en uno de los espacios mejor preparados para grandes concentraciones.

Esa combinación da al parque una narrativa diferente de la que podrían ofrecer los espacios más turísticos de Manhattan. Flushing Meadows aporta diversidad internacional, espacio abierto, identidad barrial, infraestructura deportiva y un paisaje reconocible para televisión y redes sociales.

El entorno inmediato refuerza además el atractivo para visitantes extranjeros. A pocos minutos del parque, el texto fuente ubica cocina china regional, comida coreana, propuestas latinoamericanas, vendedores internacionales y mercados nocturnos estacionales, un marco que vuelve al área especialmente apta para un público global.

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El entorno de Flushing Meadows combina gastronomía internacional y comunidades de todo el mundo a pocos minutos del parque.

La escena que describe el texto fuente es concreta: miles de personas viendo partidos bajo el Unisphere, con banderas internacionales y el centro del US Open transformado para el torneo. Esa postal, distinta de la imagen habitual de Midtown, aparece como una de las candidatas a representar visualmente a Nueva York durante el campeonato.

La accesibilidad y el turismo deportivo empujan el crecimiento de la zona

Uno de los argumentos centrales para el protagonismo de Flushing Meadows es su ubicación. El parque tiene acceso por subway y Long Island Rail Road, está cerca del aeropuerto LaGuardia y se conecta con hoteles en Flushing y Long Island City, además de contar con alta capacidad peatonal y amplios espacios abiertos, según el texto fuente.

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Los senderos y áreas abiertas de Flushing Meadows ya reciben grandes flujos de personas durante eventos masivos y festivales.

Esa red permite recibir a visitantes alojados en Queens, aficionados que lleguen desde Long Island, turistas que ingresen por LaGuardia y comunidades locales del borough. También facilita un traslado relativamente rápido desde Manhattan en transporte público.

El área ya registra movimiento asociado a grandes eventos. El texto fuente señala que Queens venía mostrando un crecimiento sostenido en actividad vinculada a eventos y turismo deportivo, y recuerda que Flushing Meadows recibe convocatorias masivas durante la temporada, incluido el Governors Ball de junio.

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Subway y Long Island Rail Road permitirán conectar rápidamente el parque con Manhattan y Long Island.

Ese antecedente fortalece la expectativa de un aumento del movimiento turístico en el parque y su entorno durante el Mundial. La suma de accesibilidad, oferta hotelera, infraestructura abierta y experiencia previa con eventos de gran escala consolida a la zona como uno de los polos más atractivos para visitantes.

El efecto excede las semanas del campeonato. Según el enfoque urbano expuesto en el texto fuente, Nueva York utiliza espacios públicos grandes y bien conectados para construir experiencias distribuidas en lugar de concentrar toda la actividad en un solo punto, una lógica que puede traducirse en menos presión sobre Manhattan, más actividad económica local y mayor participación comunitaria en Queens.

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