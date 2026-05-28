Estados Unidos

Demócratas anuncian un proyecto de ley para bloquear la construcción del “Arco de Trump”

Los congresistas Don Beyer y Dina Titus impulsan una iniciativa legislativa en contra del monumento de 250 pies (76 metros) junto al Cementerio Nacional de Arlington y prohibir su financiamiento con fondos federales

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Imagen digital de un arco triunfal blanco con detalles dorados y estatuas de águilas. Se ven árboles, un río y el Monumento a Washington al fondo
La nueva legislación prohibiría el uso de fondos federales para financiar el Arco de Trump y otras estructuras monumentales sin aprobación expresa del Congreso (Harrison Design).

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentarán el viernes un proyecto de ley para impedir la construcción del arco triunfal de 250 pies (76 metros) que Donald Trump quiere levantar junto al Cementerio Nacional de Arlington, informó TIME y The Washington Post.

La propuesta legislativa, titulada de forma preliminar Ley de Protección del Paisaje del Cementerio Nacional de Arlington, busca prohibir la construcción del arco y vetar cualquier uso de dinero federal para la obra. La iniciativa también impediría la construcción de cualquier arco triunfal de más de 50 pies (15 metros) sobre terrenos del Servicio de Parques Nacionales dentro de la región capital, salvo autorización expresa del Congreso.

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La ley será impulsada por el congresista demócrata de Virginia Don Beyer y la congresista demócrata de Nevada Dina Titus, según el comunicado difundido por la oficina de Beyer.

Los demócratas sostienen que el proyecto viola la ley y no puede financiarse con dinero federal

El proyecto legislativo será presentado días después de que la Comisión de Bellas Artes aprobara el plan de diseño del Arco de Trump, un panel integrado por designados de Trump. La estructura se ubicaría entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington.

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Como parte de su plan de gasto para 2026, el Fondo Nacional para las Humanidades (NEH) había asignado USD 13 millones en fondos de contrapartida para el arco y otros USD 2 millones en fondos de “iniciativa especial”, de acuerdo con TIME.

En el comunicado oficial de la ley, Beyer afirmó: “El proyecto vanidoso de Trump malgastaría el dinero de los contribuyentes, violaría descaradamente la ley vigente y se convertiría en otro instrumento más para su corrupción”.

El legislador añadió que la administración del presidente no evaluó los posibles efectos perjudiciales para la región, entre ellos el impacto en la seguridad aérea y el tráfico en las principales carreteras.

Rendering de un arco triunfal blanco con detalles dorados, una estatua alada en la cima y estatuas de leones en la base. Personas y coches transitan bajo un cielo azul
El Fondo Nacional para las Humanidades asignó USD 13 millones en fondos de contrapartida y USD 2 millones en fondos especiales para la construcción del arco (Harrison Design).

El demócrata, cuyos familiares se encuentran enterrados en el Cementerio Nacional de Arlington, sostuvo: “El Cementerio Nacional de Arlington es tierra sagrada, lugar de descanso de algunos de los más grandes héroes de nuestra nación. Es impensable que profanemos este espacio sagrado para construir un monumento al ego de Donald Trump”.

Beyer criticó: “Lo peor de todo es que Trump no intenta construir este arco para conmemorar a los héroes nacionales, a los militares que yacen en el Cementerio Nacional de Arlington, ni para celebrar la libertad. No lo dedicó al pueblo estadounidense ni a la grandeza de nuestro país. Cuando le preguntaron a quién iba dedicado este arco, Trump respondió simplemente: ‘A mí’”.

Por su parte, Titus, copresidenta del Grupo parlamentario de Humanidades, declaró en el comunicado de la oficina de Beyer que Trump “construye su grandioso y no autorizado Arco del Triunfo” mientras “desmantela las redes de seguridad necesarias para los estadounidenses que luchan por cubrir sus necesidades básicas como alimentos y atención médica”.

Las críticas demócratas resaltan que el proyecto del arco ignora impactos negativos en la seguridad aérea, el tráfico y la solemnidad del Cementerio Nacional de Arlington (AP Foto/Jon Elswick).
Las críticas demócratas resaltan que el proyecto del arco ignora impactos negativos en la seguridad aérea, el tráfico y la solemnidad del Cementerio Nacional de Arlington (AP Foto/Jon Elswick).

El arco forma parte de una serie de obras impulsadas por Trump en Washington y la Casa Blanca

Según TIME, desde su regreso al poder Trump puso en marcha diversos proyectos de renovación vinculados con la Casa Blanca y el área de Washington. Entre ellos figura la demolición del Ala Este de la Casa Blanca para dar paso a un salón de baile promovido por el presidente.

Ese salón generó críticas por su costo de USD 400 millones, mientras que Trump sostuvo que la obra es necesaria por motivos de seguridad y citó el tiroteo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca y el ataque de un hombre armado contra un puesto de control de seguridad de la residencia presidencial.

La agenda de obras presidenciales incluye además la restauración del estanque reflectante entre el Monumento a Lincoln y el Monumento a Washington, reportó CBS News. La remodelación contempla reparar juntas con filtraciones entre las losas de hormigón, impermeabilizar el fondo y pintarlo en un tono llamado “azul bandera estadounidense”.

Asimismo, figuran el Jardín Nacional de Héroes Estadounidenses con estatuas de figuras históricas del país y una jaula UFC que se construirá en el césped de la Casa Blanca para un evento previsto el 14 de junio, coincidente con el Día de la Bandera y el cumpleaños de Trump.

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