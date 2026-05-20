Estados Unidos abordó un buque petrolero con bandera iraní en el golfo de Omán

El Comando Central de Estados Unidos ordenó inspeccionar el M/T Celestial Sea cuando navegaba rumbo a un puerto iraní

En el golfo de Omán, el ejército de Estados Unidos abordó un buque petrolero con bandera iraní, llamado M/T Celestial Sea, bajo sospecha de intentar vulnerar el bloqueo naval impuesto por Washington. La operación ocurrió en un momento de alta tensión con el régimen de Irán, atravesado por la presión para forzar la reapertura del estrecho de Ormuz y avanzar hacia un acuerdo que ponga fin a la guerra.

El Comando Central del ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ordenó inspeccionar el buque cuando la nave se dirigía a un puerto iraní. Las fuerzas estadounidenses registraron la embarcación, ordenaron a la tripulación modificar el rumbo y luego liberaron el barco. Fue al menos la quinta interceptación de un buque comercial desde que la administración de Donald Trump impuso el bloqueo a mediados de abril, pocos días después del cese al fuego que buscó abrir el estrecho de Ormuz y facilitar un acuerdo de paz.

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En semanas previas, las fuerzas de Estados Unidos interceptaron otros buques petroleros vinculados al contrabando de crudo iraní: uno en la bahía de Bengala y otro entre Sri Lanka e Indonesia. Además, en otra operación, militares estadounidenses inutilizaron dos petroleros iraníes tras un intercambio de disparos con fuerzas de Irán en el estrecho de Ormuz. Washington sostuvo que los barcos intentaron romper el bloqueo y afirmó que, días antes, se frustraron ataques iraníes contra tres buques de la Marina y que se atacaron instalaciones militares en respuesta.

Estados Unidos interceptó en semanas recientes varios buques petroleros vinculados al contrabando de crudo iraní (Europa Press)

Antes del bloqueo, Teherán autorizaba el paso de embarcaciones consideradas “amistosas” a cambio de tarifas elevadas, lo que derivó en acusaciones de manipulación sobre la economía global. Desde entonces, la administración estadounidense sostuvo la presión militar y diplomática, con períodos de tensión y pausas operativas, mientras continuaron los intentos de negociación.

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Sin embargo, el régimen informó que 26 buques cruzaron el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas bajo la supervisión y coordinación de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Entre las embarcaciones figuran petroleros, portacontenedores y otros navíos comerciales, todos con autorización expresa de las autoridades iraníes.

Por otro lado, Donald Trump declaró que tanto la Armada como la Fuerza Aérea de Irán “han desaparecido” y planteó que la única incógnita ahora es si Estados Unidos regresará para “rematar la faena” o si Irán aceptará firmar un acuerdo. El presidente realizó estas afirmaciones durante un discurso frente a los egresados de la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos.

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Trump afirmó que concedió a Irán un plazo breve para negociar, antes de suspender una nueva ofensiva militar (Reuters)

“Todo ha desaparecido. Su Armada ha desaparecido. Su Fuerza Aérea ha desaparecido. Prácticamente todo. La única pregunta es: ¿vamos y terminamos el trabajo? ¿Van a firmar un documento? Veamos qué pasa “, dijo Trump.

Preguntado sobre el acuerdo con Irán y la posición de Israel, Trump señaló sobre el primer ministro Benjamín Netanyahu lo siguiente: “Él hará lo que yo quiera que haga. Muy, muy buen hombre. Él hará lo que yo quiera que haga, y es un gran tipo. No olvides, fue un primer ministro en tiempos de guerra “.

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Donald Trump sostuvo que concedió a Teherán un plazo breve para avanzar en las negociaciones y señaló que estuvo a punto de autorizar una nueva ofensiva militar, pero canceló la orden tras recibir contactos diplomáticos de último minuto.

(Con información de AP)

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