Estados Unidos

Trump anunció represalias contra Irán tras el derribo de un helicóptero militar estadounidense: “Debemos responder”

El presidente de Estados Unidos informó que los dos pilotos involucrados en el incidente resultaron ilesos, pero sostuvo que el hecho no quedará sin consecuencias

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa tras firmar un decreto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 3 de junio de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque
FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa tras firmar un decreto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 3 de junio de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que tomará represalias contra Irán después de que un helicóptero militar estadounidense fue derribado durante una misión de patrullaje en el estrecho de Ormuz. Aunque los dos tripulantes lograron sobrevivir y fueron rescatados horas después, el mandatario dejó claro que Washington considera el incidente una agresión que requiere una respuesta.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario informó que había sido notificado por las Fuerzas Armadas sobre la pérdida de un helicóptero AH-64 Apache mientras realizaba operaciones en una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta.

PUBLICIDAD

“Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz”, escribió Trump.

El presidente añadió que los dos pilotos involucrados en el incidente resultaron ilesos, pero sostuvo que el hecho no quedará sin consecuencias. “Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”, afirmó.

PUBLICIDAD

Horas antes, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), responsable de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente, había confirmado que un helicóptero Apache se precipitó cerca del litoral de Omán.

Según el organismo, efectivos estadounidenses localizaron y evacuaron a los dos militares que viajaban a bordo. El rescate se completó aproximadamente dos horas después del incidente.

Trump anuncia que Irán derribó un helicóptero Apache y que Estados Unidos debe responder a este ataque
Trump anuncia que Irán derribó un helicóptero Apache y que Estados Unidos debe responder a este ataque

“Los soldados fueron rescatados a salvo en unas dos horas y están en condición estable”, indicó el comando militar.

CENTCOM explicó además que en la operación participó un dron naval de superficie, utilizado para apoyar las tareas de búsqueda y recuperación de la tripulación.

El organismo no había precisado inicialmente si la caída obedecía a una falla técnica o a una acción hostil. Sin embargo, las declaraciones posteriores de Trump atribuyeron directamente el derribo a Irán.

El AH-64 Apache es uno de los principales helicópteros de combate del Ejército estadounidense. Diseñado para operaciones ofensivas y de apoyo aéreo cercano, está equipado con cañones automáticos, sistemas de guía avanzada y misiles de precisión.

La pérdida de esta aeronave representa además el segundo caso confirmado durante la actual crisis regional en el que Estados Unidos pierde una aeronave tripulada. En abril, Washington informó el derribo de un avión de combate F-15 durante las hostilidades relacionadas con la guerra en Medio Oriente.

Incidentes en el Golfo de Omán

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y constituye uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio energético mundial. Una parte significativa de las exportaciones globales de petróleo atraviesa diariamente esas aguas.

Marines y marineros estadounidenses realizan ejercicios de inserción aérea desde un helicóptero MH-60S Sea Hawk a bordo del USS Tripoli durante operaciones en el mar Arábigo
Marines y marineros estadounidenses realizan ejercicios de inserción aérea desde un helicóptero MH-60S Sea Hawk a bordo del USS Tripoli durante operaciones en el mar Arábigo

La presencia militar estadounidense en la zona se ha intensificado desde abril, cuando la administración Trump puso en marcha un bloqueo destinado a restringir el tráfico marítimo vinculado a puertos iraníes.

Ese mismo esquema de control derivó el lunes en otro episodio de fricciones. Fuerzas estadounidenses inutilizaron un petrolero que, según Washington, intentó dirigirse a Irán incumpliendo las restricciones impuestas por Estados Unidos.

El anuncio de Trump llega apenas un día después de que Irán e Israel comunicaran el cese de los ataques que intercambiaron durante el fin de semana.

La posibilidad de una respuesta militar estadounidense genera nuevas dudas sobre la estabilidad de esa frágil calma y sobre los contactos diplomáticos que Washington mantiene con Teherán para intentar cerrar un acuerdo que permita poner fin al conflicto.

Horas antes de anunciar represalias, Trump había insistido en que las negociaciones seguían avanzando. El mandatario incluso aseguró que todavía veía posible alcanzar un entendimiento con la República Islámica en un plazo breve.

