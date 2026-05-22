Billy Joel rechazó su película biográfica no autorizada: “Es un error legal y profesional”

El intérprete de 'Piano Man' se pronunció contra la producción basada en su juventud

El músico estadounidense Billy Joel criticó públicamente el proyecto Billy & Me, basado en la visión de su primer mánager Irwin Mazur, y aseguró que no autorizó la producción ni cedió los derechos sobre su vida o su música. El filme, dirigido por John Ottman, se rodará sin la participación ni el consentimiento del artista.

El anuncio de la película generó controversia desde el primer momento. El largometraje está centrado en la juventud del artista y narrado desde la perspectiva de Irwin Mazur, quien fue su primer mánager, y sigue avanzando sin el aval del artista. Joel, por medio de su representante, advirtió que los productores no poseen los derechos necesarios para utilizar su historia o su música.

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De acuerdo con un comunicado citado por el medio especializado Variety, el entorno de Billy Joel notificó desde 2021 a los responsables del proyecto que carecen de los derechos sobre la vida y el repertorio musical del artista. El cantante advirtió que cualquier intento de seguir adelante con la producción sin su consentimiento constituiría un “error legal y profesional”.

Producción y derechos legales

La cinta, impulsada por el exmánager Irwin Mazur, avanza enfocada en los primeros años de Billy Joel (Captura de video)

El guionista Adam Ripp explicó al medio especializado The Hollywood Reporter que la película no utilizará canciones originales de Joel y que el guion se centrará en su entorno y relaciones en la década de 1960 y principios de la década de 1970. La producción ostenta los derechos exclusivos sobre la vida de Mazur y de Jon Small, amigo de Joel y coproductor ejecutivo del filme.

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La historia abarca los primeros años musicales de Joel, desde su experiencia con la banda The Hassles hasta el efímero proyecto Attila, que formó junto a Jon Small. Además, el relato incorpora episodios personales complejos, como la relación del músico con Elizabeth Weber y las crisis que influyeron en su trayectoria artística, antes del éxito que alcanzó con Piano Man en 1973.

Reacciones y perspectivas del entorno

Jon Small, consultor y coproductor ejecutivo, sostiene que Billy & Me se convertirá en el retrato más veraz de la juventud de Billy Joel, respaldado por personas de su círculo cercano. El director John Ottman subrayó el propósito de la película de plasmar la humanidad y las interacciones personales que marcaron los años formativos del artista neoyorquino.

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El filme, dirigido por John Ottman, explorará la juventud del astro de la música, pero lo hará sin las emblemáticas melodías que marcaron su carrera - REUTERS/Mike Blake

La postura del artista sigue siendo firme en torno a la falta de autorización para la biografía y el uso musical. El cantante insistió en que los creadores del filme carecen de legitimidad para contar su historia bajo esta óptica, al carecer tanto de sus derechos personales como de su catálogo musical.

Debate legal y biografías no autorizadas

A pesar del entusiasmo de los productores, la cinta se desarrollará sin autorización ni música original, poniendo el foco en una disputa común en la industria del entretenimiento sobre los límites legales y éticos de las biografías no autorizadas. Este tipo de producciones, que se basan en la experiencia de terceras personas como Irwin Mazur o Jon Small, recurren a resquicios legales para reconstruir la vida de figuras públicas sin involucrar directamente a los protagonistas ni a sus familias.

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La continuación del proyecto Billy & Me sin respaldo de Billy Joel plantea interrogantes acerca del control que los artistas pueden ejercer sobre su legado cultural y sonoridades, así como el impacto que podría tener la ausencia de música auténtica en la recepción crítica y comercial del filme. La producción asegura que su obra se concentrará en los personajes y los momentos que rodearon el surgimiento de uno de los máximos exponentes del rock estadounidense en la década de 1970.

El caso ejemplifica los tensos equilibrios que deben afrontar quienes desean narrar la vida de personalidades célebres, enfrentándose a marcos legales, sensibilidades personales y expectativas del público, y marca un antecedente relevante en la actual discusión sobre derechos de imagen y propiedad intelectual en el sector audiovisual.

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