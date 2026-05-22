Ryan Breslow, CEO de Bolt, habló sobre el despido de toda el área de recursos humanos de su empresa: “Creaban problemas que no existían”

Bolt redujo su personal en un 30% como parte de una estrategia de supervivencia dirigida por su CEO, Ryan Breslow

Ryan Breslow, CEO de Bolt, retomó la conducción de la fintech con un plan de recortes y un giro interno. En una intervención el martes en la Cumbre de Innovación Laboral de Fortune, defendió recortes de personal, la eliminación de beneficios internos y la supresión total del área de recursos humanos como parte de la estrategia de recuperación.

Ante Fortune, Breslow sostuvo que despidió por completo al equipo de recursos humanos porque “ese equipo estaba creando problemas que no existían” y que, tras su salida, esas dificultades desaparecieron. En el mismo evento, el ejecutivo de 31 años respaldó los drásticos recortes, incluido un despido reciente que afectó a aproximadamente el 30% de los empleados, según la revista.

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El desplome de la valoración y el regreso de Breslow

El director ejecutivo explicó que Bolt, cofundada en 2014 en su dormitorio de Stanford, llegó a una valoración de USD 11.000 millones en 2022. Según Fortune, la compañía cayó hasta aproximadamente USD 300 millones en 2024, una baja de casi 97% respecto del pico.

La valoración de Bolt cayó de USD 11.000 millones en 2022 a USD 300 millones en 2024, según datos de Fortune (Imagen Ilustrativa Infobae)

El directivo sostuvo que se apartó como director ejecutivo en 2022 y que volvió al cargo en 2025. Describió el escenario como un “modo de guerra” y atribuyó el deterioro a malas decisiones y gasto excesivo. Según su planteo, la reestructuración, el recorte de personal y la reducción de la estructura interna fueron pasos necesarios para evitar la desaparición del negocio.

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Tras la eliminación del área de recursos humanos, Breslow indicó que quedó una pequeña unidad de “gestión de personas” a cargo de la formación y la atención básica a empleados. En un posteo de LinkedIn del año pasado, citado por Fortune, afirmó que esa función buscaba empoderar a los gerentes, acelerar decisiones y mantener a la empresa avanzando “a toda velocidad”. La revista señaló que no detalló diferencias específicas entre ese enfoque y el modelo anterior.

El cambio cultural: “derecho adquirido”, quejas y exigencia

Breslow sostuvo que, antes de su regreso, en Bolt se instaló un “sentido de derecho adquirido” y un clima en el que, según su descripción, parte del personal no concretaba tareas y se quejaba con frecuencia. Dijo que enfrentó esa dinámica con una política de mayor exigencia y que la mayoría de quienes no se adaptaron terminó fuera de la compañía.

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Bolt reemplazó recursos humanos por una pequeña unidad de gestión de personas, enfocada en formación y atención básica de empleados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según relató, al retomar el control dio 60 días a los empleados contratados en la etapa anterior para ajustarse a un esquema más austero y orientado al esfuerzo. Afirmó que el 99% no pudo adaptarse, por lo que renovó casi todo el equipo directivo y reinició la conducción.

El CEO de la empresa añadió que su retorno implicó abandonar ideas previas sobre liderazgo. “Como alguien que fue pionero del liderazgo consciente”, dijo, “tuve que devolver a la compañía a un lugar mucho más exigente”.

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Menos beneficios y respuesta a los rumores por pagos

La nueva etapa también incluyó cambios en las condiciones internas de trabajo. Breslow dijo que dejó de lado beneficios como la semana laboral de cuatro días y la “disponibilidad flexible de días libres”, conocida como vacaciones ilimitadas. Sostuvo que esos esquemas pueden funcionar en entornos estables, pero que no eran compatibles con una crisis que, según su planteo, exigía rapidez de ejecución y control del gasto.

Breslow rechazó los rumores sobre impagos de salarios o contratistas y aseguró que Bolt cumplió sus obligaciones

En relación con rumores, Fortune consignó versiones sobre la presunta recuperación de cheques de pago a empleados y sobre contratistas que no habrían cobrado. Breslow negó ante la revista que Bolt hubiera dejado a alguien sin pagar y calificó esas afirmaciones como infundadas.

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Con el personal reducido a unos 100 empleados, Breslow aseguró que Bolt opera con equipos “una cuarta parte del tamaño anterior”, más jóvenes y con mejor energía. También afirmó que la organización prioriza rapidez y actitud por encima de títulos y credenciales tradicionales.

Según la descripción recogida por Fortune, Bolt se promociona hoy como “One SuperApp to rule them all” y ofrece funciones como enviar dinero, recompensas y trading de criptomonedas. Breslow sostuvo que el nuevo esquema elevó el contacto directo con los clientes y que esa dinámica mejoró la percepción del servicio.

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