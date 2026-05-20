Estados Unidos

Impactante video: un vehículo estalla frente al Toro de Wall Street en Nueva York

El acontecimiento ocurrió en la mañana de este martes en la zona del Bajo Manhattan

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Un auto se prendió fuego y explotó este martes cerca del Toro de Wall Street en Nueva York. (@daviddelapaz en X)

Un auto se prendió fuego y explotó este martes cerca del Toro de Wall Street en Nueva York. Según la cadena estadounidense CNN, los peatones corrieron a esconderse en el Bajo Manhattan.

En las imágenes difundidas en redes sociales por personas presentes en el lugar, se pueden ver llamas altas y humo.

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Un auto se prendió fuego y explotó este martes cerca del Toro de Wall Street en Nueva York.
Un auto se prendió fuego y explotó este martes cerca del Toro de Wall Street en Nueva York.

De acuerdo a Univisión+, las autoridades no reportaron heridos y el fuego fue controlado por los bomberos minutos después. La causa del incidente sigue bajo investigación.

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