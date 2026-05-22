Exasistente de Matthew Perry busca reducir su condena y afirma que “no podía decirle que no” al actor de ‘Friends’

Matthew Perry murió el 28 de octubre de 2023 en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles a los 54 años. (Europa Press)

El exasistente personal de Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, de 60 años, solicitó una sentencia reducida días antes de su audiencia, programada para el 27 de mayo. En documentos judiciales obtenidos por TMZ, Iwamasa sostuvo que, como empleado del actor, le era imposible “simplemente decirle que no” cuando Perry le solicitaba ketamina, la sustancia que terminó con su vida en octubre de 2023.

Iwamasa fue el primero de los cinco imputados en llegar a un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir ketamina causando la muerte, y a cambio acordó ser testigo clave contra otros acusados en el caso.

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En los documentos presentados ante el tribunal, Iwamasa rechazó el argumento de los fiscales, quienes sostienen que él pudo haberse negado a cumplir los pedidos del actor. Según su versión, como empleado, “actuó en todo momento relevante bajo las instrucciones de [Perry] y no según su propio criterio”.

El asistente personal Kenneth Iwamasa admitió haber administrado ketamina a Matthew Perry sin formación médica adecuada. (LinkedIn)

Su abogado amplió ese argumento al señalar que la relación laboral de Iwamasa con Perry quizás “lo habilitó para participar más fácilmente en la conspiración para distribuir drogas a la víctima que a un hombre cualquiera en la calle”, aunque añadió que otras personas se involucraron de forma más significativa. Según la defensa, la “retórica” de que Iwamasa podía haber dicho que no “ignora por completo su particular vulnerabilidad a la dinámica relacional en la que cayó con la víctima”.

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El papel de Iwamasa en la muerte de Perry

Matthew Perry fue hallado muerto el 28 de octubre de 2023 en el jacuzzi de su residencia en Los Ángeles, a los 54 años. El médico forense determinó que la causa de muerte fue el “efecto agudo de la ketamina”, aunque el certificado de defunción también consignó ahogamiento, enfermedad coronaria y efectos de buprenorfina como factores contribuyentes.

Iwamasa admitió haber inyectado a Perry con múltiples dosis de ketamina durante sus últimas horas de vida. En 2024, la fiscalía federal acusó formalmente a cinco personas por conspiración y distribución de ketamina vinculadas al fallecimiento del actor que interpretó a Chandler Bing en la serie Friends.

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La muerte de Matthew Perry desencadenó una investigación federal sobre distribución ilegal de ketamina (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

La madre de Perry: “Confiamos en un hombre sin conciencia”

Mientras se espera la sentencia de Iwamasa, la familia del actor también esbozó argumentos al tribunal para pedir una condena justa.

“Matthew confiaba en Kenny. Nosotros confiábamos en Kenny”, escribió la madre de Perry, Suzanne Morrison.

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Además, señaló que “el trabajo más importante de Kenny, con creces, era ser el compañero y guardián de mi hijo en su lucha contra la adicción”. Sin embargo, en lugar de protegerlo, Iwamasa “facilitó y encubrió el consumo ilegal de drogas, consiguió una fuente de suministro y luego otra. Le inyectó las drogas a Matthew aunque no tenía ninguna calificación para ello”.

Morrison también describió el comportamiento de Iwamasa tras la muerte del actor, a quien acusó de mantenerse cerca de la familia con aparente buena voluntad: “Cuando mató a mi hijo, me vigiló de cerca. Me enviaba canciones, dibujó un pequeño mapa para ayudarme a orientarme en el cementerio”. Afirmó que Iwamasa incluso “insistió en hablar en el funeral de Matthew” y “se aferró a mí y a la familia como si fuera de alguna manera el bueno que trató de salvar a Matthew”.

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La carta concluyó con una frase lapidaria: “Confiamos en un hombre sin conciencia, y mi hijo pagó el precio”.

Las sentencias a los otros acusados

Jasveen Sangha, quien se hacía llamar 'la reina de la ketamina', recibió la condena más severa del caso (Créditos: Instagram/Jasveen Sangha. AP)

El caso involucró a cinco personas. Jasveen Sangha, proveedora de drogas, recibió la pena más severa: 15 años de prisión. Ella se declaró culpable de tres cargos de distribución de ketamina, uno de distribución con resultado de muerte y uno por utilizar su domicilio para la distribución de sustancias.

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El consejero de adicciones Erik Fleming fue condenado a dos años de prisión y tres años de libertad condicional. El doctor Salvador Plasencia, quien proveyó ketamina a Perry más allá de lo que el médico habitual del actor estaba dispuesto a recetar, recibió dos años y medio de cárcel, dos años de libertad condicional y una multa de 5.600 dólares. El doctor Mark Chavez, quien entrego las dosis de ketamina a Plasencia, fue sentenciado a ocho meses de confinamiento domiciliario y tres años de libertad vigilada; además, ya entregó su licencia médica.

La sentencia de Iwamasa se conocerá el próximo 27 de mayo.

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