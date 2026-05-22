Estados Unidos

“No hay ninguna ciudad más expuesta a la IA como Nueva York”: el interventor municipal advierte sobre la pérdida de miles de empleos

Un nuevo informe de Mark Levine afirma que los cambios afectan de manera desigual a los trabajadores. Los jóvenes graduados y profesionales de oficina están entre los principales grupos en riesgo

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El informe del contralor de Nueva York alerta que la inteligencia artificial puede transformar el mercado laboral en apenas cinco años (REUTERS/Jeenah Moon)
El informe del contralor de Nueva York alerta que la inteligencia artificial puede transformar el mercado laboral en apenas cinco años (REUTERS/Jeenah Moon)

El interventor de la ciudad de Nueva York, Mark Levine, advirtió en las últimas horas que el auge de la inteligencia artificial puede transformar la economía de la ciudad en un plazo de tres a cinco años. En el escenario más adverso, la tecnología provocaría la pérdida de miles de empleos privados. Levine pidió actuar de inmediato para amortiguar este cambio, que puede modificar salarios, ganancias de Wall Street y pagos de pensiones.

El informe oficial de la oficina del contralor de Nueva York, citado por The New York Times y por la cadena estadounidense ABC News, evalúa cinco escenarios posibles, que van desde lo optimista hasta lo catastrófico, y asigna a cada uno una probabilidad de ocurrencia.

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En el extremo más optimista, la IA podría impulsar el mercado de valores un 9 % y el número de puestos de trabajo de oficina disponibles en casi un 1 %, durante el período comprendido entre 2025 y 2030. En el lado más pesimista, podría provocar que el sector privado pierda aproximadamente 110.000 puestos de trabajo en 2027.

El informe destaca que el peor resultado no es inevitable, pero la ciudad está especialmente expuesta al cambio. El reporte afirma: “No hay ciudad en Estados Unidos, y quizá tampoco en la Tierra, más expuesta tanto a la promesa como al riesgo de la inteligencia artificial que la ciudad de Nueva York”, según The New York Times.

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Proyección principal: crecimiento y empleo por la inteligencia artificial

Ejecutivo con traje usa laptop en mesa de madera. Figuras holográficas de agentes de IA (marketing, ventas, creatividad) lo rodean en oficina minimalista de alta tecnología.
La IA redefine la productividad: Ejecutivo colabora con agentes virtuales especializados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proyección más probable señala una economía impulsada por inteligencia artificial que mejoraría la productividad y el crecimiento en Nueva York. Ese escenario sumaría una media de 52.000 empleos cada año entre 2025 y 2030 y tiene una probabilidad de 35 %, según la cadena ABC News.

Levine explicó que el debate no debe limitarse a la industria tecnológica de California. Expresó: “No creo que la gente aprecie hasta qué punto esta es una historia de Nueva York; no es solo una historia de Silicon Valley”.

El contralor indicó que la velocidad del proceso exige una preparación en menos tiempo. “Nunca hemos visto algo así: la revolución industrial tardó 40 años en desplegarse en la ciudad de Nueva York. Yo les estoy dando un horizonte de tres a cinco años”, indicó Levine.

El informe toma como base un análisis nacional realizado este año por la consultora económica Moody’s Analytics. El documento traslada a Nueva York los escenarios nacionales sobre adopción de inteligencia artificial y analiza posibles costos y beneficios económicos.

El informe oficial también recomienda que Nueva York cree un fondo de contingencia equivalente al 16 % de los ingresos fiscales para hacer frente a nuevas crisis económicas, según The New York Times. Levine presentó esa reserva como protección ante turbulencias por la automatización o cambios en los mercados.

Los trabajadores jóvenes y los empleados de oficina aparecen entre los más expuestos

Un joven, de perfil, sentado en un escritorio frente a múltiples pantallas de computadora con gráficos y código. Tiene una laptop y una lámpara azul.
El estudio destaca que los jóvenes graduados y los empleados de oficina de Manhattan son los grupos laborales más vulnerables ante la automatización (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe identifica a los jóvenes de Nueva York como grupo vulnerable frente a la incertidumbre que genera la inteligencia artificial. Por primera vez desde que hay registros, las personas de veintitantos años con título universitario tienen tasas de desempleo más altas que quienes no lo poseen, indica el reporte.

Levine ilustró esta fragilidad con un ejemplo que escuchó entre quienes buscan trabajo: “Estoy seguro de que todos ustedes oyeron las anécdotas de personas de veintitantos años que han solicitado cientos de empleos y no han recibido ni una sola oferta”.

Según la cadena ABC News, Levine señaló que Nueva York reúne cientos de empresas que compiten por convertir a la ciudad en capital de la inteligencia artificial aplicada. Comentó que cerca de un millón de trabajadores se desempeñan en torres de oficinas de Manhattan y que muchos de ellos pueden estar expuestos a la disrupción tecnológica.

Simon Johnson, economista del Instituto Tecnológico de Massachusetts y premio Nobel, declaró a The New York Times que la expansión de la tecnología desplazará a una parte de los trabajadores administrativos. “Van a tener mucha automatización, lo que significa reemplazar personas por algoritmos”, aseguró.

Johnson afirmó que aún no se sabe quién obtendrá los beneficios de los aumentos en el empleo y que, históricamente, las nuevas tecnologías digitales han agravado la desigualdad.

Daron Acemoglu, también premio Nobel y experto en los efectos de la inteligencia artificial sobre el trabajo, explicó al mismo medio que espera más alianzas entre gobiernos municipales y estatales para recapacitar y reubicar a quienes pierdan su empleo.

“Ser proactivo es mejor que ser reactivo”, enfatizó Acemoglu a The New York Times. “Todavía no estamos viendo grandes pérdidas de empleo, pero estar preparados es un buen paso”.

El llamado de Mark Levine a fortalecer las reservas fiscales ocurre en la etapa final de una disputa presupuestaria para el alcalde Zohran Mamdani, según The New York Times. Ante un déficit importante, Mamdani propuso usar fondos de reserva de la ciudad, pero luego revirtió parcialmente la decisión por presión de agencias calificadoras.

Levine apoyó el cambio y destacó la decisión de postergar la ampliación de un programa de vales de vivienda para ahorrar fondos, según The New York Times. El informe sostiene que, junto con políticas para abaratar el costo de vida, Nueva York debe estar preparada ante fluctuaciones en el mercado laboral por la inteligencia artificial.

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