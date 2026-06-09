Los trabajadores de SoFi Stadium alcanzan un acuerdo salarial y desactivan la amenaza de huelga antes del Mundial

Los trabajadores de SoFi Stadium alcanzaron un acuerdo salarial provisional con Legends Global y desactivaron la amenaza de huelga antes del Mundial. (Reuters/Kirby Lee-Imagn Images)

Los trabajadores de SoFi Stadium, en Inglewood, alcanzaron un acuerdo contractual provisional con Legends Global y desactivaron la amenaza de una huelga a días del debut de Estados Unidos en la Copa del Mundo.

El pacto incluyó aumentos salariales, límites a la subcontratación y resguardos laborales ante eventuales operativos migratorios, según informó UNITE HERE Local 11, el sindicato que representa al personal.

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Según NBC News, cadena de televisión estadounidense, el entendimiento se cerró después de que los empleados aprobaran la semana pasada autorizar una huelga ante el estancamiento de las negociaciones.

El gremio, que representa a 2.000 trabajadores del estadio entre camareros, meseros, cocineros y lavaplatos, anunció el martes el acuerdo provisional y fijó para el miércoles la votación prevista para ratificarlo.

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La resolución llegó con el calendario encima. SoFi Stadium tiene programados ocho partidos del Mundial, con inicio el viernes en el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay, de acuerdo con lo informado por KPBS, emisora pública de San Diego.

El recinto, inaugurado en 2020, tiene capacidad para 70.000 personas y es sede de los Los Angeles Rams y los Los Angeles Chargers de la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano).

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En un comunicado, Legends Global aseguró que estaba satisfecha por el entendimiento y comentó que espera ofrecer “una experiencia de hospitalidad” durante los partidos en Inglewood. Según el sindicato, el convenio tendría vigencia hasta abril de 2028, justo antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

El componente económico del acuerdo fue uno de los puntos señalados por el gremio. Kurt Petersen, copresidente de UNITE HERE Local 11, aseguró que el contrato provisional ubicará a los cocineros del estadio entre los mejor pagos del país para esa función. Según dijo, muchos podrían cobrar USD 40 por hora dentro de aproximadamente dos años.

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“Desde el punto de vista económico, es el acuerdo más sólido en cualquier estadio de la NFL”, aseguró Petersen ante periodistas en las inmediaciones del estadio. “En resumen, ganamos en todos los temas importantes que planteamos”.

La negociación también incluyó medidas para limitar la subcontratación, un reclamo que el sindicato había colocado en el centro de la discusión por el impacto directo sobre la estabilidad del empleo. Los representantes gremiales sostuvieron que el nuevo texto fijó resguardos para que tareas habituales de la operación del estadio no queden en manos de contratistas externos sin las mismas condiciones laborales.

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Subas salariales y restricciones a la subcontratación

UNITE HERE Local 11 sostuvo que el nuevo contrato en SoFi Stadium elevará el salario de cocineros y otros trabajadores hasta USD 38, USD 39 y en algunos casos USD 40 por hora en dos años (REUTERS/Daniel Cole)

Islagisbel Castillo, cocinera de suites de 21 años e integrante del comité de negociación, comentó que algunos empleados ganan hoy alrededor de USD 31 por hora y que ese ingreso subiría a USD 38 o USD 39 por hora en los próximos dos años.

Además, el sindicato detalló que el paquete incluyó una contribución destinada a la construcción de viviendas para trabajadores del sector hotelero, un beneficio que buscó ampliar el alcance del acuerdo más allá del salario directo.

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“Este es un momento de gran orgullo para todos nosotros”, aseguró Yolanda Fierro durante el anuncio del entendimiento. “Realmente queremos garantizar la seguridad de todos nuestros empleados”.

La amenaza de un paro había crecido en las últimas semanas. El sindicato informó que los trabajadores autorizaron una huelga después de lo que describieron como un avance lento de las conversaciones y de diferencias en puntos centrales del contrato.

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Ese voto dejó abierta la posibilidad de una medida de fuerza en el tramo más sensible del calendario: el inicio de los partidos del torneo en el estadio, con miles de asistentes por jornada y una operación de hospitalidad de gran escala.

Una cláusula vinculada a operativos migratorios

El acuerdo en SoFi Stadium preservó el derecho a huelga ante una redada migratoria, en medio de la preocupación por la presencia federal durante la Copa del Mundo (Reuters/Kirby Lee-Imagn Images)

Más allá de lo salarial, el acuerdo incluyó una cláusula vinculada a la seguridad laboral en caso de redada migratoria. Petersen aseguró que el convenio preservó el derecho de los trabajadores a ir a la huelga si se produce una redada migratoria en su lugar de trabajo y sostuvo que una disposición de ese tipo no figura en otros convenios colectivos del país.

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“Esperamos no tener que usar nunca ese derecho”, aseguró Petersen.

La preocupación por la presencia de agencias federales durante el torneo se instaló en la discusión pública antes del inicio de los partidos. Grupos comunitarios y organizaciones sindicales habían expresado inquietud por la posibilidad de operativos durante la Copa del Mundo, en una región que el verano pasado tuvo un control policial más intenso, según lo informado por las propias organizaciones locales.

En ese contexto, el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, aseguró la semana pasada que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) le transmitió que la presencia federal en los partidos será para asistencia de seguridad y no para controles migratorios, según consignó Fortune, revista de negocios estadounidense.

La aclaración buscó llevar certidumbre sobre el rol de las autoridades federales en un evento con fuerte despliegue de seguridad y con alta visibilidad internacional.

SoFi Stadium recibirá ocho partidos del Mundial, incluido el debut entre Estados Unidos y Paraguay, en medio de una negociación clave para su operación (REUTERS/Daniel Cole)

La Copa del Mundo se disputará en Estados Unidos, Canadá y México durante 39 días, entre este mes y el próximo, y se espera que atraiga a millones de aficionados a las distintas sedes.

En ese escenario, la continuidad del personal que sostiene la operación diaria de los estadios es un factor clave: desde la atención de concesiones hasta la cocina, el servicio en suites y el mantenimiento de áreas de trabajo.

Según informó UNITE HERE Local 11, la votación del miércoles definirá si el acuerdo provisional se convierte en el contrato que regirá las condiciones laborales del personal de SoFi Stadium hasta 2028.