3 ciudades de Florida lideran las preferencias para jubilarse en 2026

Florida lidera las preferencias de jubilados estadounidenses con 3 lugares distintivos gracias a su clima cálido y calidad de vida (Canva)

La geografía de la jubilación en Estados Unidos presenta, para el año 2026, una clara predilección por el estado de Florida, donde tres ciudades destacan entre las mejores opciones según las preferencias expresadas por residentes retirados.

De acuerdo con el informe 2026 Best Places to Retire elaborado por The Motley Fool, citado por USA Today, las ciudades de Fort Lauderdale, St. Augustine y Quincy encabezan la lista, reflejando una combinación de clima soleado, calidad de vida y características locales que atraen a quienes buscan un destino para vivir su retiro.

1. Fort Lauderdale: líder en valoración y atractivos fiscales

Fort Lauderdale se posiciona como la mejor ciudad para retirarse en 2026, según el informe de The Motley Fool (Canva)

El listado, resultado de una encuesta realizada a 2.000 estadounidenses jubilados, revela una puntuación total de 64 sobre 100 para Fort Lauderdale, la localidad con mejor valoración.

Este destino, apodado “la Venecia de América” por sus numerosos canales, disfruta de un promedio de 246 días de sol cada año y una extensa franja costera sobre el Atlántico. La ausencia de impuesto estatal sobre la renta figura como uno de los principales atractivos fiscales detectados por USA Today.

No obstante, la publicación puntualiza que los precios de la vivienda y los tributos inmobiliarios superan la media del sur de Florida, mientras que la tasa de criminalidad y la congestión vehicular representan desafíos frecuentes para los residentes.

2. St. Augustine: historia, cultura y turismo todo el año

St. Augustine destaca por su historia, vida cultural y atractivos turísticos, ocupando el segundo puesto entre los mejores destinos de retiro (Google Maps)

En segunda posición se ubica St. Augustine, también con una calificación destacada: 59 sobre 100. Esta ciudad, la más antigua de Estados Unidos, se distingue por su oferta histórica, climatología favorable y una vida cultural marcada por la variedad de locales musicales y restaurantes.

El informe de The Motley Fool, resalta que el atractivo turístico provoca una alta afluencia de visitantes durante todo el año, lo que repercute tanto en la movilidad como en las rutinas cotidianas de los residentes.

3. Quincy: ambiente rural y menor costo de vida

Quincy ofrece la tranquilidad de la Florida rural y un costo de vida más bajo, aunque presenta limitaciones en servicios básicos (Old Houses USA)

El tercer lugar pertenece a Quincy, en el condado de Gadsden, con la misma puntuación de 59 sobre 100. Esta localidad, con menos de 8.000 habitantes, es valorada por mantener el ambiente tradicional de la Florida rural y un costo de vida inferior al promedio nacional.

Sin embargo, los resultados de la encuesta anticipan limitaciones en la oferta de servicios básicos como restauración, comercios y atención sanitaria, obligando a los habitantes a desplazarse a ciudades cercanas, como Tallahassee, para satisfacer ciertas necesidades.

La preferencia sistemática por ciudades de Florida evidencia, según el análisis realizado recientemente, una inclinación de los jubilados por el clima cálido y la facilidad de disfrutar actividades al aire libre.

Las diversas playas, los espacios históricos y la vitalidad cultural configuran un mosaico atractivo, en el que cada ciudad sobresale por características particulares: desde la modernidad de Fort Lauderdale, pasando por la herencia colonial de St. Augustine, hasta la tranquilidad y el menor costo de vida en Quincy.

El turismo intensivo en St. Augustine impacta la movilidad y la rutina diaria de sus residentes jubilados (Google Maps)

El informe ofrece una instantánea de las prioridades de quienes buscan destino para su retiro en 2026. La información recabada por The Motley Fool y difundida por el USA Today expuso tanto los beneficios climáticos, económicos y de estilo de vida que distinguen a Florida, como los desafíos vinculados a la infraestructura, el turismo y el acceso a servicios esenciales.

La publicación también señaló que otras ciudades del sur de Estados Unidos figuran en informes paralelos de la misma fuente, abriendo el abanico de alternativas para futuras generaciones de retirados.