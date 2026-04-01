Cuáles son los rivales y obstáculos que Estados Unidos debe vencer para hacer historia en la Copa del Mundo

La selección de fútbol de Estados Unidos afronta la Copa del Mundo 2026 como anfitriona y con la mayor expectativa histórica (Dale Zanine-Imagn Images)

La Copa del Mundo de 2026 representa para la Selección masculina de Estados Unidos el mayor desafío de una generación con alta proyección y bajo la presión de la expectativa.

El núcleo de jugadores —Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams, Tim Weah y Chris Richards— afrontará el torneo con el impulso de jugar en casa y la madurez alcanzada tras su experiencia en clubes europeos.

El principal dato para el entorno estadounidense es la configuración del grupo: Estados Unidos debutará el 12 de junio en Los Ángeles ante Paraguay, enfrentará luego a Australia en Seattle y cerrará la fase inicial nuevamente en LA contra Turquía.

Según el sistema de calificación Elo, la selección llega como la de menor rango en el grupo, pero la estructura del torneo, con 48 equipos y cupo para los mejores terceros, amplía sus opciones de avanzar a octavos de final, aunque el mínimo exigible es superar la fase de grupos.

El grupo estadounidense, liderado por Christian Pulisic, Tyler Adams y Weston McKennie, se enfrenta en la fase inicial a Paraguay, Australia y Turquía

Estados Unidos ante una oportunidad única y un grupo accesible

La generación estadounidense está marcada por expectativas altas desde su irrupción en el fútbol europeo. Pulisic debutó en el Borussia Dortmund y, junto a sus compañeros, forma parte de una camada considerada diferente a la de ciclos anteriores.

Sin embargo, los recientes resultados, incluida la eliminación en fase de grupos en la Copa América 2024, derivaron en la salida de Gregg Berhalter y el arribo de Mauricio Pochettino como seleccionador.

Pese a tropiezos recientes —con derrotas ante Bélgica y Portugal en la última fecha FIFA—, dentro del plantel persiste la convicción de que pueden llegar más lejos que cualquier otro equipo estadounidense en la era moderna.

El sorteo mundialista, favorecido por la condición de anfitrión, ubicó a Estados Unidos como cabeza de serie y lo apartó de las potencias en la fase de grupos.

El debut será el 12 de junio en el SoFi Stadium ante Paraguay, selección que igualó en puntos con equipos de peso en la eliminatoria sudamericana y cuenta con figuras como Diego Gómez, Miguel Almirón y Julio Enciso.

Miguel Almirón, una de las armas de ataque que tiene Paraguay (Mandatory Credit: Kyle Ross-Imagn Images/File Photo)

El segundo partido será en Seattle frente a Australia, que viene de avanzar en el certamen anterior y ha mostrado capacidad de sorprender.

Australia, en el Mundial de Qatar 2022, alcanzó los octavos de final del certamen (REUTERS/Issei Kato/File Photo)

El cierre de la fase inicial será nuevamente en Los Ángeles ante Turquía, reforzada por talentos como Arda Güler y Kenan Yildiz tras su clasificación por repechaje europeo.

Turquía buscará dar uno de los batacazos del Mundial en el Grupo D (REUTERS/Murad Sezer)

Según el ranking Elo, Estados Unidos parte como el conjunto de menor rango de su grupo, por lo que no existen garantías de clasificación pese a la aparente accesibilidad de los rivales.

Caminos potenciales y rivales en la fase de eliminación directa

La estructura del torneo, con 48 equipos, facilita el acceso a octavos de final, ya que los mejores terceros también avanzan. Esto amplía las posibilidades para el anfitrión, aunque el estándar mínimo es superar la fase de grupos.

Si Estados Unidos avanza como primero, su rival en Santa Clara sería el tercero de los grupos B, E, F, I o J, con Canadá, Suiza, Costa de Marfil, Ecuador, Japón, Túnez, Senegal, Suecia o Austria como opciones más probables.

Senegal y Suiza, dos posibles rivales de Estados Unidos en caso de que los de Mauricio Pochettino avancen como primeros de grupo

El escenario más habitual, según estimaciones de la FIFA, sería un cruce con el tercero del Grupo B, potencialmente Canadá o Suiza.

Si termina segundo, el rival sería el segundo del Grupo G, integrado por Bélgica, Egipto, Nueva Zelanda e Irán. Si accede como tercero, enfrentaría al ganador del Grupo E (Alemania) o I (Francia), lo que supondría un reto de máxima exigencia en octavos de final.

Francia, con estrellas como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, entre otros, sería uno de los posibles rivales del USMNT en caso de quedar como terceros en el grupo (AP Foto/Charles Krupa)

Escenarios de octavos, cuartos y el sueño de la semifinal

Un triunfo en octavos abriría escenarios múltiples. Si Estados Unidos gana su grupo, podría medirse con el vencedor del Grupo G o equipos como Senegal o Noruega. Si clasifica como segundo, podría cruzarse con Argentina o Uruguay, y enfrentarse a figuras como Lionel Messi.

Con Messi a la cabeza, la Selección Argentina podría chocar con Estados Unidos en octavos de final

Para llegar a cuartos de final, el equipo de Pochettino tendría que superar a selecciones como Bélgica, Egipto, Colombia o Portugal, según el camino recorrido.

Más allá, el cuadro lo llevaría ante algunos de los mejores: Alemania, Francia, España o Croacia, en estadios repletos de público local.

Para gran parte de la prensa, España es la principal favorita a ganar el Mundial 2026 (REUTERS/Albert Gea)

La semifinal, en el escenario más optimista, marcaría el mejor resultado estadounidense desde 1930. Allí podrían esperar potencias como Inglaterra o Brasil, aunque el formato deja abierta la posibilidad de enfrentar a selecciones como Japón, México o Ecuador.

La expectativa por disputar la final en casa representa un hito sin precedentes. Una campaña de este calibre consolidaría a esta generación como la más exitosa en la historia del fútbol masculino estadounidense y dejaría un legado en el desarrollo del deporte nacional.

Brasil podría ser uno de los rivales tentativos de Estados Unidos en caso de alcanzar una histórica semifinal (SOCCER-USA/)

Expectativas y realidad: lo que está en juego para Estados Unidos

El Mundial será el escenario definitivo para poner a prueba el verdadero potencial de este grupo y determinar si la expectativa se traduce en resultados concretos.

El desafío es transformar el talento en hechos, superar la inestabilidad táctica y la irregularidad, y demostrar que la localía puede ser un factor decisivo.

El recorrido, aunque teóricamente favorable, no está exento de obstáculos. Los últimos resultados adversos recuerdan que la distancia entre la ilusión y la realidad solo se acorta con actuaciones convincentes.

El Mundial 2026 será el termómetro de una generación llamada a cambiar el destino del fútbol estadounidense.