Estados Unidos

Investigan posible homicidio-suicidio familiar en Los Ángeles: murieron una madre, su esposo y sus dos hijos, incluida una bebé de seis días

El caso generó conmoción en la comunidad y la principal hipótesis apunta a que la madre habría disparado contra su esposo e hijos antes de quitarse la vida

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Un hombre calvo con gafas de sol sostiene a un niño pequeño de cabello rizado; una mujer con cabello oscuro y largo está a su derecha, posando para la cámara
El caso puso en alerta a las autoridades y a la sociedad de Los Ángeles por la magnitud de la tragedia familiar y la violencia involucrada (GoFundMe)

El caso que conmocionó a North Hills, Los Ángeles, el 27 de mayo, dejó como saldo la muerte de Marine Basmajian, de 30 años, su esposo Khajag Basmajian, de 31, y sus dos hijos pequeños: Alec, de dos años, y Ella, una bebé de apenas seis días.

El hecho ocurrió poco antes de las 20 horas en una vivienda de Londelius Street, donde la familia se alojaba temporalmente. Según el Los Angeles Police Department (LAPD), la investigación apunta a un asesinato-suicidio perpetrado por la madre, quien utilizó un arma de fuego para matar a su esposo e hijos antes de quitarse la vida.

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La información fue confirmada por la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles y publicada en medios como Los Angeles Times y ABC7.

Escena nocturna de un crimen con cinta policial amarilla, personal de emergencia LAFD y policías, y coches con luces intermitentes en una calle residencial. Se ven palmeras y casas
Los investigadores hallaron a los cuatro integrantes sin vida en una casa de North Hills, tras recibir una llamada de emergencia la noche del 27 de mayo (FOX 11 Los Angeles)

La familia Basmajian se había mudado recientemente a la residencia de los padres de Khajag Basmajian, en North Hills, debido a preocupaciones de seguridad tras dos robos sufridos en su anterior vivienda de Winnetka.

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Esta situación, según testimonios familiares, generó un clima de tensión, especialmente en Marine, quien manifestó temor después de los incidentes. El arma utilizada en el crimen había sido adquirida legalmente por Khajag para protección tras el primer robo.

De acuerdo con el registro oficial, el arma de fuego utilizada era una pistola semiautomática, y fue hallada junto al cuerpo de Marine Basmajian en la escena del crimen. La policía trabajó con peritos balísticos para reconstruir la secuencia de los hechos y confirmar que no hubo terceros involucrados.

Una bebé recién nacida con un mono rosa de punto y un lazo blanco en la cabeza duerme sobre una manta rosa, junto a un biberón y un cojín dorado
Entre las víctimas se encontraba la hija menor de la pareja, cuya vida apenas había comenzado una semana antes del hecho (GoFundMe)

Detalles del día previo y el entorno familiar

La noche anterior a la tragedia, la familia celebró el nacimiento de la pequeña Ella. Según relató Arthur Shamlyan, hermano de Marine, se reunieron en la casa para compartir música, pizza y baile.

“Estaban todos en la casa familiar y estaban bailando, comiendo pizza, escuchando música”, describió Shamlyan en declaraciones a Daily Mail. Este ambiente festivo fue interrumpido por el crimen apenas unas horas después.

El LAPD respondió a una llamada de emergencia en la cuadra 16000 de Londelius Street a las 19:50. Al ingresar, encontraron los cuerpos de los cuatro integrantes de la familia. La oficina del médico forense determinó que las causas de muerte de Khajag, Alec y Ella fueron heridas de bala en la cabeza, al igual que la de Marine, quien se suicidó, según informó la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles y confirmó el Departamento de Policía de Los Ángeles, que además descartó la búsqueda de otros sospechosos.

La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad local y en redes sociales, donde vecinos y allegados expresaron mensajes de dolor y solidaridad con las familias extendidas de las víctimas. Tras conocerse los hechos, la vivienda fue acordonada y permaneció bajo custodia policial durante varios días para facilitar las tareas de investigación y peritaje.

Vista aérea nocturna de la calle con múltiples vehículos de emergencia, incluyendo un camión de bomberos y coches, con luces intermitentes rojas y blancas. Se observa personal en la escena
La familia había compartido una celebración íntima para dar la bienvenida a la recién nacida, en un ambiente que contrastaba con el desenlace posterior (NBCLA)

Hipótesis sobre el motivo y avances en la investigación

Mientras la investigación policial continúa abierta, los familiares señalaron la posibilidad de que Marine Basmajian sufriera un episodio de psicosis posparto o una grave depresión posparto. Esta hipótesis surge de las declaraciones del entorno, pero no cuenta aún con confirmación médica oficial.

Shamlyan expresó: “La depresión posparto es lo único que se nos ocurre porque lo que hizo no era propio de ella”. El LAPD no emitió conclusiones sobre el móvil y mantiene la investigación para esclarecer las circunstancias y el estado mental de la madre al momento de los hechos.

Una casa residencial de un piso con techo oscuro y paredes claras. Un SUV negro estacionado en la entrada y algunos objetos esparcidos en el césped delantero
El entorno cercano mencionó posibles problemas de salud mental en la madre, mientras la policía mantiene abiertas todas las líneas investigativas (FOX 11 Los Angeles)

El proceso de autopsia y los análisis toxicológicos permanecen en curso, y las autoridades esperan que los resultados puedan aportar más claridad sobre el estado físico y psicológico de la madre en los días previos al hecho.

El Departamento de Policía reiteró que no se detectaron antecedentes recientes de violencia doméstica, ni órdenes de restricción ni intervenciones previas por parte de servicios sociales, lo que incrementa el desconcierto en el entorno familiar y vecinal.

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