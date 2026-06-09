Confirman que una línea eléctrica causó el incendio mortal de Eaton en California: impacto y riesgos para la comunidad

Nuevas pruebas ante la justicia indican que una línea fuera de servicio de Southern California Edison habría provocado el incendio Eaton de enero de 2025 (REUTERS/Ringo Chiu)

Nuevas pruebas ante la justicia indican que una línea de transmisión fuera de servicio de Southern California Edison habría provocado el incendio Eaton en enero de 2025.

La moción judicial citada por Los Angeles Times puede ampliar la responsabilidad civil de la empresa por un fuego que mató al menos a 19 personas y dejó a miles de familias sin vivienda.

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El caso se reactivó por una moción presentada el 18 de mayo por abogados de aseguradoras de propiedades que ya pagaron decenas de millones de dólares a residentes que perdieron sus casas.

El pedido busca que un juez determine si Southern California Edison debe responder por los daños materiales del incendio bajo la doctrina de condena inversa, un principio de la constitución estatal que, según fallos citados por Los Angeles Times, obliga a empresas privadas de servicios públicos a pagar por bienes destruidos incluso sin que se haya probado negligencia.

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El escrito sostiene que una cámara de vigilancia del Gerrish Swim & Tennis Club, en Pasadena, registró dos destellos brillantes a las 18:11 del siete de enero de 2025 en la zona de la torre que sostenía la línea fuera de servicio.

Según esa presentación judicial citada por Los Angeles Times, los destellos coincidieron con dos fallas registradas por Edison con tres segundos de diferencia en otra línea ubicada a más de ocho kilómetros (cinco millas) del lugar.

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Qué mostró la presentación judicial sobre la línea fuera de servicio

Poco después de esas fallas, residentes de la zona grabaron videos de un incendio en la base de la torre identificada como M16T1, según la misma presentación.

Los abogados afirmaron ante el tribunal que el fuego “no podría haber ocurrido” si la empresa hubiera desmontado y retirado esa estructura.

Según la presentación judicial, documentos obtenidos por los abogados mostraron que Edison dejó de usar esa línea en 1971 y la clasificó como “fuera de servicio”.

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El escrito agregó que un boletín interno de operación del sistema de la compañía establecía que esa declaración solo debía utilizarse cuando se esperaba que la línea o el equipo permanecieran permanentemente fuera de servicio.

La moción judicial busca que Southern California Edison responda por los daños materiales del incendio Eaton bajo la doctrina de condena inversa (REUTERS/Mario Anzuoni)

La línea quedó instalada porque la empresa consideraba que podía necesitarla más adelante, según declaraciones de ejecutivos de la compañía recogidas el año pasado por Los Angeles Times.

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“Mantenemos estas líneas inactivas disponibles porque existe una posibilidad razonable de que las usemos en el futuro”, declaró entonces al medio Shinjini Menon, vicepresidenta sénior de planificación e ingeniería del sistema de Edison.

La respuesta de Edison y la teoría de la inducción

En una carta enviada en febrero de 2025 a reguladores estatales, la empresa afirmó que detectó una sola falla en una línea situada a más de ocho kilómetros (cinco millas) de Altadena alrededor de las 18:11 de la noche en que comenzó el incendio, según Los Angeles Times.

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Edison explicó en esa carta que esa falla causó un breve aumento de electricidad en sus cuatro líneas de transmisión activas en Eaton Canyon y que investigaba si esa sobretensión pudo haber energizado la línea inactiva paralela mediante un proceso de inducción.

Pedro Pizarro, director ejecutivo de Edison International, dijo después, según Los Angeles Times, que una de las principales teorías sobre el origen del incendio era que la línea inactiva se energizó brevemente por inducción y generó la chispa inicial.

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Una cámara en Pasadena registró dos destellos junto a la torre M16T1 y la presentación judicial los vinculó con fallas detectadas por Edison a más de ocho kilómetros (REUTERS/Ringo Chiu)

La empresa no aceptó responsabilidad y reiteró que su investigación confidencial y una pesquisa separada del condado de Los Ángeles y de autoridades estatales de incendios siguen en curso, según el diario.

