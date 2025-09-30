Estados Unidos

Florida cedió un importante terreno en Miami para la construcción de la biblioteca presidencial de Donald Trump

Según estimaciones del mercado inmobiliario, el valor real de la propiedad podría superar los 360 millones de dólares debido a su ubicación y potencial de desarrollo

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
Vista aérea del terreno de
Vista aérea del terreno de 2,63 acres en el centro de Miami otorgado por las autoridades estatales para la futura biblioteca presidencial de Donald Trump. (AP Foto/Daniel Kozin)

El estado de Florida otorgó este martes 30 de septiembre una de las propiedades más codiciadas del centro de Miami para la posible construcción de la biblioteca presidencial de Donald Trump.

La decisión fue ratificada de manera unánime por el gobernador Ron DeSantis y los principales funcionarios estatales, quienes transfirieron a la fundación de Trump el control sobre un terreno con vista a Biscayne Bay, cuya tasación oficial supera los 66 millones de dólares, aunque actores del mercado inmobiliario estiman su valor real en cientos de millones.

De acuerdo con información de The New York Times, la propiedad cubre 106 hectáreas, colinda con lujosos condominios y se encuentra justo al lado de la histórica Torre de la Libertad, reconocida por su relevancia para la comunidad inmigrante cubana. El sitio, hasta la semana pasada gestionado por Miami Dade College como estacionamiento para el personal de la emblemática torre, fue transferido tras la votación unánime del consejo de gestión de tierras estatales.

Ron DeSantis y su gabinete
Ron DeSantis y su gabinete aprobaron por unanimidad la cesión del terreno, cuya tasación oficial supera los 66 millones de dólares. (REUTERS/Marco Bello)

Un proceso con mínima deliberación pública

La reunión donde se concretó la transferencia duró menos de tres minutos, según reportó The New York Times. Tras la sesión, Eric Trump —hijo del presidente y uno de los principales impulsores del proyecto— celebró el anuncio en redes sociales y agradeció tanto a DeSantis como al fiscal general estatal, James Uthmeier.

“Consistente con el ADN de nuestra familia, será uno de los edificios más bellos jamás construidos, un ícono en el horizonte de Miami”, publicó. En otro mensaje en redes sociales, Eric Trump remarcó que “será la mejor Biblioteca Presidencial jamás construida, honrando al mejor Presidente”.

Según los documentos oficiales entregados para el encuentro de gabinete, la donación se justifica en la creencia de que el uso previsto generará un “mayor beneficio para el público” que mantener el terreno bajo administración estatal, y permitirá “incrementar las actividades de desarrollo económico”.

Potencial económico y polémica

El nuevo terreno para la biblioteca presidencial se sitúa en una zona estratégica, donde expertos inmobiliarios calculan que su precio final podría triplicar la tasación oficial.

La Torre de la Libertad,
La Torre de la Libertad, en el centro de Miami, el 8 de agosto de 2025. (AP Foto/Daniel Kozin)

Según el consultor Peter Zalewski, “el terreno podría venderse por al menos 360 millones en el mercado”, solo considerando el potencial de desarrollo vertical y la escasa regulación local sobre estacionamientos. “Hay muchas maneras de hacer que ese sitio sea una máquina de dinero”, expresó a Telemundo 51.

Aunque el acuerdo estipula que algunas áreas deberán destinarse a la biblioteca, museo o centro presidencial, el resto del predio puede albergar otros desarrollos, incluyendo hoteles, condominios o restaurantes.

La fundación responsable que recibió la cesión, Donald J. Trump Presidential Library Foundation, Inc., fue incorporada en mayo por Eric Trump y Michael Boulos, esposo de Tiffany Trump, además del abogado James Kiley.

El proyecto requiere que la
El proyecto requiere que la construcción de la biblioteca comience en un plazo máximo de cinco años, según los términos fijados por las autoridades de Florida. (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

Entre las primeras alternativas para el sitio se contemplaron predios cercanos a Florida Atlantic University y en Doral, sin embargo, el terreno finalmente asignado destacó por su ubicación privilegiada y por estar libre de restricciones de altura impuestas por la cercanía con aeropuertos.

