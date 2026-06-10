Dónde el salario alcanza más para las familias hispanas en EE.UU.: el peso de la vivienda y el costo de vida en 2026

Oklahoma, Kansas, Tennessee e Iowa figuran en 2026 entre los estados de Estados Unidos donde el salario rinde más por su costo de vida y el peso de la vivienda

Oklahoma, Kansas, Tennessee e Iowa figuran entre los estados de Estados Unidos donde el dinero rinde más para los hogares —incluidas muchas familias hispanas— porque combinan un costo de vida relativamente bajo con un factor decisivo: el peso de la vivienda sobre el presupuesto mensual.

Con alquileres e hipotecas que siguen condicionando la economía doméstica, la pregunta no es solo cuánto se gana, sino cuánto queda después de pagar techo, servicios, transporte, salud e impuestos.

PUBLICIDAD

No existe un ranking oficial único que establezca “en qué estados viven mejor los hispanos” en sentido amplio. Lo que sí puede afirmarse sin extrapolar es que, cuando se analizan indicadores 2026 de costo de vida y carga de vivienda, varios estados del medio oeste y del sur aparecen de manera recurrente como destinos donde el salario compra más bienes y servicios básicos.

A partir de esa base, el enfoque hispano se sostiene al explicar por qué la presión del costo de vida y de la vivienda impacta con fuerza en muchos hogares latinos.

PUBLICIDAD

Según World Population Review, Oklahoma aparece como el estado con menor índice de costo de vida en 2026, con un indicador de 86,0 (promedio nacional = 100). En el otro extremo, según ese mismo sitio, Hawái se ubicó como el estado más caro, con 185,0. La comparación sirve para entender el punto: cuando la canasta de precios es más baja, un ingreso medio tiende a rendir más, aun si el salario nominal no compite con el de los grandes mercados costeros.

Para las familias hispanas, ese diferencial importa porque buena parte del gasto mensual está atado a rubros difíciles de ajustar. Según la organización latina Hispanic Federation, en 2026 los problemas de bolsillo vinculados a costo de vida y vivienda se mantuvieron entre las principales preocupaciones de muchos hogares latinos, junto con aumentos en servicios como la electricidad en determinadas áreas.

PUBLICIDAD

Esa presión sobre gastos fijos hace que la diferencia entre estados más baratos y más caros no sea un matiz estadístico, sino una variable que condiciona ahorro, estabilidad y capacidad de respuesta ante emergencias.

La vivienda como “interruptor” del ingreso disponible

El alquiler o la hipoteca definen cuánto dinero queda a las familias hispanas después de pagar vivienda, servicios, transporte, salud e impuestos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vivienda suele ser el gasto que más altera la capacidad de ahorro: alquiler, hipoteca, impuestos inmobiliarios, seguros y mantenimiento. Cuando ese rubro absorbe una proporción menor del ingreso, el hogar recupera margen para sostener otros costos inevitables, desde movilidad hasta salud. Por eso, en la práctica, hablar de “salario que rinde” suele equivaler a hablar del peso del techo sobre el salario.

PUBLICIDAD

Según un ranking difundido por Business Insider en 2026, basado en un estudio de WalletHub y con referencias a ingresos del U.S. Census Bureau (American Community Survey, ACS), Iowa, Oklahoma y Kansas quedaron entre los estados con menor carga de vivienda para propietarios y, en varios casos, también para inquilinos.

El mismo repaso ubicó a Tennessee con una carga mayor que la de esos tres estados, y remarcó que los promedios estatales no necesariamente reflejan la realidad de cada ciudad o condado.

PUBLICIDAD

Esa distinción permite evitar promesas. Un estado puede ser barato en promedio, pero una ciudad puntual puede encarecerse por demanda, crecimiento de empleo o falta de oferta habitacional. Del mismo modo, un mercado caro puede volverse viable si el salario sectorial es alto o si el hogar comparte costos. Por eso, la utilidad del ranking es orientar preguntas, no resolverlas.

“Salario vital” y “vivir cómodamente”: dos métricas distintas

El MIT Living Wage Calculator estima el ingreso necesario para cubrir necesidades básicas según la ubicación y el tipo de hogar en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para comparar presupuestos sin inventar umbrales, conviene separar conceptos. Según el MIT Living Wage Calculator, la estimación del ingreso necesario para cubrir necesidades básicas varía por ubicación y tipo de hogar (adulto solo, familia con hijos, etc.).

PUBLICIDAD

Esa referencia busca calcular un piso de gastos esenciales e incluye rubros como vivienda, alimentos, transporte, salud e impuestos; no pretende medir un estilo de vida de consumo alto.

Según SmartAsset, que utiliza datos del MIT y los aplica a un esquema presupuestario tipo 50/30/20 para estimar ingresos necesarios para “vivir cómodamente”, la brecha entre estados se explica, en gran medida, por la vivienda y los costos asociados.

PUBLICIDAD

Ese tipo de medición, aun con metodologías propias, ayuda a entender por qué Oklahoma, Kansas, Iowa y otros estados del interior suelen ubicarse mejor que los mercados costeros en los que el alquiler o la hipoteca se llevan una porción mayor del salario.

Para una familia hispana, el punto no es elegir un indicador “perfecto”, sino usar métricas coherentes para responder una pregunta concreta: si el objetivo es que el dinero alcance más, la comparación debe centrarse en canastas de gasto esencial y en estos indicadores.

PUBLICIDAD

Si el objetivo es “vivir mejor” en sentido integral, hacen falta otros datos (educación, seguridad, acceso a salud, redes comunitarias), y esas variables no están cubiertas por índices de costo de vida.

Qué dicen medios y organizaciones sobre la tendencia latina

Latination indicó que muchos latinos priorizaron en 2026 destinos con alquileres más accesibles y rápida inserción laboral frente a mercados más caros como California y Nueva York

Según Latination, en 2026 muchos latinos priorizaron destinos con alquileres más accesibles y rápida inserción laboral por encima de plazas tradicionales con costos más altos, y mencionaron a Texas y a ciudades como Chicago como polos con mejor relación costo-beneficio que mercados como el estado de California o el estado de Nueva York.

Esa mirada funciona como termómetro de conversación pública, pero no reemplaza las mediciones de costo de vida y vivienda.

En paralelo, las organizaciones comunitarias aportan el marco de por qué el costo de vida se volvió un criterio de decisión. Ese contexto ayuda a leer los datos sin forzar conclusiones: cuando el techo sube más rápido que el ingreso, un estado con menor carga habitacional puede marcar la diferencia entre estabilidad y estrés financiero.

Con los datos de 2026, la conclusión es que Oklahoma, Kansas e Iowa aparecen entre los estados con menor costo de vida y carga de vivienda, dos variables centrales para que el salario rinda más. Tennessee suele aparecer en conversaciones de asequibilidad por su estructura impositiva y costos moderados, aunque su carga habitacional promedio varía por fuente y por tipo de hogar.