Jennifer Lopez revela la lección que intentó transmitir a sus hijos durante años mientras crecían bajo la atención pública

Jennifer Lopez comparte la filosofía de crianza que aplicó con Max y Emme. (Crédito :TheStewartofNY/WireImage)

Durante una entrevista en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, Jennifer Lopez compartió recientemente algunos aspectos de la filosofía de crianza que ha seguido con sus hijos, los mellizos Max y Emme, quienes se preparan para iniciar una nueva etapa académica fuera de casa.

La artista reflexionó sobre la influencia de los padres en la formación de sus hijos y el proceso emocional que atraviesa ante la inminente partida de ambos a la universidad.

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Durante la conversación, el conductor Andy Cohen preguntó a la actriz si tenía algún consejo para evitar que los hijos crezcan con actitudes asociadas al exceso de privilegios. La cantante respondió que, desde su experiencia, los hijos aprenden principalmente a través del ejemplo que observan en sus padres.

“Quiero decir, hacen lo que ven que haces. ¿De acuerdo? Así que no se trata tanto de lo que les dices todo el tiempo. Te imitan de una manera extraña y aprenden de ti, aunque actúen como si fueran tu opuesto”, dijo.

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Jennifer Lopez aseguró que intenta ser un ejemplo a seguir para sus hijos. (Instagram/@jlo)

En ese sentido, señaló que intenta transmitir a sus hijos las lecciones que ha aprendido a lo largo de su vida, especialmente ahora que se preparan para comenzar una etapa de mayor independencia.

“Aunque estoy tratando de transmitirles todo lo que he aprendido en mi vida, cada lección que he aprendido, ahora mismo antes de que se vayan en agosto, sigo pensando que quién eres como persona, cómo actúas, lo que ven que haces, si trabajas duro, ellos también se vuelven más trabajadores”, expresó

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La intérprete agregó que sus hijos han manifestado en distintas ocasiones el deseo de seguir su propio camino, aunque también reconoce que han adoptado algunas características positivas que identifican en ella.

“Mis hijos piensan: ‘No quiero ser como tú, quiero tener mi propio camino’. Ven esta imagen como algo muy importante. Pero también los veo como imitadores... no imitadores, sino que simplemente captan las cosas buenas que tienes”, indicó.

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Jennifer Lopez admitió que sus hijos imitan las cosas buenas que ella hace.

Los mellizos Max y Emme, de 18 años, son fruto de la relación de Jennifer Lopez con el cantante Marc Anthony. A lo largo de los años, ambos han acompañado ocasionalmente a su madre en eventos públicos y han formado parte de distintos momentos de su vida profesional y personal.

Durante la entrevista, la famosa también habló sobre el próximo ingreso de sus hijos a la universidad y reconoció que el proceso ha sido emocionalmente significativo para ella.

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La artista explicó que durante gran parte de su vida cotidiana ha compartido una estrecha convivencia con ellos, situación que cambiará en los próximos meses.

“Es un momento emotivo. Hemos sido solo nosotros tres. Mucha gente ha entrado y salido de mi vida, pero siempre hemos sido nosotros tres. Siempre han estado ahí, y yo siempre he estado ahí. Nunca pensé que no estarían aquí. Nunca pensé en eso. También pensé que son muy independientes. Les he dado raíces y alas”, dijo.

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Jennifer Lopez siente nostalgia porque sus hijos se mudarán a la universidad.

Sin embargo, reconoció que la proximidad de este cambio ha despertado emociones que no había anticipado completamente.

“[Pensé]: ‘Es genial, así son las cosas... esto es algo propio de una madre sana’. Y luego, hace un par de meses, estaba escribiendo algo para el programa de fin de curso de sus hijos, para incluirlo en la graduación, y simplemente no puedo... cada vez que sale el tema, me pongo a llorar. Podría llorar ahora mismo”, expresó.

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La artista señaló que cada vez que reflexiona sobre la partida de sus hijos hacia la universidad se emociona. Aunque considera que este paso representa una evolución natural en sus vidas, admitió que el proceso ha resultado más complejo de lo que imaginaba.