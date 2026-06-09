Trump anunció represalias contra Irán tras el derribo de un helicóptero militar estadounidense: “Debemos responder”

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa tras firmar un decreto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 3 de junio de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que tomará represalias contra Irán después de que un helicóptero militar estadounidense fue derribado durante una misión de patrullaje en el estrecho de Ormuz. Aunque los dos tripulantes lograron sobrevivir y fueron rescatados horas después, el mandatario dejó claro que Washington considera el incidente una agresión que requiere una respuesta.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario informó que había sido notificado por las Fuerzas Armadas sobre la pérdida de un helicóptero AH-64 Apache mientras realizaba operaciones en una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta.

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“Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz”, escribió Trump.

El presidente añadió que los dos pilotos involucrados en el incidente resultaron ilesos, pero sostuvo que el hecho no quedará sin consecuencias. “Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”, afirmó.

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Horas antes, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), responsable de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente, había confirmado que un helicóptero Apache se precipitó cerca del litoral de Omán.

Según el organismo, efectivos estadounidenses localizaron y evacuaron a los dos militares que viajaban a bordo. El rescate se completó aproximadamente dos horas después del incidente.

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Trump anuncia que Irán derribó un helicóptero Apache y que Estados Unidos debe responder a este ataque

“Los soldados fueron rescatados a salvo en unas dos horas y están en condición estable”, indicó el comando militar.

CENTCOM explicó además que en la operación participó un dron naval de superficie, utilizado para apoyar las tareas de búsqueda y recuperación de la tripulación.

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El organismo no había precisado inicialmente si la caída obedecía a una falla técnica o a una acción hostil. Sin embargo, las declaraciones posteriores de Trump atribuyeron directamente el derribo a Irán.

El AH-64 Apache es uno de los principales helicópteros de combate del Ejército estadounidense. Diseñado para operaciones ofensivas y de apoyo aéreo cercano, está equipado con cañones automáticos, sistemas de guía avanzada y misiles de precisión.

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La pérdida de esta aeronave representa además el segundo caso confirmado durante la actual crisis regional en el que Estados Unidos pierde una aeronave tripulada. En abril, Washington informó el derribo de un avión de combate F-15 durante las hostilidades relacionadas con la guerra en Medio Oriente.

Incidentes en el Golfo de Omán

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y constituye uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio energético mundial. Una parte significativa de las exportaciones globales de petróleo atraviesa diariamente esas aguas.

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Marines y marineros estadounidenses realizan ejercicios de inserción aérea desde un helicóptero MH-60S Sea Hawk a bordo del USS Tripoli durante operaciones en el mar Arábigo

La presencia militar estadounidense en la zona se ha intensificado desde abril, cuando la administración Trump puso en marcha un bloqueo destinado a restringir el tráfico marítimo vinculado a puertos iraníes.

Ese mismo esquema de control derivó el lunes en otro episodio de fricciones. Fuerzas estadounidenses inutilizaron un petrolero que, según Washington, intentó dirigirse a Irán incumpliendo las restricciones impuestas por Estados Unidos.

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El anuncio de Trump llega apenas un día después de que Irán e Israel comunicaran el cese de los ataques que intercambiaron durante el fin de semana.

La posibilidad de una respuesta militar estadounidense genera nuevas dudas sobre la estabilidad de esa frágil calma y sobre los contactos diplomáticos que Washington mantiene con Teherán para intentar cerrar un acuerdo que permita poner fin al conflicto.

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Horas antes de anunciar represalias, Trump había insistido en que las negociaciones seguían avanzando. El mandatario incluso aseguró que todavía veía posible alcanzar un entendimiento con la República Islámica en un plazo breve.

Ahora, la caída del Apache y la promesa de una respuesta estadounidense introducen un nuevo factor de incertidumbre en una región donde la confrontación entre Irán, Israel y Estados Unidos continúa condicionando el equilibrio de seguridad de todo Medio Oriente.

(Con información de EFE y AFP)