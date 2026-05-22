El Pentágono desclasifica una segunda tanda de archivos sobre ovnis en un portal oficial del gobierno

El Pentágono de Estados Unidos publicó una segunda tanda con 51 clips y otros materiales en un portal oficial. (X: @AlertaNewsPlus)

El Pentágono, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, publicó el viernes 64 archivos nuevos sobre ovnis y FANI, una segunda entrega ordenada por el presidente Donald Trump que amplió la desclasificación iniciada dos semanas antes y sumó videos, audios y documentos, entre ellos el testimonio de un oficial de inteligencia que describió encuentros cercanos en 2025 a bordo de un helicóptero militar.

Según el repositorio oficial del gobierno de Estados Unidos, la publicación reunió 6 archivos PDF, siete audios y 51 videos incorporados al portal PURSUE tras un pedido de la Cámara de Representantes.

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De acuerdo con la AARO, la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO), una oficina militar estadounidense, el material se difundió como parte de un proceso de revisión y desclasificación coordinado por esa oficina, con apoyo interagencial.

Según la ficha institucional del portal, la segunda entrega se liberó el 22 de mayo de 2026, después de un primer lote difundido el 8 de mayo de 2026. De acuerdo con una declaración atribuida al secretario de Guerra Pete Hegseth, la iniciativa buscó “traer transparencia” sobre el manejo de información oficial vinculada a estos reportes.

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Los materiales fueron localizados por la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, la dependencia militar encargada de investigar encuentros con fenómenos anómalos no identificados. Según la descripción oficial del repositorio, muchos de esos archivos no tuvieron una cadena de custodia verificada y las reseñas adjuntas indicaron cuándo y dónde probablemente fueron registrados.

Antecedentes y primera entrega

La Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios coordinó la desclasificación con el objetivo de aportar transparencia sobre fenómenos anómalos no identificados (Departamento de Guerra de Estados Unidos)

La divulgación llegó después de un primer lote subido al nuevo portal dos semanas antes. Ese conjunto incluyó páginas desclasificadas de expedientes del FBI sobre casos de ovnis, informes de pilotos militares sobre encuentros inusuales, cables diplomáticos sobre incidentes en distintos países y fotografías de misiones de la NASA, la agencia espacial estadounidense.

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Los nuevos videos y la procedencia del material

Los 51 videos liberados muestran incidentes captados entre 2018 y 2023 en la zona del Comando Central de Estados Unidos, incluido el Golfo Pérsico (Departamento de Guerra de Estados Unidos)

Los 51 videos de esta segunda entrega mostraron imágenes infrarrojas granuladas captadas por cámaras y sensores militares. Según el Pentágono, muchos de esos registros correspondieron a incidentes ocurridos entre 2018 y 2023 en la zona de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos, incluido el Golfo Pérsico.

Según la documentación del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, la Task Force sobre Desclasificación de Secretos Federales envió el 31 de marzo de 2026 una carta al secretario de Guerra para solicitar una lista de videos vinculados a avistamientos reportados como UAP, con un plazo de entrega fijado para el 14 de abril de 2026.

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Uno de los clips más notorios pareció mostrar el momento en que un avión de combate derribó un objeto no identificado sobre el lago Hurón en 2023.

Reportes posteriores citados en la reseña del propio repositorio indicaron que el objeto podría haber sido un globo operado por un grupo de aficionados.

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Otro video, fechado en 2022 y sin ubicación especificada, mostró varios objetos esféricos que entraban y salían del agua cerca de un submarino. El Pentágono señaló que cada clip fue acompañado por una descripción.

Según el listado del repositorio, los documentos incorporaron relatos históricos de avistamientos, un informe sobre actividades de inteligencia soviéticas y archivos del Departamento de Energía sobre reportes de ovnis. Entre ellos figuró un expediente vinculado a PANTEX, una instalación del arsenal nuclear.

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El testimonio de un oficial de inteligencia sobre una misión en 2025

El testimonio de un oficial de inteligencia narra encuentros cercanos con UAP durante una misión en helicóptero militar en 2025, con avistamientos de orbes naranjas y brillantes (Departamento de Guerra de Estados Unidos)

El documento principal de la nueva entrega fue el testimonio escrito de un oficial superior de inteligencia en activo sobre una misión de fines de 2025. El militar detalló lo que vio mientras investigaba informes previos de avistamientos desde un helicóptero militar.

El oficial escribió que él y la tripulación tuvieron “una serie de encuentros cercanos con UAP que duraron más de una hora” durante esa operación. También describió: “A lo lejos, vimos innumerables orbes naranjas que se movían en todas direcciones contra el telón de fondo de la montaña. El espectáculo duró varios minutos antes de desvanecerse”.

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En el mismo documento agregó: “Los pilotos y yo (a simple vista) observamos dos grandes orbes que brillaron intensamente uno al lado del otro, cerca del helicóptero, inmóviles y justo encima del disco del rotor a nuestra derecha. Eran ovalados, naranjas con un centro blanco o amarillo, y emitían luz en todas direcciones”.

Ese testimonio señaló que tanto el oficial como el resto de la tripulación “se quedaron prácticamente sin palabras tras estas observaciones”.

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Los siete archivos de audio incluidos en la publicación registraron grabaciones de astronautas de la NASA, la agencia espacial estadounidense, durante las misiones Apolo y Mercury sobre observaciones realizadas en el espacio. Según la NASA, las “luciérnagas” correspondieron a condensación congelada desprendida del cuerpo de la nave espacial y el aspecto blanco verdoso se debió al reflejo de la luz solar sobre ese material.