Kathleen Dunleavy, portavoz de Edison, dijo a Los Angeles Times que la compañía no supo de la existencia del video del club de natación hasta que los abogados lo presentaron ante el tribunal.

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“Es muy decepcionante e inapropiado que este video no se haya entregado en la etapa de obtención de pruebas”, sostuvo. “Esperamos que ese video haya sido entregado a las autoridades correspondientes.”

La portavoz añadió que la empresa considera que la moción de los abogados “está equivocada en los hechos y en el derecho” y que responderá con mayor detalle en su propia presentación judicial. Los abogados de las aseguradoras no respondieron a solicitudes de comentario, según el diario.

Los documentos reservados y la investigación penal

En su escrito del 18 de mayo, los abogados sostuvieron que ejecutivos de la empresa conocían el riesgo de inducción desde hacía más de 100 años.

Para ello citaron un contrato de 1923 entre Edison y Pacific Electric Railway Co. en el que se indicaba que la “fuga de electricidad o inducción desde o entre” conductores era un riesgo inherente a la operación de múltiples circuitos eléctricos cercanos, según Los Angeles Times.

Los abogados sostuvieron que Southern California Edison dejó instalada una línea fuera de servicio desde 1971 y que el incendio Eaton no habría ocurrido si la estructura hubiera sido retirada (REUTERS/Fred Greaves)

Dunleavy respondió al diario que ese riesgo explicaba por qué la empresa conectaba a tierra las líneas inactivas y las inspeccionaba.

Copias de los registros de fallas de esa noche, el boletín operativo y miles de documentos adicionales, incluidas declaraciones testimoniales, permanecen fuera del acceso público por una orden de confidencialidad que Edison y abogados de las víctimas pidieron aprobar al juez el año pasado, según Los Angeles Times.

El caso también avanzó en el plano penal. En una presentación a inversionistas de este año, la empresa informó que la fiscalía de distrito del condado de Los Ángeles investiga si Southern California Edison debe ser procesada penalmente por su actuación en el incendio Eaton, según Los Angeles Times.

La audiencia sobre la moción de las aseguradoras está prevista para el 11 de agosto en la Corte Superior del condado de Los Ángeles, de acuerdo con Los Angeles Times.

Ese trámite judicial busca una respuesta sobre la responsabilidad de la empresa por los daños materiales causados por el incendio.

Las ofertas a víctimas y el fondo estatal

La fiscalía del condado de Los Ángeles investiga si Southern California Edison debe enfrentar cargos penales por su actuación en el incendio Eaton, mientras la audiencia civil fue fijada para el 11 de agosto (AP Foto/Chris Pizzello, archivo)

Southern California Edison ofreció compensar a víctimas del incendio que renuncien a su derecho a demandar a la compañía, según Los Angeles Times.

La empresa informó la semana pasada que recibió más de 3.500 reclamaciones de unas 10.000 personas y que extendió casi 1.900 ofertas por un total superior a USD 650 millones.

Muchas víctimas rechazaron esas ofertas porque, según el diario, consideraron que no cubrían por completo sus pérdidas.

Al mismo tiempo, Edison dijo a sus inversionistas que esperaba pagar poco o nada finalmente por el incendio gracias a una ley estatal de 2019, porque preveía ser reembolsada por un fondo de USD 21.000 millones creado por la Assembly Bill 1054, según Los Angeles Times.

Esa norma protege a las empresas de servicios públicos frente a los daños de incendios causados por sus equipos siempre que cumplan ciertos requisitos, entre ellos presentar ante reguladores estatales un plan para reducir el riesgo de incendios y demostrar avances en esa reducción, según Los Angeles Times.

Desde 2019, Edison gastó miles de millones de dólares en medidas de seguridad como el soterramiento de líneas y la instalación de cables aislados, costos que, según el diario, siguieron elevando las facturas de electricidad de sus clientes.

En los últimos 10 años, las tarifas de Edison aumentaron 101%, de acuerdo con un informe de abril de la oficina de defensores públicos de la Comisión de Servicios Públicos de California citado por Los Angeles Times.

Pese a ese gasto, las líneas eléctricas de la empresa provocaron más incendios en 2024 que en 2019, y la compañía atribuyó ese aumento a un clima errático que dejó más vegetación seca, según el diario.