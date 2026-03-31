Revelaron los diseños de la futura biblioteca presidencial dedicada a Donald Trump en Miami

El hijo de Donald Trump compartió los renders de cómo se vería la biblioteca presidencial dedicada al actual mandatario estadounidense (X/Eric Trump)

El presidente Donald Trump y su entorno difundieron este lunes los primeros diseños de lo que promete ser la biblioteca presidencial más audaz de las últimas décadas: un rascacielos de Miami frente a la bahía, construido sobre un terreno transferido desde Miami Dade College y que aspira a recaudar cerca de USD 1.000 millones para su desarrollo, según registros fiscales obtenidos por el Miami Herald.

La torre, que destaca por su altura en la línea de costa y exhibe el apellido Trump en grandes letras doradas, se proyecta como un museo y centro conmemorativo de su presidencia, además de incorporar una sala de exhibiciones similar al “Air Force One Pavilion” del museo de Ronald Reagan, como informó la CNN.

El proyecto, presentado en un video de casi dos minutos en la red Truth Social y posteriormente en trumplibrary.org, reveló una secuencia de espacios con una marcada impronta ornamental: los visitantes ingresarían por un arco dorado decorado con el sello presidencial, accederían a un vestíbulo con réplicas del Salón Oval y el Jardín de las Rosas –ambas reconstruidas con profusión de molduras doradas en alusión al estilo que Trump impuso en la Casa Blanca– y recorrerían una galería de presidentes inspirada en el “walk of fame” (paseo de la fama) instalado en la West Colonnade durante su mandato.

La biblioteca presidencial de Donald Trump en Miami aspira a convertirse en el rascacielos más audaz junto a la histórica Freedom Tower (X/Eric Trump)

El interior incluirá un auditorio presidido por una estatua dorada de Trump alzando el puño derecho, una referencia directa a su gesto tras el atentado de julio de 2024 en Butler, Pensilvania.

La propuesta arquitectónica es obra del estudio Bermello Ajamil, con sede en Miami, y contempla la integración del museo con la adyacente Freedom Tower, edificio histórico donde fueron recibidos miles de cubanos exiliados en los años 60.

El terreno asignado, de 2,63 acres (1,06 hectáreas), fue otorgado por el Estado de Florida a la fundación encargada del proyecto en 2025, luego de un proceso en el que participaron el gobernador Ron DeSantis y la directiva de Miami Dade College.

Esta superficie correspondía a un antiguo estacionamiento de la universidad, y se encuentra junto al icónico rascacielos utilizado como símbolo de bienvenida para los inmigrantes cubanos, tal como describió Politico.

En los diseños renderizados, resaltan dos elementos singulares: la reproducción de Air Force One, junto a otros aviones militares expuestos en el atrio central, y la presencia del lujoso Boeing 747 donado por el gobierno de Qatar a Trump en 2023.

El propio Trump anunció que este avión sería trasladado directamente a la biblioteca como pieza central tras dejar la presidencia. No obstante, el modelo mostrado en los videos mantiene los colores celeste y blanco del actual programa presidencial, no la nueva paleta de rojo, blanco, oro y azul oscuro definida por Trump para futuras aeronaves oficiales.

La biblioteca exhibirá aviones reales, incluido un Boeing 747 donado por Catar y una reproducción de Air Force One en su atrio central (X/Eric Trump)

El controvertido traspaso de terrenos y enfrentamientos legales

La operación inmobiliaria que permitió a la Donald J. Trump Presidential Library Foundation acceder al terreno generó una batalla legal en Miami. La junta directiva de Miami Dade College votó en septiembre de 2025 para regalar la parcela al estado, tras la recomendación de DeSantis.

Sin embargo, el activista e historiador local Marvin Dunn denunció la operación por violar la ley de transparencia de Florida debido a la falta de una audiencia pública previa, según informó Associated Press. Dunn alegó que la propiedad había sido tasada en más de USD 67 millones en un peritaje del condado de Miami-Dade, una suma muy superior al valor nominal utilizado en el acuerdo inicial.

La jueza de circuito Mavel Ruiz suspendió temporalmente la transferencia del predio mientras se tramitaba la demanda. Posteriormente, desestimó el caso en diciembre, una vez que la junta repitió la votación en una sesión pública, permitiendo así que el Estado completara la cesión a la fundación de la biblioteca.

La controversia ubicó el proyecto bajo el escrutinio público acerca de su legalidad y transparencia, en una ciudad donde los recursos urbanísticos y culturales son especialmente disputados.

El ambicioso complejo cultural se edificará sobre un antiguo estacionamiento de Miami Dade College, gestionado tras acuerdos entre Ron DeSantis y autoridades estatales (AP Foto/Daniel Kozin)

Museo presidencial a escala monumental y sus características inéditas

El video y los planos difundidos por Eric Trump, hijo del mandatario estadounidense, exhiben una apuesta por la monumentalidad sin precedentes en bibliotecas presidenciales.

Además de las exhibiciones de aviones reales, la maqueta anticipa una sala de baile inspirada en la nueva que Trump promueve para la Casa Blanca y pasillos decorados con placas de mandatarios. El principal acceso estaría marcado por un arco dorado, y dentro del auditorio sobresale la escultura dorada de Trump con el puño en alto ante miles de butacas.

La carta arquitectónica se completa con la ubicación costera frente a Biscayne Bay, con acceso próximo al centro de Miami y vistas a la Freedom Tower. De acuerdo con la fundación y los planos revisados por CNN, el objetivo es que la biblioteca permanezca como “uno de los edificios más magníficos del mundo y testimonio viviente del impacto imborrable” de Trump en la historia del país.

La Donald J. Trump Presidential Library Foundation recibió 1,06 hectáreas de terreno junto a la bahía, donadas tras un controvertido proceso legal y político en Miami (X/Eric Trump)

El diseño se ajusta a la narrativa personal y política impulsada por su entorno y por el propio presidente, quien estableció su residencia legal en Florida desde 2019 al registrar su mudanza desde Nueva York ante el tribunal del condado de Palm Beach.

Eric Trump enfatizó la implicación personal de su equipo en la dirección del proyecto y publicó en X: “Este edificio junto al agua en Miami, Florida, será un testamento permanente a un hombre asombroso, un desarrollador formidable y el mayor presidente que nuestra nación haya conocido”.

La fundación ha fijado como meta financiera una recaudación cercana a los USD 1.000 millones para ejecutar el complejo, a financiarse en parte por acuerdos judiciales y donaciones privadas, según la documentación fiscal obtenida por Miami Herald.

El diseño monumental de la torre cuenta con un arco dorado, réplicas del Salón Oval y una estatua dorada de Trump con el puño en alto tras el atentado de Butler (X/Eric Trump)

El conjunto de datos y declaraciones sobre el ambicioso proyecto de la biblioteca presidencial revela la combinación de despliegue arquitectónico, simbolismo político y litigio urbanístico que define la singular apuesta museística de Donald Trump en el sur de Florida.