El endurecimiento de los requisitos de SNAP redefine los desafíos sociales y alimentarios a la población joven de Nueva York

Personas hacen compras en una tienda Costco en el distrito de Staten Island de la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 16 de enero de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Cerca de 43.500 residentes de Nueva York podrían perder sus beneficios de SNAP a partir del lunes 1 de junio si no cumplen con los nuevos requisitos federales de trabajo, según informaron funcionarios municipales al diario Gothamist y el sitio oficial del Gobierno de Nueva York.

La medida afecta principalmente a adultos jóvenes y podría incrementar la demanda en comedores y despensas, en una ciudad donde más de 1,7 millones de personas dependen de esta asistencia alimentaria.

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Entre quienes continúan en riesgo, aproximadamente el 40% tiene entre 18 y 30 años y casi el 60% son hombres, según datos de funcionarios locales citados por Gothamist.

Las autoridades municipales estiman que 126.400 personas quedaron sujetas a las nuevas reglas sin exenciones, y que más de 80.000 ya acreditaron su cumplimiento, de acuerdo con la misma fuente.

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Cuáles son los nuevos requisitos para adquirir SNAP

De acuerdo al sitio oficial de nyc.gov, las nuevas normas federales implican que algunos neoyorquinos ahora deben cumplir con requisitos laborales para mantener sus beneficios de SNAP.

Si estos cambios le afectan, es posible que deba trabajar, ser voluntario o asistir a capacitaciones, e informar sus horas, o podría perder sus beneficios. Estas reglas entraron en vigor el 1 de marzo de 2026, lo que significa que sus beneficios podrían verse afectados a partir del 1 de junio de 2026.

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Para muchos neoyorquinos, la alternativa es demostrar entre 14 y 17 horas mensuales de voluntariado, una cifra calculada a partir del monto del beneficio y el salario mínimo, según Gothamist.

En el plano federal, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) detalla el alcance de los requisitos de trabajo y las exenciones en su guía oficial sobre SNAP: “SNAP Work Requirements”.

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Casi 43.500 neoyorquinos podrían perder desde el lunes sus beneficios de SNAP si no cumplen con los nuevos requisitos federales de trabajo. Foto: Imagen Ilustrativa de Infobae

Los adultos jóvenes concentran una parte desproporcionada del riesgo

La comisionada del Departamento de Servicios Sociales Erin Dalton atribuyó esa concentración entre jóvenes, en parte, a que suelen quedar fuera de exenciones disponibles para adultos mayores o personas con discapacidad, según declaró a Gothamist. Dalton aseguró que muchos no dimensionan el alcance del cambio o no presentan la documentación requerida a tiempo.

“No importa cuánto trabajemos, cuánto hagamos, cuántas puertas toquemos, cuánta excelencia gubernamental pongamos en marcha… lamentablemente, la gente perderá sus beneficios. Para eso fue diseñado esto”, detalló a Gothamist Dalton.

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FOTO DE ARCHIVO. Un hombre camina a lo largo de un pasillo dentro de un supermercado Tesco en Manchester, Reino Unido. 5 de febrero de 2026 REUTERS/Phil Noble

El coordinador comunitario Jude Ipepe, de la Oficina de Participación Pública del alcalde, dijo a Gothamist que en el trabajo territorial su equipo también detectó un impacto mayor entre jóvenes. “Algunos acaban de graduarse de la universidad. Otros pueden estar haciendo una pasantía, así que no lo saben porque sus padres se han encargado de todo esto y de asegurarse de que cumplieran con SNAP”, explicó.

Ipepe agregó que muchas familias reconocen haber recibido avisos de la ciudad, pero no creyeron que fueran urgentes. “Que estemos en la comunidad es un cambio enorme para asegurarnos de que tomen medidas”.

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La ciudad desplegó visitas puerta a puerta y cruces de datos para evitar bajas

Ante el primer vencimiento del 1 de junio, trabajadores municipales aceleraron una campaña de visitas domiciliarias en los cinco distritos, llamadas proactivas y cruces de bases de datos para identificar personas que podrían quedar exceptuadas por razones médicas o discapacidad, según Gothamist.

La ciudad también revisa registros laborales y sistemas universitarios para ayudar a quienes sí cumplen, pero todavía no lo acreditaron.

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El administrador de la Human Resources Administration Scott French dijo a Gothamist que el objetivo es sostener la mayor cantidad posible de casos activos. “Nuestro verdadero foco es mantener a la mayor cantidad posible de personas en SNAP y, donde podemos facilitarles las cosas, hemos intentado hacerlo y seguiremos haciéndolo”.

French advirtió además que el proceso no termina con este vencimiento. “Este es un camino muy largo. Todos los meses estaremos haciendo esto y habrá personas en riesgo de perder sus beneficios o de verlos reducidos, así que queremos asegurarnos de tener todo a nuestro alcance para apoyarlas”, dijo al medio local.

