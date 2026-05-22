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Estados Unidos prepara un "plan B" militar para reabrir el estrecho de Ormuz si Irán se niega a levantar el bloqueo

El secretario de Estado, Maro Rubio, reconoció “cierto progreso” en las negociaciones para poner fin al conflicto, aunque descartó que un acuerdo esté próximo

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Julia Demaree Nikhinson/vía REUTERS
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Julia Demaree Nikhinson/vía REUTERS

Marco Rubio advirtió este viernes que Washington prepara un “plan B” militar para reabrir el estrecho de Ormuz si Irán se niega a levantar el bloqueo, mientras el secretario de Estado reconoció “cierto progreso” en las negociaciones para poner fin al conflicto, aunque descartó que un acuerdo esté próximo.

Las declaraciones se produjeron al margen de una reunión de cancilleres de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) celebrada en Helsingborg, Suecia. “Hay progreso. No lo exageraría ni lo minimizaría”, dijo Rubio ante la prensa. “Queda más trabajo por hacer. Aún no hemos llegado. Espero que lleguemos”.

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La diplomacia se intensificó el viernes con la llegada a Teherán del mariscal de campo Asim Munir, jefe del ejército de Pakistán, en lo que constituye la tercera ronda de contactos entre funcionarios pakistaníes e iraníes en pocos días. Munir estuvo acompañado por el ministro del Interior pakistaní, Syed Mohsin Naqvi, quien ya había mantenido dos encuentros previos con el canciller iraní Abbas Araqchi durante la semana, según informó la agencia semioficial iraní Tasnim.

Pakistán ha buscado activamente un acuerdo entre Irán y Estados Unidos desde que Munir facilitó conversaciones directas entre ambas partes en Islamabad el mes pasado. Paralelamente, una delegación de Qatar llegó también a la capital iraní para tratar de resolver las diferencias centrales entre las partes, según confirmó a Reuters una fuente con conocimiento de la situación. El equipo catarí trabaja en coordinación con Washington.

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A pesar de la multiplicación de gestiones diplomáticas, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, fue citado por la agencia estatal IRNA advirtiendo que la diplomacia requiere tiempo y que las partes aún no se encuentran cerca de un acuerdo. Baghaei señaló que los asuntos nucleares no están siendo discutidos en las negociaciones y que no se alcanzará ninguna conclusión si Washington insiste en abordar los detalles del uranio altamente enriquecido que posee Irán.

Varias personas pasan junto a una valla publicitaria sobre el estrecho de Ormuz en Teherán, Irán, el 17 de mayo de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS
Varias personas pasan junto a una valla publicitaria sobre el estrecho de Ormuz en Teherán, Irán, el 17 de mayo de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz desde el inicio del conflicto, desencadenando una crisis energética mundial. Por ese corredor transita aproximadamente un quinto del petróleo y el gas natural licuado que se comercializa en el mundo. El presidente estadounidense Donald Trump calificó de “inaceptable” la propuesta iraní de establecer un sistema de peajes para el paso de buques por el estrecho, posición que Rubio reiteró ante los cancilleres aliados.

Rubio precisó que, si Irán se niega a reabrir la vía marítima, “alguien tendrá que hacer algo al respecto”, y señaló que varios países representados en la reunión de la OTAN se verían más afectados por el cierre del estrecho que la propia Estados Unidos. “Estados Unidos podría hacerlo, pero hay países que han expresado interés en participar en algo así, y creo que deberíamos aceptárselo”, afirmó, sin identificar a los gobiernos involucrados ni precisar la forma que adoptaría una eventual operación.

Vessels in the Strait of Hormuz, Iran, May 22, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
Vessels in the Strait of Hormuz, Iran, May 22, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

El secretario aludió a una iniciativa franco-británica que contempla el despliegue de cazaminas para limpiar el estrecho una vez que cesen las hostilidades, pero advirtió que ese mecanismo no prevé el escenario en que Irán se niegue a cooperar. “Tenemos un plan para cuando dejen de haber disparos. Lo que digo es que necesitamos un plan B para si alguien sigue disparando”, declaró. Rubio no descartó que la operación pudiera articularse fuera del marco formal de la OTAN, aunque señaló que serían “países de la OTAN los que podrían contribuir”.

El bloqueo naval estadounidense ha redirigido 94 buques comerciales y dejado fuera de servicio otros cuatro desde mediados de abril hasta el jueves, según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en una publicación en redes sociales. Trump dijo esta semana que canceló ataques contra Irán a pedido de los líderes de Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Estados Unidos e Israel han declarado que sus objetivos de guerra incluyen frenar el apoyo iraní a milicias regionales, desmantelar su programa nuclear, destruir sus capacidades misilísticas y facilitar un cambio de régimen. Irán, no obstante, ha conservado su reserva de uranio enriquecido a niveles cercanos a los requeridos para fabricar armas, así como su capacidad de amenazar a países vecinos mediante misiles, drones y grupos armados aliados. Teherán sostiene que su programa nuclear tiene exclusivamente fines pacíficos.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

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