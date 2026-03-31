Ataque de un pit bull deja a una mujer herida en Queens y el perro muere por disparos policiales

La Policía de Nueva York disparó a un pit bull en Queens tras un ataque que dejó a una mujer hospitalizada, reavivando el debate sobre razas peligrosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer de 28 años fue hospitalizada tras ser atacada por un perro pit bull la noche del lunes en Far Rockaway, Queens, incidente que obligó a personal de la Policía de Nueva York a emplear sus armas de fuego contra el animal.

El ataque ocurrió en la vía pública y concluyó con la muerte del perro horas después, informó el canal de noticias estadounidense ABC News. Este episodio reabre la discusión sobre la regulación de razas consideradas peligrosas en Nueva York, donde el número de ataques graves con pit bulls y otras razas de gran porte ha ido en aumento.

Durante el operativo, los agentes llegaron a la Beach 58th St. alrededor de las 21:00 y encontraron a la víctima en medio del ataque. Ante la imposibilidad de contener al animal, los oficiales dispararon, lo que dejó al perro herido de gravedad.

La mujer fue trasladada al hospital Jamaica y se encuentra en condición estable, mientras que el pit bull murió posteriormente debido a las heridas sufridas. Hasta el momento, las autoridades no han informado si existe relación entre la víctima y el dueño del perro, ni se han producido arrestos vinculados al hecho, según confirmó ABC News.

Según el portal de estadísticas alemán Statista, en los últimos cinco años se han reportado más de 300 ataques de perros – casos registrados por la policía de la ciudad de Nueva York como incidencias que requirieron intervención oficial–, y el 40% de esos casos involucraron razas clasificadas como potencialmente peligrosas, entre ellas el pit bull.

La frecuencia de estos incidentes ha generado preocupación conjunta en las autoridades y en organizaciones de defensa animal, que reclaman regulaciones más estrictas o campañas de concienciación sobre tenencia responsable.

Regulaciones y controversias en torno a los pit bulls en Nueva York

Nueva York carece de una normativa uniforme sobre la tenencia de pit bulls, aunque la NYCHA prohíbe estas razas en sus viviendas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Nueva York no mantiene restricciones legales específicas sobre la tenencia de pit bulls, a diferencia de otros municipios del estado y de varias ciudades estadounidenses.

No obstante, la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus siglas en inglés) prohíbe explícitamente la presencia de pit bulls y otras razas consideradas de alto riesgo en sus complejos habitacionales, lo que ha provocado disputas legales y conflictos entre vecinos.

Muchos arrendadores privados también imponen restricciones contractuales a los inquilinos que deseen tener perros de ciertas razas, especialmente pit bulls y rottweilers.

El periódico estadounidense New York Post ha documentado varios episodios recientes que ilustran la complejidad de la situación. En agosto de 2023, un niño de once años fue atacado por el pit bull de una familiar en el Bajo Manhattan y debió ser hospitalizado por lesiones faciales y en las extremidades.

En otro hecho, registrado en octubre de 2022, la policía retiró varios pit bulls de una vivienda en Staten Island luego de que los animales hirieran a dos menores y una adolescente.

Estos casos se suman a una serie de incidentes mortales: en julio de 2022, una mujer de setenta años murió tras el ataque del perro de su familia en Albertson, Long Island, y apenas un mes después, un bebé perdió la vida en Brooklyn tras ser mordido por un rottweiler, mientras estaba al cuidado de sus hermanos.

El debate sobre la regulación de los pit bulls ha ganado fuerza, especialmente porque la ciudad carece de una normativa uniforme. Algunas voces dentro del concejo municipal han reclamado la elaboración de un registro obligatorio para perros de razas peligrosas, así como la exigencia de seguros de responsabilidad civil para los propietarios.

Paralelamente, organizaciones animalistas sostienen que la clave está en la educación y la socialización temprana de los animales, más que en prohibiciones categóricas.

Intervención policial y episodios de violencia asociados a pit bulls

Diversos episodios violentos recientes en la ciudad, documentados por medios como New York Post, muestran la gravedad de los ataques con pit bulls y otras razas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La participación de la Policía de Nueva York en incidentes relacionados con ataques de perros no es inusual. En 2024, un hombre resultó gravemente herido en una pizzería de la Quinta Avenida cuando un cliente utilizó a su pit bull como arma durante una discusión; el agresor fue acusado de intento de homicidio, detalló New York Post.

Ese mismo año, otro residente falleció en su domicilio en El Bronx tras ser mordido por su propio perro, y la intervención policial concluyó con la muerte del animal.

No solo los ataques directos preocupan a las autoridades, sino también los episodios de violencia derivados de conflictos vecinales por la convivencia con estas mascotas.

En diciembre de 2023, Lenue Moore fue condenado por asesinar a tiros a su vecina, a un hombre y a un pit bull durante una disputa por ladridos persistentes en el Alto Manhattan. En mayo de 2025, Akeem Noray fue detenido tras apuñalar a su propio perro en Brooklyn, episodio que comenzó luego de que el animal lo mordiera.

Según la revista médica británica The Lancet, los ataques de perros en entornos urbanos suelen estar asociados a factores como la falta de socialización, el hacinamiento y la negligencia en el control y adiestramiento de los animales.

El análisis estadístico de incidentes en Nueva York muestra que los pit bulls representan un porcentaje desproporcionado de los ataques que terminan con intervención policial o consecuencias graves para las víctimas.

Tenencia responsable y desafíos regulatorios

Las organizaciones de protección animal insisten en que la solución no reside únicamente en la prohibición de ciertas razas, sino en la promoción de una tenencia responsable, que implique educación en comportamiento animal, control veterinario y sanciones efectivas para quienes incumplan las normas de seguridad.

La Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (ASPCA, por sus siglas en inglés) advierte que restricciones mal diseñadas pueden aumentar el abandono de perros sin reducir necesariamente los ataques. Por ello, recomienda involucrar a propietarios, veterinarios y autoridades locales en la prevención y gestión de riesgos.