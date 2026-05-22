El ex primer ministro Gabriel Attal anunció su candidatura presidencial en Francia

Attal oficializó su postulación en Mur-de-Barrez, destacando la necesidad de política cercana a la ciudadanía fuera de París. (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)

Gabriel Attal, quien fuera el primer ministro más joven de Francia, anunció este viernes su candidatura a la presidencia del país, convirtiéndose así en el segundo centrista de peso en sumarse a la carrera para suceder a Emmanuel Macron, cuyo mandato concluye en 2027.

El anuncio se produjo en la plaza del mercado de Mur-de-Barrez, una localidad rural del centro-sur de Francia, donde el político se reunió con vecinos antes de dirigirse a los periodistas. Señaló: “El día que nos quedemos encerrados en oficinas parisinas, en ministerios, será el día en que la política se detenga”.

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Attal, de 37 años, cumplirá 38 en marzo de 2027, semanas antes de los comicios. Prometió convertir al país en “la principal potencia europea” y advirtió que la política se ha reducido a “cincuenta matices de gestión de la decadencia”.

Con una carrera que arrancó a principios de sus veinte años, Gabriel Attal fue elegido diputado a la Asamblea Nacional en 2017. Ganó proyección nacional como portavoz del gobierno durante la pandemia de covid-19, antes de ocupar las carteras de Presupuesto y Educación. Como titular de esta última, prohibió el uso de la abaya —túnica larga utilizada por algunas mujeres musulmanas— en los centros escolares, en nombre del principio de laicidad.

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Macron y Attal, durante los actos por el 80° aniversario de la Liberación de París, el 25 de agosto de 2024, cuando el político aún ocupaba el cargo de primer ministro. (EFE/EPA/TERESA SUÁREZ/POOL)

Fue nombrado primer ministro en enero de 2024, pero su mandato duró apenas siete meses. Concluyó tras la decisión de Emmanuel Macron de disolver la Asamblea Nacional, decisión a la que se opuso y que derivó en meses de bloqueo político. Desde entonces, asumió la dirección del partido Renacimiento, cuya estructura le ofrece una plataforma para una campaña de alcance nacional.

El mes pasado, publicó unas memorias en las que aborda su infancia, la muerte de su padre y el acoso que sufrió por su orientación sexual. La obra incluye un capítulo dedicado a su relación con el comisario europeo y ex ministro Stéphane Séjourné, a quien describe como “el hombre de mi vida”.

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Fue el primer jefe de gobierno abiertamente gay en la historia del país. Su principal opositor dentro del bloque centrista, Édouard Philippe, ha mantenido su vida personal alejada del foco mediático desde que anunció su candidatura.

Encuestas posicionan a Attal con hasta 14% en primera vuelta, lejos del 25% de Édouard Philippe, en un escenario electoral fragmentado por el avance de la Agrupación Nacional y Mélenchon. (Foto AP/Thomas Padilla)

Con su postulación, el parisino se suma a un escenario ya poblado de candidatos. El primero en marcar territorio dentro del espacio centrista fue Édouard Philippe, ex primer ministro de 55 años que conduce el partido Horizontes. Por la izquierda radical compite Jean-Luc Mélenchon, de 74 años.

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Del lado de la extrema derecha, la Agrupación Nacional (RN) apunta a su mejor resultado histórico, con Marine Le Pen, de 57 años, o Jordan Bardella, de treinta, como posibles candidatos.

Según encuestas citadas por Reuters, Attal obtendría hasta un 14% en primera vuelta, frente a hasta un 25% para Philippe. Un miembro del entorno del candidato de Horizontes fue directo: “Attal no será presidente. La gente no votará por Macron por tercera vez”.

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Ambos acordaron evaluar a principios de 2027 quién retira su candidatura en favor del otro. De no lograrlo, un centro fragmentado podría producir una segunda vuelta entre la Agrupación Nacional (RN) y Jean-Luc Mélenchon.

(Con información de AFP y Reuters)

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