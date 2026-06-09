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Las negociaciones en El Cairo sobre el desarme de Hamas en Gaza llegan a un punto muerto

La cuestión de las armas de Hamas bloquea cualquier avance hacia una paz permanente en la Franja, pese a un acuerdo de principio entre facciones palestinas

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Delegación de Hamas en Cairo
Delegación de Hamas en Cairo

Las conversaciones entre facciones palestinas y mediadores celebradas en El Cairo para negociar un fin permanente a la guerra en Gaza se encuentran estancadas en torno al punto más conflictivo del proceso: la entrega de armas por parte de Hamas. Fuentes palestinas informaron este martes a AFP que los contactos continúan “en un contexto de visiones claramente divergentes”, con la cuestión del armamento como único escollo.

La reunión, iniciada el sábado, reúne a las principales facciones armadas de Gaza —incluidos Hamas y su aliado la Yihad Islámica— y produjo un acuerdo de principio: los grupos armados entregarían partes de su arsenal a una entidad palestina ad hoc aún por constituir. Varias delegaciones esperaban que esta fórmula rompiera el bloqueo que lastra las negociaciones desde hace meses. Sin embargo, la propuesta parte con escasas posibilidades de prosperar: Israel exige la desmilitarización completa del territorio, empezando por Hamas.

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Un segundo funcionario palestino consultado por AFP reconoció “avances”, pero subrayó que el armamento era “uno de los asuntos más controvertidos en discusión” y trasladó la responsabilidad de los pasos siguientes a Israel y a los mediadores —Egipto, Qatar y Turquía—. Las facciones palestinas insisten en vincular cualquier desarme a una “retirada completa israelí de la Franja”, condición que el plan vigente hace inviable en el corto plazo.

El marco de referencia es el plan de 20 puntos que presentó el presidente Donald Trump y que el Consejo de Seguridad de la ONU avaló. Su texto contempla la retirada total de las tropas israelíes únicamente en el largo plazo. Mientras tanto, Israel ha incrementado su presencia en el territorio: cuando entró en vigor el alto el fuego, en octubre de 2025, controlaba alrededor del 53% de la Franja. En mayo de este año, Netanyahu reconoció que esa cifra alcanzaba ya el 60% e instruyó al Ejército para avanzar hasta el 70%.

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Militantes palestinos hacen guardia durante un intercambio de rehenes en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. 13 octubre 2025 REUTERS/Ramadan Abed
Militantes palestinos hacen guardia durante un intercambio de rehenes en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. 13 octubre 2025 REUTERS/Ramadan Abed

Los bombardeos israelíes prosiguen a un ritmo casi diario pese a la tregua nominal. Cada parte atribuye el bloqueo a la otra: Hamas denuncia que Israel incumple sus compromisos humanitarios, mientras que el gobierno israelí condiciona cualquier avance al desarme previo e incondicional del movimiento islamista.

La posición de Hamas no es de rechazo total, sino de sujeción a condiciones políticas. El grupo terrorista ha reiterado que no se opone a entregar parte de su arsenal, siempre que ello se enmarque en un proceso político palestino más amplio. El ex jefe del buró político Khaled Meshaal llegó a proponer una fórmula de “congelación” o “almacenamiento” de las armas, que Israel rechazó. En marzo, los mediadores entregaron formalmente al grupo una propuesta de desarme gradual que preveía la entrega de armamento pesado en 90 días; Hamas no la aceptó.

Las conversaciones en El Cairo reflejan también la fragmentación del campo palestino: la Autoridad Palestina, dominada por Fatah y con sede en Ramala, no participó. Su ausencia subraya la dificultad de articular un gobierno unificado para Gaza, requisito que el propio plan Trump considera indispensable para la segunda fase, junto con el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

El diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, responsable de supervisar la implementación del acuerdo, advirtió a principios de junio que la ausencia de avances podría consolidar la “Línea Amarilla” —la demarcación militar israelí en el interior del territorio— como una división permanente, con dos millones de palestinos confinados en el tercio restante de la Franja.

El nudo es una contradicción estructural: Hamas no aceptará desarmarse sin garantías políticas de retirada israelí; Israel no retrocederá sin que Hamas deponga las armas primero. Los mediadores llevan meses intentando diseñar una secuencia que haga compatibles ambas exigencias. Por ahora, esa secuencia no existe.

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