Blindaje legal y planes futuros

Para despejar eventuales obstáculos legales, el propio DeSantis impulsó una ley que impide a gobiernos locales o condados frenar la edificación de bibliotecas presidenciales, evitando una posible oposición de autoridades municipals de tendencia opositora.

Aunque el presidente Donald Trump aún no ha presentado un plan detallado para la biblioteca, su entorno viene explorando opciones en Florida desde hace meses. De acuerdo a los términos de la transferencia, las obras deberán comenzar en un plazo no mayor a cinco años, permitiendo a la fundación desarrollar otros emprendimientos dentro del predio.

Temas Relacionados

Biblioteca presidencialDonald TrumpMiamiTorre de la Libertadestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Wall Street cerró en verde y acumula cinco meses seguidos con ganancias

Las acciones europeas subieron el martes tras revertir caídas previas

Wall Street cerró en verde

Entró en vigencia el aumento del salario mínimo en Florida: este es el nuevo monto

Miles de trabajadores verán reflejado el aumento desde el 30 de septiembre, en una medida que forma parte de la reforma votada en 2020 para garantizar mayores ingresos básicos

Entró en vigencia el aumento

Más de 70 pasajeros enfermaron por norovirus en crucero de Royal Caribbean antes de llegar a Miami

Los CDC informaron que se aplicaron los protocolos de aislamiento para mantener al resto de pasajeros y tripulación a salvo de la infección

Más de 70 pasajeros enfermaron

Imelda se convirtió en huracán cerca de las Bahamas y mantiene en alerta a Bermuda y la costa este de EEUU

La poderosa tormenta, que ya deja un muerto por ahogamiento en Florida, sigue su trayectoria hacia Bermuda y genera severas advertencias en toda la región costera, informó el Centro Nacional de Huracanes

Imelda se convirtió en huracán

Donald Trump advirtió que “probablemente habrá un cierre” del gobierno de Estados Unidos desde esta medianoche

A horas de la fecha límite presupuestaria, el enfrentamiento entre republicanos y demócratas deja al país al borde del decimoquinto “shutdown” desde 1981. La medida podría suspender sueldos de cientos de miles de empleados y frenar servicios clave en salud, transporte y seguridad

Donald Trump advirtió que “probablemente
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Un oso de peluche y

“Un oso de peluche y un perfume”: las citas previas de Lara Gutiérrez con ciudadanos peruanos en Flores

Triple femicidio narco: hubo cuatro allanamientos para dar con uno de los prófugos

Científicos hallan pruebas de un antiguo océano en el hemisferio norte de Marte

La solidaridad no tiene edad: 80 adultos mayores trabajan como voluntarios en el Banco de Alimentos de Buenos Aires

Casación rechazó una queja de Cristina Kirchner y avaló un audio de Lázaro Báez en la “Ruta del dinero K”

INFOBAE AMÉRICA
Los factores genéticos detrás de

Los factores genéticos detrás de la sorprendente resistencia de algunos insectos a temperaturas extremas y pesticidas

“Evo Morales fue la causa de la derrota en las elecciones”: Luis Arce acusó a su ex aliado de pactar con la derecha y destruir su gobierno

Subieron a cinco los muertos por intoxicación con bebidas alcohólicas adulteradas en Brasil

República Dominicana no invitará a las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba a la X Cumbre de las Américas

Emotivo adiós a Claudia Cardinale en París, con música de Ennio Morricone y recuerdos de su familia

TELESHOW
El emotivo encuentro de Charly

El emotivo encuentro de Charly García con los brasileños de Paralamas

El blooper de Susana Giménez en el Martín Fierro con Luck Ra: los memes en las redes y la reacción del cantante

El video de Fede Bal a los besos en el after de los Martín Fierro con una chica que no era Evelyn Botto: “Estoy soltero”

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres por primera vez: el tierno video

Cómo sigue la salud de Thiago Medina luego de que le retiraran la respiración asistida: últimos detalles