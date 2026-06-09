La marca italiana Prada se suma a la NASA para diseñar los trajes de la misión Artemis III: el regreso de EE.UU. a la Luna tendrá sello de lujo

Prada, Axiom Space y la NASA desarrollaron la prenda LCVG para los astronautas de Artemis III (REUTERS/Heather Khalifa)

Los astronautas de Artemis III vestirán prendas desarrolladas por Prada, Axiom Space y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) como parte del equipamiento previsto para futuras misiones lunares.

La colaboración se centra en una capa interior técnica que integra refrigeración y ventilación, y que debe sostener el rendimiento físico del astronauta durante el trabajo extravehicular fuera de la nave.

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La misión Artemis III, prevista para 2027, no alunizará: se desarrollará en órbita terrestre baja para probar maniobras de encuentro y acoplamiento entre la nave Orión y prototipos de vehículos comerciales.

La NASA anunció este martes que la tripulación estará integrada por Randy Bresnik, Luca Parmitano (Agencia Espacial Europea, Agencia Espacial Europea (ESA)), Andre Douglas y Frank Rubio, con Bob Hines como astronauta de respaldo.

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La prenda presentada por Prada y Axiom Space corresponde a la Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG), la capa que se usa dentro del Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU).

Según un comunicado de Axiom Space, el sistema fue diseñado para mejorar la comodidad y el control térmico en caminatas espaciales de hasta ocho horas, y se integra al sistema portátil de soporte vital del traje.

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La LCVG incorpora un sistema de refrigeración líquida que hace circular agua fría por una red de tubos para regular la temperatura corporal del astronauta. El objetivo es absorber el calor metabólico que se genera durante el trabajo extravehicular y trasladarlo al sistema de soporte vital, donde se disipa.

Axiom Space señaló que el diseño incluye un circuito de refrigeración redundante, con un lazo alternativo si falla el principal. También suma un circuito de ventilación que contribuye a gestionar el dióxido de carbono y el flujo de oxígeno dentro del casco durante la actividad.

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Prada afirmó que aplicó técnicas de tejido, selección de fibras y modelado tridimensional para mejorar el ajuste y la manufactura de la prenda espacial (REUTERS/Heather Khalifa)

Prada, por su parte, indicó que la prenda fue creada con técnicas de tejido, selección de fibras y modelado tridimensional para integrar rutas internas y mejorar el ajuste. La firma sostuvo que su aporte no se limita al diseño: también apunta a procesos industriales y capacidad de manufactura, con foco en consistencia de producción y repetibilidad.

La NASA explicó que Artemis III servirá para demostrar por primera vez capacidades de encuentro y acoplamiento de la nave Orión con versiones de prueba de uno o de ambos sistemas comerciales estadounidenses de aterrizaje humano que desarrollan Blue Origin y SpaceX.

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El objetivo es validar interfaces, software, procedimientos y comunicaciones en un entorno de vuelo real, pero más cercano que una misión lunar.

El plan operativo difundido por la agencia establece que Orión se encontrará primero con el vehículo de Blue Origin y permanecerá acoplado cerca de dos días para ensayos y demostraciones tecnológicas, incluida la entrada de la tripulación al módulo.

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Luego de separarse, la nave aguardará la llegada del vehículo de prueba Starship de SpaceX y permanecerá conectada cerca de un día para nuevas verificaciones.

La NASA probará en Artemis III el acoplamiento de la nave Orión con vehículos comerciales de Blue Origin y SpaceX para validar interfaces, software y comunicaciones (REUTERS/Heather Khalifa)

La NASA indicó que la misión pondrá a prueba hardware integrado entre Orión y los módulos de descenso, incluidas interfaces de sistema, software, propulsión y comunicaciones.

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Artemis III está prevista para durar alrededor de dos semanas, con la duración final sujeta a lanzamientos, encuentros en órbita y operaciones acopladas. El regreso se realizará con un amerizaje en el Océano Pacífico, con recuperación a cargo de la Marina de Estados Unidos y la agencia.

Frank Rubio, el astronauta con raíces salvadoreñas en la tripulación

Frank Rubio, especialista de misión en Artemis III, ya pasó 371 días en la Estación Espacial Internacional y estableció un récord de permanencia para Estados Unidos (NASA)

Entre los cuatro asignados figura Frank Rubio, designado por la NASA como especialista de misión. Rubio nació en Los Ángeles, aunque considera a Miami su ciudad natal, y su madre, Myrna Argueta, vive en El Salvador. Está casado con Deborah Rubio y tiene cuatro hijos.

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Artemis III será su segundo viaje al espacio. En su primera misión, despegó hacia la Estación Espacial Internacional el 21 de septiembre de 2022 a bordo de la Soyuz MS-22 y regresó el 27 de septiembre de 2023 tras una estadía de 371 días, un récord para Estados Unidos.

Durante ese período, recorrió 253.330.550 kilómetros, presenció la llegada de 15 vehículos visitantes y realizó tres caminatas espaciales por un total de 21 horas y 24 minutos, además de instalar dos nuevos paneles solares.

Antes de incorporarse al cuerpo de astronautas, Rubio desarrolló una carrera militar vinculada a la aviación y la medicina. Fue piloto de helicóptero UH-60 Black Hawk, acumuló más de 1.100 horas de vuelo y participó en despliegues en Bosnia, Afganistán e Irak.

En el plano académico, se graduó en la escuela secundaria Miami Sunset Senior, obtuvo una licenciatura en relaciones internacionales en la Academia Militar de Estados Unidos en West Point y completó un doctorado en Medicina en la Universidad de Ciencias de la Salud de los Servicios Uniformados en Bethesda, Maryland.

Luego realizó su residencia en medicina familiar en el Hospital Comunitario Martin Army, en Fort Benning, Georgia. La NASA lo seleccionó como candidato a astronauta en 2017 y se incorporó al servicio en agosto de ese año.

El calendario del programa Artemis

Artemis III durará alrededor de dos semanas y concluirá con un amerizaje en el Océano Pacífico, con recuperación a cargo de la Marina de Estados Unidos y la NASA (REUTERS/Antranik Tavitian)

El desarrollo de la LCVG se inscribe en el programa Artemis, el plan de la NASA para sostener misiones tripuladas alrededor y sobre la Luna. En el esquema difundido por la agencia, Artemis III funcionará como paso previo de validación técnica y operativa antes de Artemis IV, misión programada para 2028 y planteada como el regreso de seres humanos a la superficie lunar después de más de medio siglo.