Donald Trump Jr. y Bettina Anderson ya se casaron en Florida antes de la ceremonia oficial en Bahamas

Donald Trump Jr. y Bettina Anderson legalizaron su matrimonio en Florida antes de la celebración programada en Bahamas (REUTERS/Kevin Lamarque)

Una licencia matrimonial del estado de Florida obtenida por la revista People confirmó que Donald Trump Jr. y Bettina Anderson ya se casaron en una ceremonia privada en West Palm Beach el 21 de mayo, antes de la celebración prevista para este fin de semana en Bahamas.

El documento, según reportó People, registró que ambos firmaron la solicitud en West Palm Beach y que el casamiento se realizó en la casa de la hermana gemela de la novia, Kristina Anderson McPherson. La licencia también consignó que el cuñado de Anderson, el abogado inmobiliario Bradley McPherson, ofició la ceremonia.

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La información salió a la luz cuando la pareja mantenía en reserva los detalles del festejo que, según distintas coberturas en Estados Unidos, se realizará en Bahamas. La cronología deja en claro que el paso legal se concretó primero en Florida y que, después, quedó programado un evento social separado.

Donald Trump no estará presente en la celebración en Bahamas

Donald Trump confirmó que no asistirá al festejo de Bahamas por compromisos oficiales y permanencia en Washington (REUTERS/Nathan Howard)

El presidente Donald Trump anunció el 22 de mayo que no asistirá al evento del fin de semana. Lo hizo en un mensaje publicado en Truth Social que luego replicaron medios como CBS News, donde atribuyó su ausencia a compromisos de gobierno y a la necesidad de quedarse en Washington.

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“Si bien deseaba mucho estar con mi hijo, Don Jr., y con la nueva integrante de la familia Trump, su futura esposa, Bettina, las circunstancias relacionadas con el gobierno y mi amor por los Estados Unidos de América no me lo permiten”, escribió.

En la misma publicación, agregó: “Considero importante permanecer en Washington, D.C., en la Casa Blanca durante este importante período”.

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La confirmación del mandatario llegó un día después de haber dejado abierta la posibilidad de viajar. De acuerdo con ABC News, Trump había dicho el 21 de mayo que iba a “tratar” de asistir, pero que “no era un buen momento” por el contexto internacional y otras obligaciones de agenda.

Una nota de CNN citada por medios locales en Estados Unidos sostuvo, a partir de dos fuentes “familiarizadas con los planes”, que la boda se haría en una isla pequeña de Bahamas y que el presidente no estaba en la lista de asistencia.

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Ese enfoque apuntó a un evento de escala reducida y con perfil bajo, en línea con la reserva que rodeó la organización del fin de semana.

Qué dice el documento de Florida sobre el casamiento

No se difundieron detalles públicos sobre la dinámica del festejo en Bahamas, la lista de invitados o el formato del evento social (REUTERS/Kevin Lamarque)

La licencia de matrimonio citada por People aportó los datos más concretos sobre la formalización: la fecha, el lugar y el nombre del oficiante. Según la publicación, Trump Jr. y Anderson firmaron la solicitud en West Palm Beach y realizaron la ceremonia en una residencia privada, lejos del formato de un casamiento masivo o de un evento abierto.

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El registro ubicó como anfitriona a Kristina Anderson McPherson, hermana gemela de la novia, y como oficiante a Bradley McPherson, presentado en el documento como cuñado de Anderson y abogado inmobiliario.

Esos elementos, por su naturaleza administrativa, funcionan como una confirmación de que el vínculo ya quedó legalmente constituido, aun cuando el festejo social continúe en agenda.

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People informó que contactó a representantes de la pareja para obtener más información sobre la ceremonia, su dinámica y los participantes. Hasta el momento, no se difundieron públicamente detalles adicionales sobre invitados, formato, ni sobre si hubo intercambio de votos o una instancia religiosa.

El antecedente del compromiso y el perfil del festejo

Según People, la pareja anunció su compromiso el 15 de diciembre de 2025 durante un evento navideño en la Casa Blanca con una presentación del presidente. Ese dato quedó como el principal hito público previo a la boda ya concretada en Florida.

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Respecto al festejo en Bahamas, la cobertura de CNN apuntó a un evento en una isla pequeña, con invitados acotados, y puso el foco en la ausencia presidencial.

La mención de un plan de celebración separado del trámite legal refuerza la lógica de dos instancias: una unión formal, discreta y en ámbito privado; y un encuentro social posterior, fuera de Estados Unidos.

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Con la ausencia presidencial ya confirmada por el propio Trump, el punto a observar pasa a ser el despliegue del fin de semana y quiénes del entorno familiar participarán. Las fuentes citadas por CNN indicaron que se trataba de una celebración reducida, sin anuncios públicos sobre locación exacta ni lista de asistentes.

El segundo matrimonio de Trump Jr. y su familia

People informó que este es el primer matrimonio de Anderson y el segundo de Trump Jr., de 48 años. El hijo mayor del presidente tiene cinco hijos con su exesposa Vanessa Trump: Kai, de 19; Donald III, de 17; Tristan, de 14; Spencer, de 13; y Chloe, de 11.

Con el casamiento ya formalizado en Florida, la noticia combinó dos planos: la confirmación documental del enlace y la definición política del fin de semana, marcada por la decisión del presidente de permanecer en Washington.

La secuencia, fechada entre el 21 de mayo y el 22 de mayo, ordenó la trama: boda privada primero; anuncio de ausencia después; celebración internacional, por último.