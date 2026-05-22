Así puedes verificar si un iPhone es original y evitar caer en estafas

Conoce cómo detectar si un iPhone tiene piezas originales o si es una copia. (EFE)

Comprar un iPhone representa una inversión importante y, precisamente por eso, también se ha convertido en uno de los dispositivos más falsificados del mercado. En países de América Latina, el crecimiento de ventas por internet y equipos de segunda mano ha incrementado el riesgo de fraudes relacionados con celulares clonados, reacondicionados sin aviso o con piezas no originales.

Ante este escenario, conocer cómo verificar la autenticidad de un iPhone se ha vuelto una medida esencial antes de concretar cualquier compra. Apple incorpora varias herramientas técnicas que permiten confirmar si el dispositivo es genuino, si sus componentes son originales y si ha sido manipulado previamente.

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Desde la comprobación del IMEI hasta funciones exclusivas como True Tone, existen distintos métodos que ayudan a detectar irregularidades antes de perder dinero en una posible estafa.

El IMEI y el número de serie son la primera verificación

Uno de los pasos más importantes consiste en revisar el IMEI y el número de serie del equipo. El IMEI, siglas de International Mobile Equipment Identity, funciona como una identificación única para cada teléfono móvil.

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Revisar el número del IMEI del iPhone y que coincida con la caja es importante. (Bloomberg / Daniel Acker)

En un iPhone, estos datos pueden consultarse ingresando a Configuración > General > Información. Allí aparecerán tanto el número de serie como el IMEI de 15 dígitos. La recomendación es comparar esos números con los que figuran físicamente en el dispositivo o en la caja original. Si no coinciden, podría tratarse de un equipo alterado.

Después, el usuario puede ingresar esos datos en el portal oficial de Apple para verificar la cobertura del dispositivo: Apple Check Coverage.

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Si el sistema reconoce el equipo y muestra información coherente sobre modelo, garantía y fecha de compra, hay una alta probabilidad de que el iPhone sea original.

El sitio oficial de Apple también detecta equipos robados

La plataforma de verificación de Apple no solo sirve para confirmar autenticidad. También permite detectar si el dispositivo tiene bloqueos de operador, activación de iCloud o reportes por robo o pérdida.

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Cuando un iPhone aparece en “modo perdido”, significa que está vinculado a otra cuenta y no podrá utilizarse normalmente sin autorización del propietario original.

Apple tiene una web que detecta equipos robados o perdidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Este punto es clave en compras de segunda mano, ya que muchos equipos vendidos informalmente presentan restricciones que el comprador descubre recién después de pagar.

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Además, los celulares falsificados suelen utilizar números de serie inexistentes o copiados de otros equipos legítimos, algo que el sistema oficial puede detectar rápidamente.

True Tone puede revelar si la pantalla es original

Otra herramienta poco conocida para comprobar autenticidad es la función True Tone, disponible en modelos recientes de iPhone. Esta tecnología ajusta automáticamente el color y brillo de la pantalla según la iluminación ambiental. Su funcionamiento depende de sensores y componentes originales certificados por Apple.

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Para comprobarla, el usuario debe abrir el Centro de Control, mantener presionado el ajuste de brillo y buscar la opción True Tone.

Verificar que el True Tone se encuentre activo es importante para los que compran un iPhone.

Si la función no aparece o no genera cambios visibles en la pantalla, podría indicar que el panel fue reemplazado por uno no original. También puede revisarse desde Configuración > Pantalla y Brillo.

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Apple vincula el número de serie de la pantalla con la placa base del equipo. Cuando se instala un panel genérico sin la calibración adecuada, ciertas funciones quedan deshabilitadas automáticamente.

El historial de piezas ayuda a detectar reparaciones no autorizadas

Desde iOS 15.2, Apple añadió una herramienta específica para identificar componentes reemplazados. Dentro de Configuración > General > Información aparece el apartado “Historial de piezas y servicios”. Allí el sistema indica si la batería, pantalla o cámara fueron cambiadas.

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Cuando el equipo muestra mensajes como “Pieza desconocida” o “No se pudo verificar”, significa que el iPhone tiene componentes no originales o reparaciones realizadas fuera de centros autorizados.

Aunque esto no siempre impide el funcionamiento del celular, sí puede afectar rendimiento, batería, calidad de imagen y cobertura de garantía.

iPhone cuenta con herramientas que te ayudan a saber si una pieza ha sido cambiada. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los detalles físicos también ayudan a detectar un iPhone falso

La inspección visual sigue siendo una de las formas más rápidas para detectar imitaciones.

Los iPhone originales se caracterizan por acabados precisos, materiales de alta calidad y ensamblajes sin imperfecciones visibles. Entre los elementos que conviene revisar destacan:

El logotipo trasero, que debe estar perfectamente centrado.

La alineación de botones y puertos.

La respuesta táctil de la pantalla.

El peso del dispositivo.

El ajuste de la bandeja SIM.

Los modelos falsificados suelen presentar diferencias en materiales, colores, brillo de pantalla o acabados metálicos.

Comprar en tiendas autorizadas reduce el riesgo

Aunque las verificaciones técnicas ayudan a evitar fraudes, especialistas recomiendan adquirir dispositivos únicamente en distribuidores autorizados o tiendas reconocidas.

Comprar un iPhone original no solo garantiza acceso a soporte oficial y actualizaciones, sino también mayor seguridad frente a bloqueos, piezas defectuosas o fallos derivados de componentes falsificados.

En un mercado donde las copias son cada vez más sofisticadas, revisar estos detalles puede marcar la diferencia entre una inversión segura y una estafa costosa.