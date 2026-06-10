Así puedes aprender a crear tus propios agentes de IA: qué es academia gratuita de Microsoft

Microsoft lanzó una academia gratuita para desarrollar agentes de IA en Copilot Studio. (Microsoft)

La Academia de Agentes de Copilot Studio se presenta como una plataforma gratuita y de código abierto orientada a quienes desean iniciarse o perfeccionarse en la creación de agentes de inteligencia artificial en el ecosistema de Microsoft. La iniciativa está dirigida tanto a personas sin experiencia previa como a usuarios avanzados que buscan profundizar en aspectos específicos de la automatización y la integración de agentes inteligentes.

La propuesta educativa elimina escenarios hipotéticos y se enfoca en el uso de herramientas reales, patrones prácticos y agentes funcionales. Según el programa, los participantes pueden avanzar desde un nivel inicial hasta construir agentes listos para producción, capaces de integrarse con sistemas como Microsoft Copilot Cowork y manejar orquestación multiagente y automatización avanzada.

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Un plan de formación escalonado y flexible

El itinerario de la Copilot Studio Agent Academy se estructura en tres niveles o “rangos”, diseñados para guiar el aprendizaje de manera progresiva. Cada rango implica una serie de módulos, una credencial digital y un aumento en el nivel de complejidad:

Recruit (Recluta)

Operative (Operativo)

Commander (Comandante)

El programa incluye niveles escalonados: Recruit, Operative y Commander, con credenciales digitales en cada etapa. (Microsoft)

Cada etapa parte de los conocimientos adquiridos en la anterior, permitiendo que el usuario desarrolle habilidades prácticas y obtenga reconocimientos digitales tras completar cada misión. El avance es flexible: si algún módulo no puede completarse por falta de acceso a ciertas funciones, es posible saltarlo y continuar con el siguiente, aunque eso puede afectar el desarrollo de módulos posteriores que dependan de los conocimientos previos.

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Aprendizaje modular y especializado

Quienes ya poseen conocimientos básicos pueden optar por los laboratorios independientes, enfocados en temas específicos como YAML, servidores MCP o aplicaciones concretas de Copilot Cowork. Esto permite adaptar el aprendizaje a las necesidades individuales y centrarse en las tecnologías o casos de uso más relevantes para cada participante.

El enfoque de la academia prioriza la progresión en dificultad a medida que el usuario avanza. Los módulos y rangos posteriores requieren mayor dominio de la plataforma y capacidades técnicas, por lo que es común que no todos los participantes logren completar todos los retos en un solo intento. El programa motiva a avanzar hasta donde el entorno y las habilidades lo permitan, y retomar los módulos pendientes cuando se cuente con los recursos necesarios.

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La formación requiere acceso a un entorno propio de Microsoft 365, Power Platform y Copilot Studio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos técnicos y entorno de práctica

Para acceder a los contenidos y prácticas de la Academia de Agentes de Copilot Studio, los usuarios deben contar con un entorno habilitado de Microsoft 365, Power Platform y Copilot Studio. El programa proporciona instrucciones para obtener versiones de prueba gratuitas, como el tenant empresarial de Microsoft 365, la prueba de Copilot Studio o el plan para desarrolladores de Power Apps. Sin embargo, estas pruebas tienen una duración limitada; al finalizar, será necesario adquirir una licencia de pago para continuar.

El progreso en algunos módulos depende del acceso a funcionalidades específicas, como la capacidad de importar soluciones, utilizar Microsoft Dataverse o unirse al programa Frontier para módulos MCP.

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Asimismo, algunos retos requieren permisos administrativos para crear agentes y ajustar configuraciones. En caso de no contar con los requisitos para un módulo, se puede omitir y seguir adelante, aunque en ciertos casos esto podría dificultar la continuidad del aprendizaje en bloques posteriores.

La academia prioriza el aprendizaje práctico, sin escenarios simulados ni casos ficticios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copilot Studio Agent Academy apuesta por un aprendizaje basado en herramientas y casos reales, alejándose de ejercicios ficticios. El objetivo es que los participantes puedan construir agentes de IA aplicables a entornos de trabajo, automatización empresarial y proyectos personales, aprovechando el potencial del ecosistema Microsoft y sus integraciones.

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