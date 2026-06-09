Nueva York amplía el horario de bares y restaurantes durante el Mundial 2026

La ampliación horaria en Nueva York busca sumar a empresas locales y aficionados a las celebraciones del Mundial 2026 sin necesidad de tener entrada (REUTERS/Jeenah Moon).

La gobernadora Kathy Hochul promulgó una ley que permitirá a bares y restaurantes de Nueva York vender alcohol hasta las 4:00 a.m. durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre el 11 de junio de 2026 y el 20 de julio de 2026. La medida busca absorber la demanda de uno de los mayores eventos deportivos del mundo y ampliar la participación de empresas y aficionados en todo el estado.

Hochul sostuvo en un comunicado oficial que quiere que “todos los neoyorquinos y las empresas locales formen parte de la acción y la celebración, sin necesidad de tener entrada”. La gobernadora agregó: “Desde el pitido inicial hasta el final del torneo, los bares y restaurantes de todo el estado podrán permanecer abiertos, reuniendo a los neoyorquinos para celebrar cada gol y apoyando a las pequeñas empresas de toda la región”.

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La ampliación horaria estará vigente solo durante el torneo

La nueva norma autoriza a los locales con licencia para consumo en el establecimiento a vender u ofrecer bebidas alcohólicas hasta las 4:00 a.m., aun cuando existan horarios más restrictivos fijados por los condados. El cambio no se aplicará cuando la Autoridad Estatal de Licores haya impuesto un cierre más temprano como condición particular de una licencia.

Según la oficina de Hochul, la ampliación de horarios se suma a otras iniciativas de la gobernación como el permiso de un día para la Copa Mundial que ya administra la Autoridad Estatal de Licores. Esa licencia permite a organizadores de eventos realizar actividades fuera de los recintos oficiales, además de extender reuniones públicas para ver partidos y otras actividades al aire libre.

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Las medidas implementadas tienen como objetivo apoyar al sector de la hostelería en Nueva York, a las comunidades locales y a quienes visitan el estado. A su vez, busca facilitar que todos participen en las celebraciones relacionadas con la Copa del Mundo de manera segura.

La norma autoriza la venta de alcohol hasta las 4:00 a.m. en locales con licencia, incluso si los condados fijan horarios más restrictivos (REUTERS/Andrew Kelly).

Nueva York se suma a otros estados que ampliarán horarios durante el Mundial

De acuerdo con The Washington Post, los gobiernos de Massachusetts, Kansas, Missouri y Rhode Island también flexibilizaron o ampliaron las reglas para vender alcohol durante el Mundial.

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En Kansas City, los bares de ciertas zonas podrán abrir hasta las 5 de la mañana, dos horas más que el cierre habitual. En Missouri, una medida estatal autoriza a los locales a servir alcohol 23 horas al día durante la Copa del Mundo. Rhode Island aprobó una ley que llevó el cierre de la 1 a las 3 de la madrugada durante el Mundial.

Según el mismo medio, Nueva Jersey emitió una proclamación para recordar a los dueños de bares que pueden pedir a las autoridades municipales permiso para seguir abiertos hasta más tarde.

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Otros lugares cambiaron las reglas fuera de los bares. Atlanta y el estado de Washington suavizaron sus normas sobre el consumo de alcohol en la vía pública para que los aficionados puedan caminar con bebidas por zonas designadas.

Por su parte, Massachusetts aprobó una iniciativa para extender una hora el cierre de bares y lo fijó a las 3 de la madrugada, con vigencia hasta fines de julio. La norma habilita a ciudades y pueblos a crear espacios públicos para el consumo de alcohol durante ese período.

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Massachusetts, Kansas, Missouri, Rhode Island y Nueva Jersey también flexibilizaron reglas sobre alcohol durante el Mundial (REUTERS/Andrew Kelly).

Los dueños de bares ven una oportunidad, pero dudan sobre abrir hasta el final

La ampliación horaria no obliga a ningún negocio a cerrar más tarde y las ciudades conservan margen para adaptar las reglas, informó The Washington Post. Varios propietarios consultados por ese medio se mostraron optimistas por la posibilidad de vender más, aunque también advirtieron sobre costos y dificultades logísticas.

En Kansas City, Trevor Schlam, propietario de Strange Days Brewing, dijo que no piensa mantener su local abierto más allá de la 1 de la madrugada, alrededor de una hora después del final de cualquier partido. Abrir aún más tarde le parecía “un poco descabellado” y agregó que no quería contratar personal adicional.

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En Bristol, Rhode Island, Rebecca Ernst, propietaria de Pivotal Brewing Company, planteó una estrategia más cauta: “Tenemos la opción de permanecer abiertos hasta más tarde, pero tendremos que ver cómo se comporta la situación en cuanto al flujo de clientes”.

Dueños de bares en Kansas City, Rhode Island y Boston ven una oportunidad comercial en el Mundial, pero dudan por los costos y la logística de abrir hasta más tarde (REUTERS/Jeenah Moon).

En Boston, Jason Waddleton, propietario de The Haven, un bar y restaurante escocés, expresó a The Washington Post su malestar porque, a su juicio, los legisladores estatales se movieron tarde y aprobaron la medida recién a pocos días del inicio del torneo, pero afirmó: “Estamos viendo que están tomando medidas, lo cual es positivo”.

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Waddleton también expuso su cautela sobre la extensión horaria: “A estas alturas, ya he vivido bastante y sé que nada bueno sucede después de las dos de la madrugada”. Aun así, añadió al mismo medio que el Mundial justifica la excepción: “Hagámoslo ahora”.