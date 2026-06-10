Tensión en Medio Oriente: Irán lanzó misiles y drones contra objetivos de Estados Unidos tras los bombardeos de Washington

Un rayo de luz ilumina el cielo durante un ataque con misiles lanzado desde Irán hacia Israel, visto desde Ashkelon, Israel, el 7 de junio de 2026. REUTERS/Amir Cohen

Irán lanzó misiles y drones contra objetivos estadounidenses en la región tras los ataques del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) sobre territorio iraní, en una escalada que se desencadenó después de que el presidente Donald Trump acusara a Teherán de derribar un helicóptero Apache del Ejército norteamericano cerca del estrecho de Ormuz.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) confirmó el lanzamiento de misiles y drones a través de un mensaje en Telegram publicado en la madrugada del miércoles, hora local. Los ataques de CENTCOM, ejecutados a las 17.00 horas del este (23.00 horas peninsulares), fueron descritos por el mando militar estadounidense como “una respuesta proporcional a la agresión iraní injustificada”, según publicó en la red social X.

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Trump había anunciado previamente en redes sociales que Irán derribó la aeronave mientras realizaba patrullaje sobre el estrecho, y señaló que Estados Unidos “debe, por necesidad, responder a este ataque”. Ambos miembros de la tripulación se encontraban a salvo, según el mandatario.

Irán lanzó misiles y drones contra objetivos de Estados Unidos tras los bombardeos de Washington

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, respondió con una advertencia directa a Washington a través de X: “Abandonad nuestra región, si desean estar a salvo”. En el mismo mensaje, el canciller iraní advirtió que las fuerzas armadas del país “no dejarán sin respuesta ningún ataque ni amenaza” y recordó que “la historia del golfo Pérsico cuenta con numerosos capítulos sobre el terrible destino que han corrido los intrusos extranjeros”.

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Araqchi también aludió a las operaciones previas al señalar que, “a pesar de sus derrotas en el campo de batalla, Estados Unidos decidió poner a prueba nuestra determinación”. La declaración fue publicada en las primeras horas del miércoles, poco después de que CENTCOM confirmara los ataques.

La agencia Tasnim, vinculada al CGRI, reportó explosiones en la provincia de Hormozgán, en la región de Sirik, en la ciudad de Minab y en la isla de Queshm, enclavada en el estrecho de Ormuz. El gobernador de Minab precisó posteriormente, según la agencia Mehr News, que “no se ha informado de ningún ataque sobre la ciudad” como tal: las detonaciones percibidas en el interior procedían de la franja costera colindante con el estrecho.

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La Organización de Radiodifusión de la República Islámica de Irán (IRIB) señaló que los ataques estadounidenses en el sur del país alcanzaron dos embalses de agua en el distrito de Bamani, cerca de Sirik, interrumpiendo el suministro hídrico de la zona.

Irán lanza misiles hacia Israel, en una ubicación desconocida, en esta imagen fija tomada de un video publicado el 7 de junio de 2026. WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/ vía REUTERS

El portal estadounidense Axios citó a un funcionario de Estados Unidos según el cual las fuerzas norteamericanas bombardearon sistemas de defensa aérea y radar iraníes en los alrededores del estrecho de Ormuz. Los medios estatales iraníes señalaron que la oleada de ataques estadounidenses en el sur había “amainado” tras las primeras horas.

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Los hechos tensaron aún más una tregua de dos meses que ya había sufrido un deterioro el día anterior, cuando Irán e Israel intercambiaron fuego por primera vez desde que el frágil alto el fuego entró en vigor en abril. La televisión estatal iraní informó de que los ataques israelíes de ese lunes causaron la muerte de al menos dos integrantes de las unidades de defensa aérea del país.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron operaciones contra Irán el 28 de febrero, el conflicto ha sacudido la economía mundial, elevado los precios de la energía y encarecido productos básicos, incluidos los alimentos. Las negociaciones para convertir el alto el fuego en un acuerdo permanente no han prosperado, en parte debido a que Israel ha intensificado y ampliado su campaña militar en el Líbano contra Hezbolá, la milicia respaldada por Teherán.

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