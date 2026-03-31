Estados Unidos

El lanzamiento de Artemis II inicia nueva etapa en el regreso de astronautas cerca de la Luna: a qué hora y dónde ver el histórico lanzamiento

La tripulación compuesta por tres estadounidenses y un canadiense despegará desde el Centro Espacial Kennedy, realizando una travesía que contempla circunnavegar el satélite terrestre antes de volver a casa

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La NASA lanza Artemis II, su primera misión tripulada a la órbita lunar tras más de 50 años desde el Apolo 17. (REUTERS/Joe Skipper)
La NASA lanza Artemis II, su primera misión tripulada a la órbita lunar tras más de 50 años desde el Apolo 17. (REUTERS/Joe Skipper)

En vísperas de una misión que redefine las fronteras de la exploración, NASA está lista para lanzar Artemis II, el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de cinco décadas. El despegue, programado para la noche del miércoles, busca no solo consolidar avances tecnológicos, sino recolectar información esencial para los futuros alunizajes y la posible presencia humana permanente en el polo sur lunar.

A qué hora y dónde ver el histórico lanzamiento de Artemis II hacia la Luna

La primera misión tripulada de la NASA a la órbita lunar en más de 50 años tiene programado su despegue este miércoles 1 de abril a las 18:24 (hora del Este de Estados Unidos/Eastern Time) desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, según informó Telemundo 52.

El operativo empleará el cohete SLS (Space Launch System) y la cápsula Orion de la NASA, en una misión que marca el retorno de astronautas cercanos a la Luna desde Apolo 17.

De acuerdo con la cobertura de Telemundo 52, la tripulación de cuatro astronautas —tres estadounidenses y un canadiense— permanecerá aproximadamente diez días a bordo de la cápsula Orion de la NASA.

A diferencia de las misiones anteriores, Artemis IIno contempla un alunizaje: los astronautas rodearán la Luna antes de regresar a la Tierra.

El lanzamiento de Artemis II dependerá de condiciones meteorológicas favorables, según la agencia espacial estadounidense. La ventana de lanzamiento será de dos horas, iniciando a las 18:24 y con un especial previo desde las 11:50 (hora del Este) disponible en Telemundo 31 y sus plataformas digitales.

La misión Artemis II despega este 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy a bordo del potente cohete SLS. (REUTERS/Steve Nesius)
La misión Artemis II despega este 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy a bordo del potente cohete SLS. (REUTERS/Steve Nesius)

Detalles de la misión Artemis II

Durante el despegue, los motores principales del SLS propulsarán la cápsula Orion de la NASA, que despegará del centro espacial y acelerará rápidamente superando la torre de lanzamiento.

Minutos después, se realizará la separación de etapas: primero con los propulsores sólidos, y más tarde con la etapa central, permitiendo que la cápsula continúe hacia la Luna con menor peso y mayor eficiencia, de acuerdo con la programación de la agencia espacial estadounidense.

Esta misión es la preparación técnica y logística para el eventual regreso de humanos a la superficie lunar en futuras etapas del programa Artemis, según lo comunicado por la agencia espacial estadounidense.

Artemis II: primera misión tripulada alrededor de la Luna en más de 50 años

La cápsula Orion llevará por primera vez astronautas como parte del programa Artemis, mientras que el cohete Space Launch System despegará con tripulación a bordo, avances nunca antes implementados de manera conjunta, de acuerdo con CBS News.

Jeremy Hansen

En el equipo destaca Jeremy Hansen, quien hará historia para Canadá al convertirse en el primer astronauta de su país en viajar más allá de la órbita terrestre baja. Hasta este momento, 15 canadienses han formado parte de misiones espaciales, aunque ninguno había alcanzado el espacio profundo ni orbitado la Luna, según reportó CBS News.

Hansen, de cincuenta años, expresó lo que significa este logro en conversación con el mismo medio: “Es extraordinario, como ser humano, ir al lado oculto de la Luna y mirar la Tierra desde esa perspectiva. Sea como sea, lo que sienta en ese momento será una oportunidad extraordinaria por la que me siento muy agradecido”.

Christina Koch

Christina Koch, de 47 años, será la primera mujer en viajar a la órbita lunar. Ingeniera eléctrica y especialista de misión, Koch ostenta el récord femenino de días continuos en el espacio: 328 jornadas en la Estación Espacial Internacional entre 2019 y 2020, periodo en el que realizó seis caminatas espaciales, incluidas las primeras protagonizadas únicamente por mujeres.

Koch, quien también diseñó instrumentos científicos para la sonda Juno de NASA, compartió sus motivaciones filosóficas y existenciales por medio de CBS News: “Para mí, todo se reduce a responder algunas de las más grandes preguntas filosóficas de nuestro tiempo. ¿Estamos solos? ¿Podría haber vida allá afuera?”.

La misión empleará motores principales del Space Launch System para propulsar la cápsula Orion más allá de la torre de lanzamiento. (REUTERS/Joe Skipper)
La misión empleará motores principales del Space Launch System para propulsar la cápsula Orion más allá de la torre de lanzamiento. (REUTERS/Joe Skipper)

Reid Wiseman

Al comando de esta travesía se encuentra Reid Wiseman, ingeniero informático y aviador naval, con experiencia en la Escuela de Pilotos de Pruebas de la Marina estadounidense y en el pilotaje de cazas F-35 y F-18. Wiseman completó 165 días en la Estación Espacial Internacional en 2014, con dos caminatas espaciales que sumaron 12 horas y 47 minutos.

Al relatar a CBS News la dimensión personal del desafío, Wiseman, padre soltero tras el fallecimiento de su esposa Carroll en 2020, contó: “Ellas preferirían que me quedara en casa y pasara tiempo con ellas. Pero también saben que esta es una oportunidad única. Los padres deben perseguir sus sueños, igual que los hijos”.

Victor Glover

Victor Glover, piloto californiano, suma a la misión más de 3.500 horas de vuelo en más de 40 tipos de aeronaves, 400 aterrizajes en portaaviones y 24 misiones de combate. Glover integró en 2020-2021 el primer vuelo operativo de la nave privada SpaceX Crew Dragon, con 168 días en órbita y cuatro caminatas espaciales.

Consultado por CBS News sobre el anuncio de su participación, Glover relató: “Estaba pasando por muchas cosas cuando fui elegido para esta misión. Necesitaba compartirlo con mi esposa y luego con los niños cuando todos estuviéramos juntos. Al contarles, celebraron emocionados. Eso era lo que necesitaba, aunque no sabía que lo necesitaba”.

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