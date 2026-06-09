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‘The Last of Us’ pausa sorpresivamente el rodaje de su temporada 3: esto es lo que se sabe

La producción retomaría sus actividades a finales de junio y, por ahora, no se prevén retrasos en el estreno de los nuevos episodios

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The Last Of Us_Neil Druckmann_HBO
HBO no ha revelado los motivos del receso, lo que ha dado pie a diversas teorías entre los seguidores de la serie.(Créditos: HBO 'The Last Of Us')

La esperada tercera temporada de The Last of Us ha entrado en una pausa temporal de producción en medio de sus grabaciones en Canadá, una noticia que tomó por sorpresa a los seguidores de la exitosa serie de HBO.

Aunque algunos fanáticos llegaron a preguntarse si el proyecto enfrentaba problemas o incluso una eventual cancelación, la información disponible apunta a que se trata de un receso programado que no afectaría el calendario general de producción.

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La situación salió a la luz gracias a la más reciente lista de producciones de Columbia Británica publicada por el Director’s Guild of Canada, organismo que registra los proyectos audiovisuales en desarrollo en la región. Allí aparece The Last of Us bajo el nombre clave de “Calm Current”, una práctica habitual en grandes producciones para evitar llamar la atención durante los rodajes.

Según esos registros, la serie entró en una etapa de pausa el pasado 1 de junio y tiene previsto retomar sus grabaciones el 28 de junio. La información fue reportada por varios medios especializados en el rubro.

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Zombie The Last Of Us
Vancouver, una de las principales sedes de filmación de la serie, también será escenario de varios encuentros del Mundial.(Captura de video: HBO Max)

Hasta el momento, ni HBO ni la productora Bear And Pear han emitido una explicación oficial sobre las razones del receso.

La teoría que apunta al Mundial de Fútbol 2026

El motivo probable de la pausa se relaciona con la Copa Mundial de la FIFA 2026. Canadá será uno de los países anfitriones del torneo junto con Estados Unidos y México. Vancouver, una de las ciudades donde se realizan grabaciones de The Last of Us, albergará varios partidos durante la competición.

La especulación cobró fuerza debido a que algunas de las locaciones utilizadas para la serie podrían verse afectadas por la logística del evento deportivo. The Independent señala que una de las escenas finales de la segunda temporada muestra a Abby regresando al estadio ficticio SoundView Stadium, cuartel general del Frente de Liberación de Washington (WLF, por sus siglas en inglés), una organización clave en la historia.

Dicho escenario está inspirado en el Lumen Field de Seattle, hogar de los Seattle Seahawks de la NFL y del Seattle Sounders FC de la MLS. Según las teorías de los fanáticos, una de las instalaciones empleadas para recrear ese entorno podría estar vinculada a recintos que también serán utilizados durante el Mundial, lo que habría obligado a reorganizar el calendario de filmación.

The Last of Us - Temporada 2 - Episodio 2
La primera temporada de la serie fue reconocida con 24 nominaciones a los premios Emmy y recibió elogios de la crítica.

La pausa no debería provocar retrasos significativos en la producción. De hecho, el cronograma actual mantiene como fecha estimada de finalización de rodaje el 27 de noviembre de 2026.

Abby tomará el protagonismo en la tercera temporada

Uno de los cambios más importantes que verán los espectadores en la nueva entrega tiene que ver con el enfoque narrativo.

Tras los acontecimientos de la segunda temporada, la historia se alejará del punto de vista principal de Ellie para centrarse en Abby, personaje interpretado por Kaitlyn Dever. Este giro sigue de cerca la estructura narrativa de The Last of Us Part II, el videojuego de Naughty Dog en el que la trama cambia de perspectiva para mostrar los mismos acontecimientos desde distintos personajes.

Abby fue presentada en la segunda temporada y rápidamente se convirtió en una figura central dentro de la historia. Su papel cobró especial relevancia tras los impactantes sucesos relacionados con Joel, personaje interpretado por Pedro Pascal.

The Last of Us - Season 2 - Ep. 7
Kaitlyn Dever aseguró que afronta los próximos episodios con entusiasmo gracias a la calidad de los guiones.

En declaraciones recogidas por Deadline en 2025, Dever aseguró sentirse entusiasmada por asumir un rol aún más importante en la próxima temporada.

“Los guiones, los diálogos y la historia son tan increíbles que no afronto la tercera temporada con ningún tipo de miedo o duda. Es pura emoción formar parte de una serie tan genial”, afirmó la actriz.

La tercera temporada también llegará con modificaciones en su elenco. Uno de los cambios confirmados es la incorporación de Jorge Lendeborg Jr. como el nuevo intérprete de Manny. El actor reemplazará a Danny Ramirez, quien dio vida al personaje en la segunda temporada, pero debió abandonar el proyecto debido a conflictos de agenda.

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