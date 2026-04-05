Estados Unidos

El aumento temprano de serpientes de cascabel genera preocupación en California

Un registro sin precedentes de mordeduras y avistamientos, impulsado por temperaturas superiores a las habituales y mayor presencia de presas, modificó los patrones de convivencia con seres humanos en distintas regiones

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Una serpiente de cascabel de color beige y marrón, enrollada en la arena, con la cabeza levantada y la lengua negra y bífida fuera, mostrando su cola con el cascabel
Un inusual inicio de temporada en California multiplicó los encuentros entre personas y serpientes de cascabel, con registros que superan los promedios históricos (Reuters)

Un incremento de actividad de serpientes de cascabel junto al registro de 2 muertes por mordedura en marzo marcaron el inicio de la temporada cálida en California, un fenómeno que desafía las estadísticas habituales.

Temperaturas extraordinariamente altas y abundancia de presas adelantaron el surgimiento de estos reptiles casi un mes respecto a lo esperado, multiplicando los encuentros tanto para las serpientes como para quienes disfrutan del aire libre, según informó el Los Angeles Times.

La frecuencia de incidentes se refleja en los registros oficiales: el California Poison Control System, el centro estatal de toxicología, reportó 77 llamadas por mordedura de serpiente de cascabel en los primeros tres meses de 2026, un ritmo acelerado si se compara con el promedio anual estatal de entre 200 y 300 incidentes, de acuerdo a Los Angeles Times. En Ventura County se notificaron 4 ataques desde el 14 de marzo, cifra que se acerca a los 9 reportados en todo el año pasado.

Serpiente de cascabel de diamante occidental enrollada en un terreno rocoso y árido con pequeñas plantas verdes, mostrando su patrón de escamas y su cascabel
El centro estatal de toxicología recibió un volumen de consultas por mordeduras que no se había visto en años anteriores (Freepik)

La ola de calor adelantó la temporada y disparó los encuentros con la serpiente de cascabel

La profesora Emily Taylor, responsable de la organización de manejo de serpientes Central Coast Snake Services y directora del laboratorio de Ecología Fisiológica de Reptiles en Cal Poly San Luis Obispo, relató a Los Angeles Times que nunca había recibido tantas consultas como el mes pasado.

“El teléfono no paraba de sonar”, expresó, indicando que respondió entre 10 y 20 veces más peticiones que lo habitual para reubicar serpientes encontradas en patios y jardines residenciales. Taylor explicó que los patrones anómalamente cálidos, como la ola de calor de marzo y la abundancia de presas, provocaron que estos reptiles interrumpieran su letargo invernal antes de tiempo para buscar alimento y pareja.

El mayor movimiento de serpientes coincide con el adelanto estacional y la creciente presencia de personas en espacios naturales, lo que incrementa los encuentros.

Según Greg Pauly, curador de herpetología del principal museo de ciencia natural de la ciudad, el Natural History Museum de Los Ángeles, la actividad superficial de las serpientes “aumenta drásticamente con el ascenso de las temperaturas en primavera”.

Serpiente de cascabel Mohave, con cuerpo claro y patrones de diamante, enrollada sobre roca rojiza en el desierto. Su cola oscura termina en un sonajero claro
Las elevadas temperaturas de marzo provocaron que las serpientes abandonaran antes de tiempo sus refugios invernales (Freepik)

La denominación de “temporada de serpientes de cascabel” resulta inexacta en California: estos animales pueden observarse en cualquier época, aunque en los meses fríos su actividad desciende.

En zonas montañosas como Big Bear, en California, comparten madrigueras comunales, mientras que en áreas bajas como Los Ángeles, en California, optan por refugios subterráneos individuales, según Taylor. Normalmente, la mayor parte de reportes al sistema de control de venenos ocurre entre abril y octubre.

La racha de calor de marzo, sumada a lluvias previas y al crecimiento de vegetación, favoreció el aumento de roedores —principal alimento de la serpiente de cascabel— y su consecuente actividad. Pauly detalló: “El crecimiento vegetal y la buena población de roedores han asegurado fuente de comida y temperaturas favorables que están produciendo mayor actividad superficial de estas serpientes”. Prospera en temperaturas que oscilan entre 25 y 27 °C, y por el descenso térmico nocturno su actividad es ahora mayormente diurna.

Serpiente de cascabel de las Praderas enrollada alrededor de un pequeño mamífero en el suelo seco con hierba y rocas; montañas al fondo
La abundancia de presas, tras un invierno lluvioso, ofreció a las serpientes un entorno ideal para su reactivación y búsqueda de alimento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mitos, precauciones y la función ecológica de la serpiente de cascabel

Pauly y Taylor hacen énfasis en aclarar creencias infundadas. La idea de que las serpientes de cascabel buscan morder personas es incorrecta. Pauly sostiene que “evitan el contacto con humanos y sufren más por atropellamientos y exposición a venenos para roedores”. Taylor agregó a Los Angeles Times que, dado que muchas personas las intentan matar, estos reptiles prefieren las zonas menos urbanizadas, razón por la que suelen encontrarse en ambientes silvestres frecuentados por excursionistas.

El principal mecanismo de defensa del animal es el camuflaje y solo utilizan su veneno si se sienten amenazadas, según Taylor. “La composición química de su veneno, desarrollada millones de años antes de la llegada de los humanos a Norteamérica, está diseñada esencialmente para cazar presas, no para atacar personas”. Suelen priorizar el uso del veneno para cazar roedores y otros animales, su fuente de alimento.

Otro mito extendido es creer que siempre sonará el cascabel antes de un encuentro. Pauly advierte que depende del ejemplar: hay serpientes que hacen sonar el cascabel ante una amenaza lejana y otras que permanecen inmóviles, confiando en su camuflaje, hasta que el peligro está muy cerca. Por eso ambos especialistas recomiendan atención al caminar, evitar zonas de pastizales altos y revisar cuidadosamente el sitio donde uno va a sentarse.

Estos reptiles tienen una función ecológica clave. Como detalla Pauly, al depredar ardillas y otros roedores —potenciales portadores de hantavirus, peste o enfermedad de Lyme— contribuyen a limitar la propagación de estas enfermedades.

Taylor resalta en Los Angeles Times que, cuando los roedores, ya muertos, han ingerido semillas previamente, las serpientes dispersan semillas, ayudando a la regeneración vegetal como “jardineros de la naturaleza”. El veneno de serpiente de cascabel inspiró además el desarrollo de medicamentos para tratar cáncer, accidentes cerebrovasculares y la enfermedad de Alzheimer.

Un científico con guantes azules sostiene una serpiente de la cual gotea veneno de su boca abierta, cayendo a través de una malla metálica en un entorno de laboratorio
Lejos de ser agresivas hacia los humanos, estos reptiles cumplen un papel fundamental en los ecosistemas y su veneno inspira investigaciones médicas avanzadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las muertes por mordedura de cascabel son poco frecuentes. Según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 8.000 personas son mordidas por serpientes venenosas en Estados Unidos, pero el promedio de fallecimientos apenas ronda los cinco anuales, incluso considerando los 2 casos recientes en el sur de California.

Si se avista una serpiente, Taylor recomienda mantener al menos 1 metro de distancia, o más si el ejemplar es grande, evitar movimientos bruscos, retroceder con calma y, si se desea, fotografiar para contribuir a plataformas de ciencia ciudadana como iNaturalist.

Autoridades y expertos, en línea con Los Angeles Times, enfatizan la importancia de tomar precauciones al caminar al aire libre y respetar la distancia, comprendiendo que estos reptiles son aliados clave del equilibrio ecológico californiano.

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