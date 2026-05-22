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Los mercados energéticos siguen volátiles ante falta de avances en la negociación entre Estados Unidos e Irán

La incertidumbre geopolítica y la ausencia de resultados concretos en el diálogo bilateral han acentuado las tensiones, dificultando la normalización del suministro global de hidrocarburos y provocando caídas en los precios semanales

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El buque cisterna de petróleo y productos químicos "Bald Man" en el puerto de Fujairah, mientras el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán limita el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, 6 de mayo de 2026. REUTERS/Amr Alfiky/Foto de archivo
El buque cisterna de petróleo y productos químicos "Bald Man" en el puerto de Fujairah, mientras el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán limita el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, 6 de mayo de 2026. REUTERS/Amr Alfiky/Foto de archivo

El petróleo cerró la semana con una leve recuperación el viernes, aunque acumuló pérdidas semanales superiores al 7,5% en un mercado dominado por la incertidumbre sobre las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en julio avanzó un 0,94% hasta los USD 103,54, según datos del mercado de futuros del Intercontinental Exchange (ICE) de Londres. Su referencia estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para el mismo mes, ganó un 0,26% hasta USD 96,60, aunque en el cómputo semanal retrocedió un 8,5%.

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El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio declaró el viernes que hubo un “ligero avance” en las conversaciones con Irán, aunque advirtió que Teherán no puede imponer un sistema de peaje en el estrecho de Ormuz. El presidente Donald Trump, por su parte, aseguró durante la ceremonia de posesión del nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, que Irán “se muere por llegar a un acuerdo” con Washington.

Desde el lado iraní, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, contradijo ese optimismo al afirmar que las conversaciones no han llegado a un punto en el que se pueda decir que “un acuerdo está cerca”. Las posiciones de ambas partes siguen muy alejadas, especialmente en torno a la exigencia de Washington de que Irán abandone por completo su programa nuclear y entregue los 400 kilogramos de uranio enriquecido en su poder, según Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

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En ese marco diplomático, el jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, viajó el viernes hacia Teherán para mantener reuniones con dirigentes iraníes, confirmaron a la AFP fuentes de seguridad en Pakistán. El país actúa como mediador en las negociaciones destinadas a poner fin al conflicto entre Washington y Teherán.

Contenedores de petróleo en el puerto de Fujairah, mientras el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán limita el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, 6 de mayo de 2026. REUTERS/Amr Alfiky
Contenedores de petróleo en el puerto de Fujairah, mientras el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán limita el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, 6 de mayo de 2026. REUTERS/Amr Alfiky

Phil Flynn, analista de The Price Futures Group, advirtió a la AFP que “el proceso no ha hecho más que comenzar” y que no hay que “sacar conclusiones precipitadas”. Para los analistas de Eurasia Group, “el riesgo de escalada” sigue siendo real “a pesar de la intensificación de los esfuerzos diplomáticos”.

El bloqueo del estrecho de Ormuz —por el que, en condiciones normales, transita cerca de una quinta parte del crudo mundial— agrava la presión sobre el suministro global. Según el último informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el cierre ha privado al mercado de más de 1.000 millones de barriles provenientes de los países del golfo Pérsico, con más de 14 millones de barriles diarios retenidos sin poder salir.

El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, advirtió el lunes que el colchón que ofrecían las reservas comerciales acumuladas antes de la guerra y del cierre del estrecho se agotará en cuestión de semanas. La AIE ya había dado la voz de alarma el 13 de mayo sobre el descenso récord de esas reservas a medida que el conflicto en Oriente Medio se prolonga. Barbara Lambrecht, analista de Commerzbank, subrayó que cuanto más se prolongue la paralización del estrecho, “más tendremos que recurrir a las reservas”.

Los analistas de ING señalaron que los mercados buscan “señales de progreso” en un posible acuerdo, pero advirtieron que “no es la primera vez que un acuerdo parece estar cerca y luego fracasa”. En ese sentido, anticiparon que “un amplio sector del mercado se mostrará más escéptico ante las señales positivas”.

Fawad Razaqzada, analista de mercado de StoneX, afirmó en su boletín del viernes que los mercados están “hartos” de las informaciones contradictorias y “quieren ver resultados concretos ahora y no más mensajes vagos de Trump ni titulares falsos”. A su juicio, el único acuerdo viable en el corto plazo sería uno temporal, “que podría permitir la reapertura del estrecho de Ormuz por un tiempo limitado mientras ambas partes negocian un acuerdo” definitivo.

(Con información de AFP y EFE)

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