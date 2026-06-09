Estados Unidos cobrará USD 750 adicionales para saltarse la fila de la visa y obtener cita inmediata

Estados Unidos habilitará desde el 1 de julio un servicio exprés para visas B-1 y B-2 que otorga entrevista consular en hasta diez días hábiles por USD 750 adicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 1 de julio, un extranjero que quiera visitar Estados Unidos por negocios o turismo podrá saltarse una fila de espera de hasta más de un año si paga USD 750 adicionales al trámite habitual. El Departamento de Estado publicó el 9 de junio en el Federal Register una regla temporal que crea ese carril exprés: por ese monto, el solicitante obtiene una entrevista consular en un plazo máximo de diez días hábiles.

El costo total del trámite con el complemento premium asciende a USD 935, suma que no modifica el proceso de evaluación ni mejora las probabilidades de aprobación. La tarifa base de USD 185 sigue vigente y el pago adicional solo garantiza un turno más rápido.

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Qué ofrece exactamente el nuevo programa

El servicio exprés aplica exclusivamente a las visas B-1 y B-2, las categorías de negocios y turismo. El número de turnos disponibles por consulado tendrá un tope para no afectar los tiempos del resto de los solicitantes, según el aviso publicado en el Federal Register.

Las embajadas y consulados participantes se publicarán en travel.state.gov antes del inicio del programa. La lista aún no está disponible.

El programa piloto de visas exprés funcionará hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras Estados Unidos evalúa su demanda y su impacto operativo antes de definir su continuidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarifa es no reembolsable si el solicitante cancela o no se presenta a la cita exprés. Los casos de emergencia humanitaria genuina mantienen sus propios canales de solicitud de cita urgente, que funcionan de forma independiente al nuevo servicio de pago.

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Hasta cuándo rige y qué puede pasar después

El programa piloto corre hasta el 31 de diciembre de 2026. El Departamento de Estado evaluará la demanda y el impacto operativo antes de decidir si lo extiende o lo convierte en permanente.

Por qué el gobierno creó este carril de pago

La medida llega en el momento de mayor represamiento consular en años. Según un análisis de RN Law Group, firma de derecho migratorio estadounidense, al menos cinco cambios de política se acumularon entre 2025 y 2026 y colapsaron el sistema de entrevistas en el exterior.

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El primero fue la reducción, en febrero de 2025, de la ventana para renovar visas sin entrevista: de 48 meses a 12 meses. Eso devolvió a la fila presencial a miles de solicitantes con historial limpio.

El Departamento de Estado lanzó el carril de pago en medio de un fuerte atraso consular, tras cambios de política que entre 2025 y 2026 ampliaron la fila de entrevistas (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Luego, en septiembre de 2025, el Departamento de Estado eliminó casi por completo el programa de exención de entrevistas para categorías como H-1B, L-1, F-1 y O-1, entre otras, e incluso suprimió las exenciones por edad para menores de 14 años y mayores de 79.

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Ese mismo mes cerró también la posibilidad de tramitar visas en terceros países, una válvula de escape que muchos solicitantes usaban para acceder a citas más rápidas en México o Canadá.

El peso del escrutinio en redes sociales

A esos cambios se sumó la expansión del programa de revisión de presencia digital. Desde junio de 2025, los solicitantes de visas F, M y J debían dejar sus perfiles en redes sociales en modo público para que los funcionarios consulares los revisaran. En diciembre de ese año, la exigencia se extendió a los titulares de visas H-1B y H-4.

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Estados Unidos eliminó exenciones de entrevista para categorías como H-1B, L-1, F-1 y O-1, y también cerró la opción de tramitar visas en terceros países como México o Canadá (Imagen Ilustrativa Infobae)

En marzo de 2026, el Departamento de Estado amplió el requisito a más de una docena de categorías adicionales, entre ellas visas K-1 de prometidos, R-1 para trabajadores religiosos y visas T y U para víctimas de trata y delitos. Cada nueva categoría agregó tiempo de revisión en consulados que ya operaban al límite de su capacidad.

El impacto fue inmediato. Los consulados de Mumbai e Hyderabad, en India, registraron caídas en su capacidad diaria de entrevistas. A fines de enero de 2026, los cinco consulados en ese país mostraban sin disponibilidad para visas H hasta finales de 2026, con los primeros turnos libres recién en mayo de 2027, según el análisis de RN Law Group.

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África: de 50 consulados a 20 centros de procesamiento

El panorama es aún más grave para los solicitantes africanos. Associated Press informó a principios de junio que el Departamento de Estado planea reducir de casi 50 a 20 los consulados en África autorizados para procesar visas. Los ciudadanos de países sin sede habilitada deberán viajar, en algunos casos cruzando varias fronteras, hasta uno de esos 20 centros designados.

Además, la administración Trump exige garantías de hasta USD 15.000 para el procesamiento de visas en algunos de esos países, y requiere años de historial personal —incluidas las cuentas en redes sociales— para completar la evaluación.

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