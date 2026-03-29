Crecen los alquileres ilegales cerca del MetLife Stadium en la previa de la Copa Mundial 2026

El MetLife Stadium en Nueva York y Nueva Jersey será epicentro del Mundial 2026, donde se endurecen las sanciones contra alquileres turísticos ilegales (Jim O'Connor-USA TODAY Sports vía REUTERS/File Photo)

Una nueva advertencia para los turistas internacionales que planean asistir al Mundial 2026 en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey está marcando la previa del mayor evento futbolístico del año.

Aunque plataformas digitales como Airbnb promocionan casas y apartamentos en los alrededores del MetLife Stadium —sede de la final y varios partidos clave— por cifras que superan los USD 1.000 por noche, regulaciones municipales estrictas restringen severamente los alquileres de corta duración y exponen tanto a propietarios como a visitantes a sanciones e imprevistos que pueden arruinar su experiencia.

Más de diez localidades bloquean el alquiler temporal: Englewood y la paradoja de la oferta ilegal

Según redes vecinales, plataformas de vecinos y el medio digital local Gothamist, al menos diez municipios de Nueva Jersey prohíben cualquier hospedaje menor a 30 días, incluyendo Englewood, West New York y Union City.

Irónicamente, a pesar de esta prohibición, Englewood concentra decenas de anuncios para estancias cortas en Airbnb, superando a ciudades como Leonia, que en diciembre de 2023 flexibilizó sus leyes locales para permitir alquileres de corta estancia y, hasta la fecha, presenta una escasa oferta anunciada.

Las autoridades municipales insisten en que no relajarán sus normas durante la celebración del campeonato. El alcalde de Englewood, Michael Wildes, fue explícito al declarar a Gothamist que, aunque la ciudad busca mostrar hospitalidad, “cualquier violación será sancionada”.

En su normativa, tanto los propietarios que ofrecen estancias breves como los turistas que las contraten se exponen a “perder su hospedaje durante el Mundial”, multas económicas y procesos judiciales.

Esta situación genera una paradoja: ciudades con más anuncios ilegales concentran el flujo turístico potencial, mientras que aquellas que intentan captar la oportunidad económica vía flexibilización, como Leonia —según palabras del alcalde William Ziegler a Gothamist—, ven apenas resultados tangibles.

Incentivos de Airbnb tensionan el equilibrio: hasta USD 750 para anfitriones y rechazo institucional

Airbnb ofrece incentivos de hasta USD 750 a nuevos anfitriones en Nueva Jersey, pese a la amenaza de acciones legales municipales por violar las normativas (REUTERS/Susana Vera)

El enfrentamiento entre la economía digital y los marcos regulatorios tradicionales se agudiza en Nueva Jersey: de acuerdo al análisis de Gothamist, Airbnb ha lanzado una campaña con incentivos de hasta USD 750 en decenas de códigos postales para reclutar nuevos anfitriones y captar parte de los más de un millón de visitantes estimados para el torneo.

No obstante, autoridades municipales como Hilton Sánchez, concejal de Union City, advierten que podrían iniciar acciones legales contra las plataformas que incumplan las ordenanzas. La crítica señala que los incentivos promueven “actividades que podrían violar normativas municipales”.

Sánchez aseguró a Gothamist que la prioridad es “proteger la vida en comunidad y la disponibilidad de vivienda”, por encima de cualquier potencial ganancia derivada del turismo deportivo.

Para el visitante extranjero, la variedad de normas entre municipios multiplica la incertidumbre: El resultado es un mosaico regulatorio difícil de navegar incluso para locales, ya que no existe una regulación uniforme a nivel estatal y cada ciudad dicta sus propias restricciones, solicitudes de licencias y condiciones.

Nueva York acentúa las restricciones: registro obligatorio y oferta limitada en plataformas digitales

Al cruzar el Hudson hacia Nueva York, el panorama no ofrece mayor flexibilidad. Desde 2023, la ciudad exige que todos los anfitriones de alquileres cortos se registren oficialmente para permitir estancias de menos de 30 días, bloqueando los pagos y retirando de las plataformas los anuncios que no cumplan.

