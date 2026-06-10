Así puedes aprender a crear tus propios agentes de IA: qué es academia gratuita de Microsoft

La Academia de Agentes de Copilot Studio se presenta como una plataforma gratuita y de código abierto orientada a quienes desean iniciarse o perfeccionarse en la creación de agentes de inteligencia artificial en el ecosistema de Microsoft. La iniciativa está dirigida tanto a personas sin experiencia previa como a usuarios avanzados que buscan profundizar en aspectos específicos de la automatización y la integración de agentes inteligentes.
La propuesta educativa elimina escenarios hipotéticos y se enfoca en el uso de herramientas reales, patrones prácticos y agentes funcionales. Según el programa, los participantes pueden avanzar desde un nivel inicial hasta construir agentes listos para producción, capaces de integrarse con sistemas como Microsoft Copilot Cowork y manejar orquestación multiagente y automatización avanzada.
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Un plan de formación escalonado y flexible
El itinerario de la Copilot Studio Agent Academy se estructura en tres niveles o “rangos”, diseñados para guiar el aprendizaje de manera progresiva. Cada rango implica una serie de módulos, una credencial digital y un aumento en el nivel de complejidad:
- Recruit (Recluta)
- Operative (Operativo)
- Commander (Comandante)
Cada etapa parte de los conocimientos adquiridos en la anterior, permitiendo que el usuario desarrolle habilidades prácticas y obtenga reconocimientos digitales tras completar cada misión. El avance es flexible: si algún módulo no puede completarse por falta de acceso a ciertas funciones, es posible saltarlo y continuar con el siguiente, aunque eso puede afectar el desarrollo de módulos posteriores que dependan de los conocimientos previos.
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Aprendizaje modular y especializado
Quienes ya poseen conocimientos básicos pueden optar por los laboratorios independientes, enfocados en temas específicos como YAML, servidores MCP o aplicaciones concretas de Copilot Cowork. Esto permite adaptar el aprendizaje a las necesidades individuales y centrarse en las tecnologías o casos de uso más relevantes para cada participante.
El enfoque de la academia prioriza la progresión en dificultad a medida que el usuario avanza. Los módulos y rangos posteriores requieren mayor dominio de la plataforma y capacidades técnicas, por lo que es común que no todos los participantes logren completar todos los retos en un solo intento. El programa motiva a avanzar hasta donde el entorno y las habilidades lo permitan, y retomar los módulos pendientes cuando se cuente con los recursos necesarios.
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Requisitos técnicos y entorno de práctica
Para acceder a los contenidos y prácticas de la Academia de Agentes de Copilot Studio, los usuarios deben contar con un entorno habilitado de Microsoft 365, Power Platform y Copilot Studio. El programa proporciona instrucciones para obtener versiones de prueba gratuitas, como el tenant empresarial de Microsoft 365, la prueba de Copilot Studio o el plan para desarrolladores de Power Apps. Sin embargo, estas pruebas tienen una duración limitada; al finalizar, será necesario adquirir una licencia de pago para continuar.
El progreso en algunos módulos depende del acceso a funcionalidades específicas, como la capacidad de importar soluciones, utilizar Microsoft Dataverse o unirse al programa Frontier para módulos MCP.
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Asimismo, algunos retos requieren permisos administrativos para crear agentes y ajustar configuraciones. En caso de no contar con los requisitos para un módulo, se puede omitir y seguir adelante, aunque en ciertos casos esto podría dificultar la continuidad del aprendizaje en bloques posteriores.
La Copilot Studio Agent Academy apuesta por un aprendizaje basado en herramientas y casos reales, alejándose de ejercicios ficticios. El objetivo es que los participantes puedan construir agentes de IA aplicables a entornos de trabajo, automatización empresarial y proyectos personales, aprovechando el potencial del ecosistema Microsoft y sus integraciones.
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