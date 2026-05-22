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La serie documental sobre la Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks introduce material inédito y una estructura de estreno global inédita en televisión

Una megaproducción de HISTORY con acceso exclusivo a registros históricos originales pone en primer plano voces especializadas y relatos de sobrevivientes como nunca se había visto antes

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“SEGUNDA GUERRA MUNDIAL CON TOM HANKS”, una serie documental de 20 episodios que se lanzará globalmente y en simultáneo en HISTORY el próximo lunes 25 de mayo en más de 40 idiomas y 200 territorios, convirtiéndose en uno de los eventos televisivos más ambiciosos del año. (History)

La serie documental “Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks” se ha posicionado como uno de los lanzamientos televisivos más ambiciosos del año al confirmar su estreno global y simultáneo en HISTORY el lunes 25 de mayo. La producción, resultado de diez años de desarrollo con Tom Hanks como narrador, presentador y productor ejecutivo, ofrecerá un recorrido en 20 episodios por el conflicto más devastador del siglo XX, con material de archivo restaurado y registros nunca antes vistos.

El lanzamiento contempla una estrategia de emisión escalonada: los primeros ocho capítulos estarán disponibles desde el lunes 25 de mayo, hasta el inicio de la Copa Mundial de Fútbol, mientras que el segundo bloque debutará tras el cierre del torneo. Esta estructura de distribución representa una apuesta singular por anclar la serie en el calendario de eventos globales, buscando maximizar alcance y permanencia durante la temporada alta de audiencia televisiva.

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Retrato de medio cuerpo de Tom Hanks mirando directamente a la cámara, vestido con un traje oscuro y un cuello alto negro sobre un fondo gris liso
La serie documental 'Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks' debuta en HISTORY con estreno global simultáneo en más de 200 territorios y 40 idiomas. (History)

La producción se distingue por haber accedido a colecciones inéditas de audios históricos recuperados, celuloide original y testimonios exclusivos, integrando el aporte de historiadores internacionales como Antony Beevor, Saul David, Simon Sebag Montefiore y el ganador del Pulitzer Jon Meacham. La colaboración con The National WWII Museum y la participación ejecutiva de Gary Goetzman junto al propio Hanks, en asociación con Nutopia y A+E Factual Studios Group, refuerza la envergadura de un proyecto que busca establecer un estándar técnico y narrativo en el formato documental de gran escala.

El diferencial de archivo y narrativa: el núcleo industrial detrás de la serie

Uno de los datos centrales que eleva a “Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks” por encima de la oferta documental convencional reside en el uso de material nunca visto públicamente. La serie prescinde totalmente de recreaciones ficticias y reconstruye los momentos críticos del conflicto exclusivamente con imágenes restauradas y registros sonoros originales. Esta elección editorial, denunciada por Hanks en sus declaraciones a HISTORY, responde a una tendencia creciente en la industria por privilegiar el acceso a archivos primarios, una veta históricamente restringida por derechos y complejidad técnica.

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Un grupo de seis soldados en uniformes de combate y cascos, uno arrodillado siendo ayudado por otros en una playa de guijarros con el mar al fondo
Los primeros ocho episodios de la serie cubren eventos clave como Blitz, Barbarroja y Pearl Harbor, explorando la expansión inicial del Eje en la Segunda Guerra Mundial. (History)

Ese enfoque permite a la serie revivir sucesos emblemáticos como la invasión de Polonia, el Día D, Stalingrado, la caída de Berlín, Hiroshima y Nagasaki, al tiempo que introduce perspectivas menos exploradas como la guerra submarina, el rol de la propaganda, la resistencia clandestina, la inteligencia y el impacto de la industrialización bélica sobre la conducción militar. La narrativa alterna entre el plano geopolítico —con figuras como Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Joseph Stalin y Adolf Hitler— y el espacio experiencial de soldados y civiles, priorizando el relato humano como eje vertebrador.

Estrategia de emisión y estructura de episodios: una apuesta por el evento global

HISTORY ha diseñado el despliegue de la serie en dos fases, alineando la primera tanda de ocho episodios. Así, cada fase explora los puntos de giro mayores del conflicto: los primeros episodios —El comienzo, Blitz, Barbarroja, Pearl Harbor, La oscuridad cae, La guerra en el mar, Guadalcanal, Operación Antorcha— retratan la expansión inicial y la consolidación del Eje, la deriva hacia la guerra total y la emergencia aliada en África y Asia.

Vista trasera de cuatro niños mirando carteles de propaganda colgados en una valla metálica. Los carteles muestran imágenes de guerra y figuras políticas
La segunda parte de la serie aborda temas como la guerra secreta, la resistencia civil, la criptografía, el Holocausto y el impacto psicológico de la guerra. (History)

El bloque final abarca la guerra secreta a través del espionaje y la inteligencia, el protagonismo de la criptografía y los códigos, la resistencia bajo ocupación y el desenlace en los campos bélicos de Europa y el Pacífico con el desarrollo de la bomba atómica. El abordaje incluye el Holocausto, la resistencia civil y el trauma psicológico latente en la vida cotidiana de millones, conectando la dimensión militar, política y social del conflicto hasta el cierre definitivo en septiembre de 1945.

Producción, colaboradores y propósito: el valor agregado de Tom Hanks

La serie inscribe el nombre de Tom Hanks no solo como narrador y presentador, sino también como productor ejecutivo, en continuidad con una trayectoria vinculada al retrato audiovisual de la Segunda Guerra Mundial a través de títulos como Saving Private Ryan (1998), Band of Brothers (2001), The Pacific (2010), Greyhound (2020) y Masters of the Air (2024). El propio Hanks ha enfatizado para HISTORY que el diferencial radica en cómo las nuevas integraciones de material “permiten mostrar lo que pasó” y no solo narrarlo, reconstruyendo el impacto y el ejemplo de quienes atravesaron el mayor conflicto armado del siglo XX.

Cientos de soldados afroamericanos en uniformes militares verdes oliva forman en terreno arenoso. Un grupo en primera fila sostiene la bandera de EE. UU. y otras banderas rojas
La colaboración con el National WWII Museum y el aporte de historiadores internacionales refuerzan el valor informativo y técnico del documental. (History)

La presencia de expertos internacionales como Tessa Dunlop, James Bulgin, Dan Snow, Guy Walters y figuras de peso militar e historiográfico como Geoffrey Wawro, Rebecca Grant, Doug Douds y Wesley Clark consolida la apuesta documental como referencia informativa y visual para audiencias globales durante 2024.

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