Esta medida, inédita por su rigor, ha reducido drásticamente la cantidad de alojamientos temporales anunciados en aplicaciones digitales.

Las autoridades de la ciudad han descartado toda excepción temporal motivada por el Mundial. Según declaraciones recogidas por Gothamist, su enfoque prioritario es “enfrentar la crisis de vivienda y limitar el alza de rentas”, razones que consideran incompatibles con una liberalización de los alquileres digitales.

Riesgos y advertencias concretas para los turistas: cancelación, sanciones y alojamiento fallido

Las autoridades advierten que turistas que reserven hospedaje sin verificar la legalidad pueden perder su dinero y quedarse sin alojamiento durante el Mundial (REUTERS/Brian Snyder)

La advertencia institucional es clara: turistas que reserven alojamientos ilegales, sin verificar la normativa del municipio, se arriesgan a encontrarse sin lugar donde alojarse, a perder el dinero invertido en reservas y a enfrentar posibles sanciones.

En Edgewater, funcionarios locales recordaron a Gothamist que las multas contra los propietarios pueden llegar a USD 1.000 por día, y los inquilinos extranjeros pueden quedar desamparados tras haber pagado sumas significativas por boletos, vuelos y estancias.

El Mundial 2026 representa una oportunidad económica de millones de dólares para la región, pero el coste de una infracción en materia de alojamiento puede transformar ese sueño deportivo en un problema logístico mayúsculo.

Por eso, la mejor prevención para los visitantes es la debida diligencia: verificar si el municipio permite alquileres de corta duración y preferir hospedajes legales, como hoteles u opciones que cumplan el mínimo de 30 días establecido en la mayoría de los municipios. La hospitalidad no justifica la violación de las leyes municipales, incluso ante el auge del turismo internacional.

Respuestas y alternativas: qué deben saber los aficionados antes de reservar alojamiento

Quienes viajen al área de Nueva York y Nueva Jersey para el Mundial 2026 deben priorizar la normativa legal al buscar hospedaje: solo hoteles reconocidos o alquileres con licencias y seguros municipales. No cumplir expone a cancelaciones, pérdida de reembolsos y sanciones civiles.

Al menos diez ciudades en Nueva Jersey prohíben por completo el alquiler de corto plazo. En Nueva York, todos los anfitriones para estancias menores a 30 días deben estar registrados oficialmente, y los anuncios no verificados son retirados de las plataformas. Además, ninguna de las dos jurisdicciones ha dado señales de que puedan relajar la normativa durante el Mundial.

La conclusión institucional transmitida por autoridades como Michael Wildes, de Englewood, es que la hospitalidad no justifica la violación de las leyes municipales, incluso frente al auge del turismo internacional por el mayor evento futbolístico de la década.

Un error en la elección del alojamiento —por falta de verificación legal— puede tener consecuencias directas e irreparables para los seguidores del torneo.

El Mundial 2026 activa el debate entre gasto turístico y protección residencial

El impacto económico potencial, estimado en decenas de millones de dólares, presiona a muchos municipios para que exploren las ventajas de la apertura regulatoria.

Sin embargo, tanto en Nueva York como en Nueva Jersey predominan los argumentos sobre el impacto social negativo: saturación de servicios públicos, presión sobre el precio de la vivienda y afectación del bienestar barrial.

Leonia es un ejemplo local de apertura dirigida a capitalizar la oportunidad, pero su escaso resultado refleja que la normativa por sí sola no activa el flujo de visitantes ni la rentabilidad esperada.

En cambio, las mayores concentraciones de oferta surgen en ciudades en donde persiste la ilegalidad, lo que expone tanto a anfitriones como huéspedes a riesgos elevados.

El escenario para junio y julio de 2026 combina cifras récord de demanda turística, restricciones legales intensificadas y una advertencia pública repetida por las autoridades municipales: investigar antes de reservar no es opcional, sino esencial.