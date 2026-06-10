Estados Unidos

Nueva ley en California abre la puerta a un millón de viviendas cerca del transporte: qué cambia para quienes alquilan

La SB 79 entra en vigor en julio de 2026 y habilita edificios de hasta nueve pisos junto a trenes y corredores de autobús rápido en ocho condados

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La SB 79 abre la posibilidad de sumar más de un millón de nuevas unidades de vivienda en corredores de transporte público, según Los Angeles Times y la Southern California Association of Governments (REUTERS/Mike Blake)
La SB 79 abre la posibilidad de sumar más de un millón de nuevas unidades de vivienda en corredores de transporte público, según Los Angeles Times y la Southern California Association of Governments (REUTERS/Mike Blake)

La ley SB 79 en California entrará en vigor en julio de 2026 y obligará a los principales municipios a permitir edificios de hasta nueve pisos cerca de estaciones de tren y corredores de autobús rápido.

Según cifras difundidas por Los Angeles Times y la Southern California Association of Governments, la norma abre la posibilidad de sumar más de un millón de nuevas unidades.

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La medida impactará principalmente en quienes buscan alquilar y dependen del transporte público en grandes ciudades.

Permitirá proyectos multifamiliares cerca de trenes y autobuses, aunque el efecto concreto dependerá del ritmo de implementación y de políticas complementarias que incentiven alquileres accesibles.

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Zonas y ciudades incluidas en la nueva ley SB 79

La cobertura de la SB 79 se extenderá a los condados de Los Ángeles, Orange, San Diego, Alameda, San Francisco, San Mateo, Santa Clara y Sacramento, de acuerdo con la Southern California Association of Governments.

La ley SB 79 en California entrará en vigor en julio de 2026 y obligará a permitir edificios de hasta nueve pisos cerca de estaciones de tren y corredores de autobús rápido (REUTERS/Mike Blake)
La ley SB 79 en California entrará en vigor en julio de 2026 y obligará a permitir edificios de hasta nueve pisos cerca de estaciones de tren y corredores de autobús rápido (REUTERS/Mike Blake)

La ley permitirá edificaciones de hasta nueve pisos cerca de estaciones como Union Station, North Hollywood y Long Beach, así como en corredores del sistema Metro y líneas de autobús rápido.

En esos entornos, los barrios aledaños podrán sumar desarrollos de departamentos multifamiliares donde hasta ahora existían restricciones de densidad.

Según estimaciones recogidas en Los Angeles Times, solo en los corredores de transporte público de Los Ángeles y alrededores, el potencial para más de un millón de unidades nuevas supera las construcciones de la última década.

Los mapas publicados por la asociación regional indican que parte de los barrios incluidos concentra trabajadores que dependen del sistema de transporte.

Qué cambiará para inquilinos y expectativas de impacto

El acceso a vivienda multifamiliar cerca del transporte público representará una oportunidad para quienes enfrentan dificultades para costear alquileres en los centros urbanos.

La SB 79 no exigirá construir viviendas asequibles y organizaciones de inquilinos advirtieron que sin incentivos adicionales el impacto podría concentrarse en alquileres a precio de mercado (REUTERS/Mike Blake)
La SB 79 no exigirá construir viviendas asequibles y organizaciones de inquilinos advirtieron que sin incentivos adicionales el impacto podría concentrarse en alquileres a precio de mercado (REUTERS/Mike Blake)

Este cambio normativo podría aliviar la presión sobre los precios y ampliar alternativas para inquilinos de ingresos medios o bajos, según Los Angeles Times.

A partir de julio de 2026, los desarrolladores podrán presentar proyectos amparados por la SB 79, aunque algunos municipios podrán retrasar la aplicación hasta 2030 si justifican planes propios de densificación, según el diario.

La ley no exigirá construir viviendas asequibles. Organizaciones de inquilinos advirtieron a Los Angeles Times que el alcance será limitado si no se implementan incentivos adicionales dirigidos a vivienda de bajo costo.

Reacciones de desarrolladores y organizaciones de inquilinos

El senador Scott Wiener, autor de la norma, defendió su enfoque y dijo en declaraciones recogidas por Los Angeles Times que la SB 79 busca responder a la “escasez más grave de viviendas en la historia reciente” del estado.

Wiener sostuvo que la legislación “elimina restricciones innecesarias y permite el crecimiento de barrios donde hay alta demanda de vivienda y transporte”.

La nueva ley permitirá proyectos multifamiliares cerca de estaciones como Union Station, North Hollywood y Long Beach, donde hoy existen restricciones de densidad (REUTERS/Mike Blake)
La nueva ley permitirá proyectos multifamiliares cerca de estaciones como Union Station, North Hollywood y Long Beach, donde hoy existen restricciones de densidad (REUTERS/Mike Blake)

Desde la industria, Sean Burton, director ejecutivo de Cityview, señaló que el nuevo marco abre oportunidades que antes no eran viables.

Nuestra industria tiene ahora una certidumbre que llevaba años esperando y que puede traducirse en miles de nuevos hogares”, afirmó en el medio angelino.

Jonathan Curtis, de Cedar Street Partners, aseguró que “las reglas claras permiten una mejor competencia y reducción de costos, haciendo posible desarrollar edificios atractivos cerca del sistema Metro”. Desarrolladores y organizaciones de inquilinos coincidieron en que persistirán desafíos locales.

Organizaciones de inquilinos señalaron a Los Angeles Times que la ausencia de exigencias para construir unidades asequibles podría obstaculizar el acceso real para quienes más lo necesitan.

También advirtieron que, sin incentivos claros para departamentos accesibles, el efecto en el mercado podría concentrarse en alquileres a precio de mercado.

Limitaciones locales y desafíos para la aplicación

No se anticiparán cambios inmediatos en todos los barrios. Algunas ciudades estarán facultadas para demorar la aplicación hasta 2030 si presentan a tiempo planes propios de aumento de densidad, según la Southern California Association of Governments citada por Los Angeles Times.

Trámites municipales y regulaciones locales podrán elevar los costos o retrasar nuevos desarrollos, lo que repercutirá en la cantidad y el tipo de viviendas que llegarán al mercado.

Además, la ley carecerá de obligaciones firmes para vivienda asequible, lo que reducirá su capacidad de ampliar el acceso para hogares de menores ingresos.

Vista aérea de Los Ángeles mostrando autopistas con trenes, autobuses y autos, edificios comerciales, un puerto con grúas y el letrero de Hollywood en la colina.
El cambio normativo apunta a ampliar la vivienda multifamiliar para inquilinos que dependen del transporte público y enfrentan dificultades para pagar alquileres en los centros urbanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto sobre los precios del alquiler dependerá del ritmo y volumen de construcción tras la entrada en vigor y de la incorporación de políticas públicas que subsidien o incentiven departamentos para familias con ingresos bajos.

Qué deben tener en cuenta quienes busquen alquilar cerca del transporte público

Quienes busquen alquilar cerca del transporte público deberán confirmar si su barrio quedará comprendido dentro del radio de acción de la SB 79 mediante mapas publicados por la Southern California Association of Governments y portales municipales. Los primeros proyectos podrán presentarse a partir de julio de 2026.

También deberán considerar que en algunos municipios la aplicación podrá postergarse hasta 2030, según la postura de cada gobierno local.

Las organizaciones de inquilinos recomendaron consultar con las oficinas de vivienda de cada ciudad para seguir la presentación de nuevos desarrollos y la eventual incorporación de incentivos para alquileres accesibles.

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