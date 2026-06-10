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Así puedes aprender a crear tus propios agentes de IA: qué es academia gratuita de Microsoft

Los participantes pueden avanzar desde cero hasta construir agentes listos para producción y automatización

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Academia de Agentes IA - Microsoft
Microsoft lanzó una academia gratuita para desarrollar agentes de IA en Copilot Studio. (Microsoft)

La Academia de Agentes de Copilot Studio se presenta como una plataforma gratuita y de código abierto orientada a quienes desean iniciarse o perfeccionarse en la creación de agentes de inteligencia artificial en el ecosistema de Microsoft. La iniciativa está dirigida tanto a personas sin experiencia previa como a usuarios avanzados que buscan profundizar en aspectos específicos de la automatización y la integración de agentes inteligentes.

La propuesta educativa elimina escenarios hipotéticos y se enfoca en el uso de herramientas reales, patrones prácticos y agentes funcionales. Según el programa, los participantes pueden avanzar desde un nivel inicial hasta construir agentes listos para producción, capaces de integrarse con sistemas como Microsoft Copilot Cowork y manejar orquestación multiagente y automatización avanzada.

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Un plan de formación escalonado y flexible

El itinerario de la Copilot Studio Agent Academy se estructura en tres niveles o “rangos”, diseñados para guiar el aprendizaje de manera progresiva. Cada rango implica una serie de módulos, una credencial digital y un aumento en el nivel de complejidad:

  • Recruit (Recluta)
  • Operative (Operativo)
  • Commander (Comandante)
Academia de agentes de IA
El programa incluye niveles escalonados: Recruit, Operative y Commander, con credenciales digitales en cada etapa. (Microsoft)

Cada etapa parte de los conocimientos adquiridos en la anterior, permitiendo que el usuario desarrolle habilidades prácticas y obtenga reconocimientos digitales tras completar cada misión. El avance es flexible: si algún módulo no puede completarse por falta de acceso a ciertas funciones, es posible saltarlo y continuar con el siguiente, aunque eso puede afectar el desarrollo de módulos posteriores que dependan de los conocimientos previos.

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Aprendizaje modular y especializado

Quienes ya poseen conocimientos básicos pueden optar por los laboratorios independientes, enfocados en temas específicos como YAML, servidores MCP o aplicaciones concretas de Copilot Cowork. Esto permite adaptar el aprendizaje a las necesidades individuales y centrarse en las tecnologías o casos de uso más relevantes para cada participante.

El enfoque de la academia prioriza la progresión en dificultad a medida que el usuario avanza. Los módulos y rangos posteriores requieren mayor dominio de la plataforma y capacidades técnicas, por lo que es común que no todos los participantes logren completar todos los retos en un solo intento. El programa motiva a avanzar hasta donde el entorno y las habilidades lo permitan, y retomar los módulos pendientes cuando se cuente con los recursos necesarios.

Hombre programando en un escritorio con múltiples monitores mostrando código y diagramas de red. Una lámpara y tazas de café están en el escritorio.
La formación requiere acceso a un entorno propio de Microsoft 365, Power Platform y Copilot Studio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos técnicos y entorno de práctica

Para acceder a los contenidos y prácticas de la Academia de Agentes de Copilot Studio, los usuarios deben contar con un entorno habilitado de Microsoft 365, Power Platform y Copilot Studio. El programa proporciona instrucciones para obtener versiones de prueba gratuitas, como el tenant empresarial de Microsoft 365, la prueba de Copilot Studio o el plan para desarrolladores de Power Apps. Sin embargo, estas pruebas tienen una duración limitada; al finalizar, será necesario adquirir una licencia de pago para continuar.

El progreso en algunos módulos depende del acceso a funcionalidades específicas, como la capacidad de importar soluciones, utilizar Microsoft Dataverse o unirse al programa Frontier para módulos MCP.

Asimismo, algunos retos requieren permisos administrativos para crear agentes y ajustar configuraciones. En caso de no contar con los requisitos para un módulo, se puede omitir y seguir adelante, aunque en ciertos casos esto podría dificultar la continuidad del aprendizaje en bloques posteriores.

Un hombre con capucha y gafas trabaja en un escritorio con cuatro pantallas, dos portátiles, un teclado, un ratón, tazas de café y cuadernos con diagramas.
La academia prioriza el aprendizaje práctico, sin escenarios simulados ni casos ficticios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copilot Studio Agent Academy apuesta por un aprendizaje basado en herramientas y casos reales, alejándose de ejercicios ficticios. El objetivo es que los participantes puedan construir agentes de IA aplicables a entornos de trabajo, automatización empresarial y proyectos personales, aprovechando el potencial del ecosistema Microsoft y sus integraciones.

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