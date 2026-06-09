El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, conversa con la prensa a su llegada a la Base Conjunta Andrews, en Maryland (AP)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este martes que la Casa Blanca está cerca de alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin al conflicto y abordar el programa nuclear de la República Islámica, aunque evitó fijar una fecha concreta para el desenlace. Según dijo, el entendimiento podría concretarse “la próxima semana” o demorarse “meses”.

Las declaraciones del número dos de la administración de Donald Trump llegan en un momento de máxima tensión en Medio Oriente, marcado por los recientes intercambios de ataques entre Irán e Israel, las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán y los esfuerzos de la Casa Blanca por evitar una nueva escalada militar en la región.

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Durante una entrevista concedida a CBS News, Vance transmitió su optimismo sobre el estado de las conversaciones, aunque reconoció que todavía existen asuntos pendientes antes de alcanzar un acuerdo definitivo.

“Creo que el acuerdo podría ocurrir la próxima semana, pero también podría ocurrir dentro de algunos meses”, señaló el vicepresidente estadounidense al ser consultado sobre los plazos de la negociación.

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Vance dejó claro que la administración republicana considera que las conversaciones avanzan en la dirección correcta. Cuando se le preguntó si esperaba que hubiera definiciones antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, respondió: “Absolutamente. Creo que vamos a saber mucho antes de las elecciones de mitad de mandato”.

JD Vance dijo que el acuerdo con Irán para dar fin a la guerra podría tardar “una semana” o “varios meses”

El vicepresidente sostuvo además que la meta de la Casa Blanca va más allá de una solución para la crisis actual. Según explicó, Washington busca un acuerdo que produzca efectos permanentes sobre las capacidades nucleares iraníes.

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“Ahora mismo siento que estamos en posición de conseguir un acuerdo que sea bueno para Estados Unidos desde el punto de vista económico y que realmente aborde el programa nuclear iraní, no solo ahora, no solo mientras Donald Trump sea presidente, sino a largo plazo”, afirmó.

Vance agregó que todavía queda trabajo por delante antes de llegar a un entendimiento definitivo.

“Ese es el objetivo de nuestra política. Y creo que estamos muy cerca de lograr ese objetivo. Pero todavía queda trabajo por hacer”, señaló.

La posición de la Casa Blanca frente a Israel

Además de referirse al estado de las negociaciones, Vance defendió la decisión de continuar dialogando con Teherán incluso cuando existen diferencias con el gobierno israelí sobre la mejor estrategia para afrontar la crisis.

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Durante una entrevista con Fox News, el vicepresidente fue consultado sobre las críticas surgidas desde Israel respecto a las conversaciones que impulsa Washington.

“Israel puede estar de acuerdo o no, pero fundamentalmente creemos que esto es lo mejor para Estados Unidos”, afirmó.

Vance sostuvo que el objetivo de la Casa Blanca es reducir los riesgos de una confrontación mayor en Medio Oriente y mantener abierta una vía diplomática que permita alcanzar resultados concretos.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante un encuentro en Mar-a-Lago, en Florida (REUTERS/Archivo)

Según explicó, abandonar el diálogo aumentaría las posibilidades de una escalada militar y reduciría las oportunidades de encontrar una solución negociada. “Creemos que este enfoque sirve mejor a los intereses de Estados Unidos a largo plazo”, indicó.

Sus declaraciones se producen en momentos en que las relaciones entre Washington y el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, atraviesan una etapa compleja debido a las diferencias sobre la conducción del conflicto regional y las conversaciones con Teherán.

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Las declaraciones de Vance coinciden con una nueva serie de pronósticos optimistas realizados por el presidente Donald Trump sobre la evolución de las negociaciones.

En los últimos días, el mandatario aseguró en varias ocasiones que un acuerdo para poner fin a la guerra se encuentra próximo. El lunes afirmó que las conversaciones estaban en una fase final, mientras que el martes sostuvo que un entendimiento podría alcanzarse en apenas “dos o tres días”.

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La situación, sin embargo, continúa siendo frágil. Irán e Israel intercambiaron ataques el fin de semana antes de anunciar el cese de nuevas operaciones militares, mientras persisten las amenazas cruzadas y las advertencias de represalias.

En paralelo, representantes iraníes confirmaron que siguen existiendo contactos diplomáticos indirectos con Washington mediante la mediación de Pakistán. Según el embajador iraní ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, ambas partes continúan intercambiando propuestas para avanzar hacia un texto definitivo.

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(Con información de AFP y EFE)