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La ciudad envió incluso “avisos de infracción” a personas al borde de la suspensión, aunque ese paso no era obligatorio. Tanto Dalton como French insistieron en que todavía hay margen para regularizar la situación, incluso si los pagos se interrumpen en junio.

“Todavía no es tarde en absoluto. Seguimos avanzando con la gente”, dijo Dalton a Gothamist. French añadió al mismo medio: “Nunca es demasiado tarde para que alguien cumpla o se comunique con nosotros y diga: ‘Me gustaría cumplir, ¿pueden ayudarme?’”.

Personas hacen la compra en un supermercado de la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 15 de julio de 2025. REUTERS/Jeenah Moon

El cambio federal revierte una exención histórica de Nueva York

Las reglas federales de trabajo para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria entraron en vigor en marzo con un período de gracia de tres meses. Aunque SNAP ya tenía requisitos laborales en algunos casos, el estado de Nueva York había estado exento durante años por su alta tasa de desempleo, de acuerdo con ese medio.

Esa excepción venció tras una medida impulsada por republicanos en el Congreso el verano pasado y firmada por el presidente Donald Trump, según Gothamist. A partir de ese cambio, algunas personas de 18 a 64 años deben demostrar por primera vez que trabajan, estudian o hacen voluntariado, incluidos veteranos, personas sin hogar, jóvenes que salen del sistema de cuidado temporal y adultos mayores.

El alcalde Zohran Mamdani cuestionó la política en una declaración citada por Gothamist: “Los requisitos laborales para cupones de alimentos no crean empleo, crean hambre”. Y agregó: “Si el gobierno federal quisiera ayudar a la gente a encontrar trabajo, invertiría en programas públicos de empleo y garantizaría un salario digno. En cambio, está castigando a personas que ya tienen dificultades para sobrevivir”.

El New York City Food Policy Center señaló que las exenciones incluyen discapacidad, embarazo, tareas de cuidado, condición de estudiante de tiempo completo, recepción de beneficios por discapacidad y tener más de 64 años. Ese mismo análisis sostuvo que los cambios federales redujeron exenciones previas y ampliaron la cantidad de hogares sujetos a reportes administrativos.

La pérdida de beneficios llega con alimentos más caros y despensas saturadas

La implementación coincide con una inflación persistente en alimentos en la ciudad: los precios siguen más de 25% por encima del nivel previo a la pandemia, con aumentos sostenidos en lácteos, proteínas y productos frescos, según el New York City Food Policy Center. Ese contexto reduce la capacidad de los hogares de absorber recortes o demoras en la ayuda.

De acuerdo con ese centro, en Nueva York unas 1,8 millones de personas reciben SNAP cada mes y los sistemas de asistencia alimentaria de emergencia operan a través de cerca de 800 despensas, comedores y puntos móviles. La mayor concentración de beneficiarios se registra en Bronx y Brooklyn, donde también se concentra la carga administrativa y la volatilidad en el acceso a los beneficios, según el mismo informe.

Leslie Gordon, presidenta y directora ejecutiva de Food Bank For New York City, organización líder de asistencia alimentaria en la ciudad, dijo al New York City Food Policy Center que la demanda en despensas y comedores está “hasta 80%” por encima de los niveles previos a la pandemia. “Las presiones acumuladas sobre las familias de la ciudad de Nueva York son inmensas”, afirmó. “Las personas mayores, las familias y los trabajadores de Nueva York están siendo obligados a elegir entre medicamentos, alquiler y comida”.

Cathy Nonas, investigadora residente del McSilver Institute of Poverty Policy and Research de New York University, indicó al New York City Food Policy Center que quienes trabajan por salario mínimo ya viven con horarios imprevisibles e inestabilidad habitacional. “El gobierno está empujando a todavía más personas a elegir entre pagar sus medicamentos o pagar la comida que necesitan para vivir”.

Christopher Wimer, director del Center on Poverty and Social Policy de Columbia University, y el analista Christopher Yera afirmaron al New York City Food Policy Center que la mayoría de los beneficiarios en edad laboral ya trabaja. “Los requisitos recientes de reporte laboral solo están agregando burocracia y haciendo cada vez más gravoso para los neoyorquinos recibir la ayuda alimentaria con la que cuentan”.

Esos investigadores advirtieron además que, a más largo plazo, casi 70.000 neoyorquinos podrían caer en la pobreza cada año como resultado de los recortes federales a SNAP, según el New York City Food Policy Center.

Joel Berg, director ejecutivo de Hunger Free America, organización contra el hambre, dijo al mismo centro que el cambio “aumentará drásticamente” el hambre en Nueva York y en Estados Unidos y afectará también a mercados agrícolas y supermercados por la caída del gasto con SNAP.