La Unión Europea pidió sumar más barcos para asegurar el estrecho de Ormuz tras el fin de la guerra en Irán

Kaja Kallas pidió sumar más barcos europeos para asegurar la navegación en el estrecho de Ormuz tras la guerra en Irán (Reuters)

Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, solicitó sumar más barcos para garantizar la navegación segura en el estrecho de Ormuz una vez que termine la guerra en Irán. La jefa de la diplomacia europea confirmó, tras una reunión con ministros de Exteriores, que la protección de este paso marítimo requerirá ampliar la misión naval Aspides y reforzar la presencia naval europea en la región.

Ella sostuvo que la prioridad de la Unión Europea es preservar la libertad de navegación en Ormuz y que el bloque cuenta con expertos para colaborar en negociaciones técnicas sobre el programa nuclear iraní cuando se alcance la paz y se reabra el paso. Añadió que la reapertura beneficiará al comercio internacional, afectado desde el inicio de la guerra por mayores costos de seguros y desvíos de rutas.

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El plan de la Unión Europea contempla adaptar la operación Aspides, que actualmente despliega tres buques en el mar Rojo para proteger el tráfico comercial de ataques de los rebeldes hutíes. Se prevé incorporar más barcos, incluidos buques especializados en limpieza de minas, y sumar una nueva nave en los próximos días.

Además de la incorporación de más unidades, los ministros discutieron la posibilidad de fusionar la misión europea con una fuerza naval conjunta entre Francia y el Reino Unido, que escoltaría embarcaciones cuando finalicen los combates.

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“Seamos claros: el primer acuerdo consiste en poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Ormuz para luego negociar las cuestiones más espinosas, como la nuclear. Y ahí Europa también puede aportar su granito de arena, ya que contamos con los expertos necesarios”, indicó Kallas.

La diplomática europea propuso reforzar la misión naval Aspides y ampliar la presencia de la Unión Europea en la zona (Reuters)

Además, remarcó que garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz resulta fundamental para todos los países involucrados, ya que las restricciones en esa ruta implicaron costos elevados a nivel internacional.

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El anuncio coincidió con el acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán para extender por 60 días el alto el fuego, iniciar negociaciones sobre el programa nuclear y reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el comercio global de petróleo y gas, según informaron funcionarios estadounidenses citados por CNN, Reuters, CBS News, Axios, EFE y AFP.

El presidente Donald Trump condicionó la ratificación a que Irán acepte todas las exigencias de Washington, incluidos compromisos sobre el uranio enriquecido y garantías de no desarrollar armas nucleares.

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Donald Trump exigió que Irán acepte todas las condiciones de Washington para ratificar el acuerdo (Europa Press)

Las últimas jornadas registraron episodios militares adicionales: fuerzas estadounidenses derribaron drones iraníes y bombardearon una base en Bandar Abbas, mientras el régimen de Irán atacó buques que intentaban cruzar Ormuz y lanzó advertencias de represalias. Kuwait interceptó un misil balístico y la tensión aumentó también en el Líbano, donde Israel intensificó ataques contra posiciones de Hezbollah.

Por su parte, Estados Unidos también accedió a discutir el levantamiento de sanciones y la liberación de fondos iraníes congelados. Las negociaciones, que contaron con mediación de Pakistán, se intensificaron en la última semana para buscar una salida a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Mientras la Casa Blanca anticipó días atrás que el pacto estaba cerca, las autoridades de Teherán se mostraron cautas y evitaron confirmar que la firma fuera inminente.

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Según informó Axios, los términos se consensuaron el martes, Irán ya dio luz verde al acuerdo y ahora la decisión final depende del visto bueno de Donald Trump.

El futuro del estrecho de Ormuz dependerá de la implementación efectiva de los acuerdos alcanzados y del compromiso real de las partes para garantizar la libre navegación. La estabilidad de esta vía será determinante para el equilibrio energético y económico a nivel global.

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(Con información de AP)