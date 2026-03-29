Previo al Mundial, Florida lidera el ranking de los estados más obsesionados con el fútbol en Estados Unidos

Miami será sede de siete partidos de la Copa Mundial en el estadio Hard Rock, consolidando a la ciudad como epicentro futbolístico del estado (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

Florida, uno de los estados anfitriones de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, se posicionó en el sexto lugar entre los más obsesionados con el fútbol en Estados Unidos, según un estudio realizado por SeatPick y citado por el medio Secret Miami.

El informe otorgó al Estado del Sol una “puntuación de obsesión por el fútbol” de 66 sobre 100, resultado de analizar búsquedas como “entradas para la Copa del Mundo” y “clasificación de la FIFA” en Google, ajustadas a la población estatal.

El auge del interés futbolístico en Florida

La investigación de SeatPick revela que el interés digital por el fútbol ha experimentado un aumento del 5000 % en todo el país en los meses previos al torneo, reflejando una transformación significativa en la cultura deportiva estadounidense.

Según el informe, aproximadamente el 50 % de los estadounidenses reconoce una mayor inclinación por este deporte ante la inminencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aunque Florida no ingresó en el top 5, el estado registra cerca de 70.000 búsquedas mensuales relacionadas con la Copa Mundial, lo que implica que uno de cada 450 residentes consulta activamente por entradas, calendarios y clasificaciones, en un contexto donde Miami será escenario de siete partidos en el estadio Hard Rock durante el verano.

Florida ocupa el sexto lugar en el ranking de obsesión por el fútbol en Estados Unidos, según el informe de SeatPick (REUTERS/Marco Bello)

El crecimiento del interés no solo se percibe en las búsquedas digitales, sino también en la expectativa generada por la llegada masiva de visitantes y el impacto económico que el torneo traerá a la región.

La posibilidad de presenciar partidos de la Copa del Mundo en Miami ha intensificado la demanda de boletos y servicios turísticos, consolidando a la ciudad como uno de los epicentros futbolísticos de 2026.

Los estados líderes en la fiebre futbolera

El estudio posiciona a California en el primer lugar del ranking nacional, con la máxima puntuación de 100 puntos y más de 173.000 búsquedas mensuales relacionadas con la Copa Mundial.

Este liderazgo se atribuye a la celebración de partidos en Los Ángeles y Santa Clara, dos de los principales escenarios del torneo.

La Copa Mundial 2026 impulsa 70.000 búsquedas mensuales relacionadas con el torneo en Florida, con uno de cada 450 residentes interesado (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

El grupo de los cinco estados más “obsesionados” lo completan, en orden, Massachusetts, Nueva Jersey, Washington y Connecticut.

Un dato relevante es la presencia de Connecticut en el listado, a pesar de no ser sede oficial de partidos. El estado se destaca por su elevado volumen de búsquedas per cápita, lo que sugiere una comunidad futbolística activa y una fuerte expectativa en torno al evento, aun sin partidos programados en su territorio.

En comparación, la actividad digital de Florida confirma su posición central en la fiebre mundialista. La cifra de búsquedas mensuales y el volumen de consultas per cápita subrayan el entusiasmo de los residentes, en especial ante la oportunidad de recibir a selecciones internacionales y aficionados de todo el mundo en Miami.

El impacto de la Copa Mundial 2026 en Florida y Estados Unidos

El torneo conjunto entre Estados Unidos, México y Canadá se celebrará en 16 ciudades entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, y se espera que tenga un impacto económico y cultural sin precedentes en las regiones anfitrionas.

Según el reporte citado por Secret Miami, la afluencia sobresaliente de visitantes a Miami podría superar los registros históricos, incentivando la inversión en infraestructura, servicios turísticos y actividades vinculadas al fútbol.

La Copa Mundial 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá, se celebrará en 16 ciudades del 11 de junio al 19 de julio de 2026 (REUTERS/Mandel Ngan)

En este contexto, Florida se consolida como un destino estratégico para el fútbol mundial, no solo por la cantidad de partidos que albergará, sino también por el nivel de involucramiento de su población.

El crecimiento exponencial de búsquedas y la demanda anticipada de boletos reflejan una tendencia sostenida que posiciona al estado como uno de los protagonistas de la Copa Mundial 2026.

El estudio de SeatPick confirma que el interés por el fútbol en Estados Unidos está en pleno auge, con Florida entre los líderes nacionales.

La combinación de partidos de alto nivel, infraestructura moderna y una comunidad entusiasta augura un verano histórico para el Estado del Sol y para el fútbol en el país.