Ahora, la caída del Apache y la promesa de una respuesta estadounidense introducen un nuevo factor de incertidumbre en una región donde la confrontación entre Irán, Israel y Estados Unidos continúa condicionando el equilibrio de seguridad de todo Medio Oriente.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

Donald TrumpEstados UnidosIránEstrecho de OrmuzGuerra en Medio Orientehelicóptero AH-64 ApacheGolfo de OmánTeheránCENTCOMComando Central de Estados UnidoPuertos iraníesBloqueo navalEjército de Estados UnidosÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Buscan a un hombre que mató a balazos a un pasajero dentro de un autobús en Nueva York

Una violenta discusión en el Bronx terminó en tragedia el lunes por la tarde, cuando un atacante abrió fuego contra una persona a bordo de la ruta BX36. El agresor escapó a pie

Buscan a un hombre que mató a balazos a un pasajero dentro de un autobús en Nueva York

Un estudio de la Universidad de Stanford reveló que la Inteligencia Artificial superó a los profesores de derecho como tutores académicos

Un trabajo de la Facultad de Derecho comparó respuestas de docentes y de Google Gemini 2.5 Pro y NotebookLM, y los evaluadores eligieron los textos de los modelos en el 75% de casi 3.000 pruebas

Un estudio de la Universidad de Stanford reveló que la Inteligencia Artificial superó a los profesores de derecho como tutores académicos

El hijo de Rob Reiner pidió usar la herencia de sus padres para defenderse en el juicio por el asesinato de ellos

La presentación ante el tribunal del condado de Los Ángeles sostiene que necesita fondos para afrontar la causa donde se lo acusa por ambos homicidios y cubrir gastos básicos mientras permanece detenido

El hijo de Rob Reiner pidió usar la herencia de sus padres para defenderse en el juicio por el asesinato de ellos

Darren Sharper, excampeón del Super Bowl condenado por violación, deja la cárcel federal en su camino a la libertad definitiva

Tras cumplir el porcentaje requerido de su condena de 18 años, el exdeportista fue transferido a un programa de confinamiento comunitario e ingresa a la etapa previa a su liberación total

Darren Sharper, excampeón del Super Bowl condenado por violación, deja la cárcel federal en su camino a la libertad definitiva

Los aficionados que viajaban a Boston para ver la Copa del Mundo se vieron afectados tras un cambio de última hora en el ESTA

Decenas de seguidores que ya tenían aprobada la autorización para ingresar sin visa a Estados Unidos vieron su trámite volver a revisión a días u horas del vuelo y temen perder pasajes, hoteles y entradas

Los aficionados que viajaban a Boston para ver la Copa del Mundo se vieron afectados tras un cambio de última hora en el ESTA

TECNO

Adiós a los cables: así son los HDMI inalámbricos para tu TV que está en otra habitación

Adiós a los cables: así son los HDMI inalámbricos para tu TV que está en otra habitación

Detienen a un Youtuber tras irrumpir en las oficinas de Rockstar y buscar filtraciones de GTA 6

Códigos de Free Fire para hoy 9 de junio y miércoles 10 de junio: recompensas gratis

iOS 27 hará que tu iPhone antiguo sea un 70% más rápido para abrir aplicaciones

Robot destroza un Airbnb y el propietario de la casa pide 12.000 dólares de compensación

ENTRETENIMIENTO

El regreso de Lupin a Netflix ya tiene fecha y elenco confirmado

El regreso de Lupin a Netflix ya tiene fecha y elenco confirmado

Todo lo que se sabe sobre la adaptacion de “La novela del verano” de Emily Henry

Un actor de “Grease” recordó la insólita frase que pronunció por error y que quedó en el montaje final

Viggo Mortensen sostiene una cláusula innegociable en sus proyectos: “Y si me dicen que no, respondo que la haga otro actor”

Bonnie Blue convirtió su baby shower en un acto sexual con 112 hombres y desató una nueva polémica mundial

MUNDO

Saltó de un puente para evadir una prueba de alcoholemia y terminó atacado por un caimán

Saltó de un puente para evadir una prueba de alcoholemia y terminó atacado por un caimán

Rusia cuestionó las elecciones en Armenia y se negó a felicitar a Pashinián

La Comisión Europea vetó la entrada a la UE a ex combatientes rusos y propuso un nuevo paquete de sanciones contra el Kremlin

Zelensky aseguró que la guerra en Ucrania entró en un punto de inflexión y que Rusia está “perdiendo la iniciativa”

El ejército de Israel volvió a atacar posiciones del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano