Kevin Warsh asumió como nuevo presidente de la Reserva Federal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el futuro presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en el Salón Este de la Casa Blanca durante la ceremonia de juramento de Warsh, en Washington, D.C., Estados Unidos, el 22 de mayo de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Kevin Warsh juró este viernes como nuevo presidente de la Reserva Federal en una ceremonia celebrada en la Sala Este de la Casa Blanca, un escenario poco habitual para este tipo de actos que subraya el respaldo del presidente Donald Trump a su candidato para liderar el banco central más influyente del mundo.

El juez de la Corte Suprema Clarence Thomas administró el juramento. Entre los asistentes figuraron el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) John Ratcliffe, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el juez Brett Kavanaugh, además de empresarios y miembros del Partido Republicano.

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Trump afirmó durante el acto que desea que Warsh actúe “totalmente independiente”. “No me mires a mí, no mires a nadie, simplemente haz lo tuyo”, declaró el mandatario. No obstante, en el mismo discurso sostuvo que la Fed “ha perdido el rumbo en años recientes” y anticipó que Warsh impulsará políticas de “crecimiento económico positivo”.

La elección del recinto avivó las dudas sobre la autonomía del organismo. La gran mayoría de los presidentes de la Fed han prestado juramento en ceremonias de bajo perfil en la sede del banco central. El precedente más cercano al acto de este viernes fue el de Alan Greenspan, quien en 1987 juró en esa misma Sala Este ante el entonces presidente Ronald Reagan.

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Warsh, de 56 años, sucede a Jerome Powell, cuyo mandato como presidente concluyó la semana pasada. Powell, quien también fue nominado originalmente por Trump en 2017, permanecerá como miembro de la Junta de Gobernadores hasta 2027. La relación entre ambos se deterioró de forma progresiva desde el regreso de Trump al poder en enero de 2025, cuando el mandatario comenzó a exigir públicamente recortes más agresivos en las tasas de interés.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa cómo el juez de la Corte Suprema Clarence Thomas toma juramento al nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, con la esposa de Warsh, Jane Lauder, a su lado, en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 22 de mayo de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

El Departamento de Justicia llegó a abrir una investigación penal contra Powell por el presunto manejo irregular de fondos en las obras de reforma de la sede del banco central, aunque la cerró tras las críticas recibidas. El asunto quedó en manos del inspector general interno de la institución.

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Warsh asume el cargo en un momento de presión inflacionaria aguda. El precio del petróleo ha superado los USD 100 por barril a raíz de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que ha encarecido los combustibles, perturbado los mercados financieros y reavivado los temores sobre la evolución de los precios. A ello se suman los elevados aranceles a la importación y el aumento de los costos de los servicios públicos.

El gobernador de la Fed Christopher Waller —nominado por Trump y entrevistado para el cargo que finalmente obtuvo Warsh— señaló este viernes que el banco central debería abandonar el “sesgo de flexibilización” en sus perspectivas de política monetaria y dejar abierta la posibilidad de una subida de tasas. “La Fed debería dejar claro que una bajada de tasas no es más probable en el futuro que una subida de tasas”, afirmó Waller, según se informó. Sus declaraciones refuerzan una percepción de mercado que ya apunta hacia una política monetaria más restrictiva.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa al nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, mientras este pronuncia su discurso durante la ceremonia de juramento en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 22 de mayo de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Warsh llega con un historial de críticas a la gestión reciente del banco. Cuestionó la política de tasas bajas tras la pandemia de covid-19, a la que atribuye en parte el mayor repunte inflacionario de Estados Unidos en cuatro décadas, registrado entre 2021 y 2022. Más recientemente, ha coincidido con Trump en la conveniencia de reducir los costos de financiación, argumentando que los avances en inteligencia artificial (IA) permitirán un crecimiento más rápido sin presionar los precios. Varios funcionarios de la Fed discrepan de esa tesis, en parte porque la misma tecnología ha sido señalada como causa de despidos masivos en el sector informático.En su discurso tras asumir el cargo, Warsh prometió “liderar una Reserva Federal orientada a la reforma” y afirmó que “estos años pueden traer una prosperidad sin parangón que eleve el nivel de vida de los estadounidenses de todos los ámbitos”. Recordó que el mandato de la Fed es “promover la estabilidad de precios y el máximo empleo” y sostuvo que, cuando esos objetivos se persiguen “con sabiduría y claridad, independencia y determinación, la inflación puede ser más baja, el crecimiento más sólido y el salario real más alto”.

En su audiencia de confirmación en el Senado, Warsh había advertido: “La inflación es una elección de la Fed”, en referencia al control que el organismo ejerce sobre las tasas de interés a corto plazo como instrumento para modular el gasto y contener los precios. La Fed lleva más de cinco años sin alcanzar su objetivo del 2% y actualmente se sitúa más de un punto porcentual por encima de ese umbral.

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Bessent, al retirarse de la ceremonia, predijo ante la prensa que Warsh “hará lo correcto para la inflación y el crecimiento”. La próxima reunión del banco central está programada para los días 16 y 17 de junio, cuando los responsables de la política monetaria votarán sobre las tasas de interés, publicarán una nueva declaración de política y presentarán proyecciones económicas actualizadas.

(Con información de EFE, AFP, AP y Reuters)

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