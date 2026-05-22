Wall Street encadenó su octava semana con ganancias y marcó nuevos récords

Operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 21 de mayo de 2026. REUTERS/Jeenah Moon

Wall Street cerró su octava semana consecutiva al alza pese a que la confianza del consumidor estadounidense cayó a un mínimo histórico, en una jornada marcada por sólidos resultados corporativos, señales de avance en las negociaciones con Irán y la toma de posesión del nuevo presidente de la Reserva Federal.

El S&P 500 sumó 27,75 puntos para cerrar en 7.473,47 unidades, un avance del 0,36%. El Dow Jones Industrial Average ganó 294 puntos (0,59%) hasta los 50.579,70, tocando un máximo intradía histórico. El Nasdaq Composite añadió 50,87 puntos (0,20%) para terminar en 26.343,97. La racha de ocho semanas consecutivas en positivo es la más larga desde diciembre de 2023.

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La temporada de resultados del primer trimestre de 2026 ofreció nuevos catalizadores alcistas. Ross Stores subió un 8,1% tras superar las previsiones de analistas en beneficios e ingresos; su director ejecutivo, Jim Conroy, atribuyó el desempeño a un tráfico de clientes robusto durante el trimestre y a un posible efecto de las devoluciones fiscales en el gasto de los hogares.

Estée Lauder avanzó un 11,9% después de confirmar que descartó una posible fusión con Puig, la empresa española de perfumería y productos de belleza. En el segmento tecnológico, Workday subió un 5,2% y Zoom Communications repuntó un 9,2% tras publicar ambas ganancias trimestrales superiores a las expectativas del mercado.

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Las acciones de fabricantes de computadoras estadounidenses también se dispararon tras los resultados de la china Lenovo Group, que registró un salto del 27% en ingresos trimestrales. Dell Technologies alcanzó un máximo histórico y HP Inc. también registró ganancias.

U.S. President Donald Trump looks on as Supreme Court Justice Clarence Thomas swears in new Federal Reserve Chair Kevin Warsh next to his wife Jane Lauder, in the East Room of the White House in Washington, D.C., U.S., May 22, 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

La fortaleza bursátil contrasta con el deterioro del ánimo entre los hogares. Una encuesta de la Universidad de Michigan reveló que el índice de confianza del consumidor cayó a un mínimo histórico, por debajo del piso registrado en 2022, cuando la inflación superó el 9%. Los consumidores proyectan ahora que la inflación alcanzará el 4,8% en los próximos 12 meses, frente al 4,7% previsto el mes anterior.

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Las expectativas a largo plazo escalaron al 3,9% desde el 3,5% anterior. Los economistas advierten que estas proyecciones al alza pueden desencadenar un ciclo que agrave la propia inflación. El deterioro fue especialmente pronunciado entre los consumidores de menores ingresos y entre los votantes republicanos, según la misma encuesta.

El precio del barril de crudo Brent con entrega en agosto subió un 0,7% para cerrar en USD 100,21, luego de borrar pérdidas anteriores. Los precios oscilaron durante toda la semana ante la incertidumbre sobre cuándo podría reabrirse el Estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha impedido que los petroleros salgan del Golfo Pérsico para entregar crudo a los mercados mundiales.

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El secretario de Estado Marco Rubio afirmó el viernes que Estados Unidos ha logrado cierto avance hacia un acuerdo con Irán, aunque reconoció que aún queda trabajo por hacer. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán señaló que las diferencias entre ambas partes siguen siendo profundas.

Kevin Warsh prestó juramento como presidente de la Reserva Federal el viernes, asumiendo el cargo en un momento de alta tensión para la economía estadounidense, con los precios de la gasolina al alza por el conflicto con Irán y el sentimiento del consumidor en deterioro.

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El gobernador de la Fed Christopher Waller advirtió en un discurso titulado Policy Risks Have Changed que “si creo que las expectativas de inflación empiezan a desanclarse, no dudaría en apoyar un aumento en el rango objetivo de los fondos federales”. Aclaró, no obstante, que ese escenario no se ha materializado y que por el momento es necesario “simplemente esperar y observar cómo evolucionan el conflicto y los datos”. Los operadores de Wall Street ya han descartado sus apuestas de que la Fed retome los recortes de tasas durante este año.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cerró en 4,56%, frente al 4,57% del jueves, pero se mantiene muy por encima del 3,97% registrado antes del inicio del conflicto. Los índices europeos y asiáticos también cerraron en positivo. El Nikkei 225 de Tokio avanzó un 2,7% hasta un nuevo récord histórico, impulsado por un dato de inflación que en abril cayó a su nivel más bajo en cuatro años: el 1,4%, pese al encarecimiento del petróleo y el gas derivado del conflicto en Medio Oriente.

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James St. Aubin, director de inversiones de Ocean Park Asset Management, con sede en Santa Mónica, California, valoró el panorama en declaraciones recogidas por Reuters: “La temporada de resultados se ve muy bien y los datos económicos, salvo algunas excepciones, lucen bastante sólidos”. Sobre el conflicto bélico, agregó que “ha sido un obstáculo importante para los mercados de renta variable, pero los titulares de hoy parecieron alentadores”.

(Con información de AP y Reuters)

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